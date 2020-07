بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ نمایشگر

نمایشگر یکی از مهم‌ترین بخش‌های گوشی محسوب می‌شود؛ زیرا هر بار که می‌خواهیم از گوشی خود استفاده کنیم، باید از طریق نمایشگر با گجت موردنظر تعامل داشته باشیم. سایت Android Authority در یک مجموعه مطالب، بهترین گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی عرضه شده در سال جاری میلادی را از لحاظ ویژگی‌های مختلف انتخاب کرده و در این مطلب بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از نظر نمایشگر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در سال ۲۰۲۰ تعداد زیادی از پرچمداران اندرویدی با نمایشگرهای ۹۰ هرتز مبتنی بر رفرش ریت بالا و نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز روانه‌ی بازار شده‌اند و در عین حال قیمت نمایشگرهای اولد باکیفیت پایین‌تر آمده و چنین صفحه نمایش‌هایی در انواع گوشی‌ها تعبیه شده‌اند. روی هم رفته امسال شرکت‌های مختلف توجه ویژه‌ای به کیفیت نمایشگر پرچم‌داران اندرویدی نشان داده‌اند.

اما در این میان کدام گوشی عرضه شده در ۲۰۲۰ از بهترین نمایشگر بهره می‌برد؟ با ما همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم. باید خاطرنشان کنیم برای این مطلب تنها گوشی‌هایی که در نیمه نخست ۲۰۲۰ عرضه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

چگونگی تست نمایشگر گوشی‌ها

در نقد و بررسی گوشی‌ها، معمولا نمایشگر آن‌ها هم به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. تراکم پیکسل و رزولوشن برای وضوح و شفافیت تصویر نقش کوچکی را ایفا می‌کنند اما در هر صورت در حال حاضر نمایشگرهای ۶ اینچی با رزولوشن FHD+ از حد و حدود درک چشم انسان‌ها فراتر رفته‌اند. روی هم رفته امروزه وضوح و شفافیت نمایشگرهای گوشی‌ها دیگر یک مساله حل شده به حساب می‌آید.

از این مهم‌تر، برای دقت رنگ با بهره‌گیری از فرمول deltaE2000 می‌توانیم فاصله بین رنگ نمایش داده با رنگی که باید نمایش داده شود را اندازه‌گیری کنیم و همچنین نباید اندازه‌گیری دمای رنگ نقطه سفید را از قلم بیندازیم. رفرش ریت ۹۰ هرتز و ۱۲۰ هرتز بر کیفیت تصویر تأثیر نمی‌گذارند اما باعث می‌شود پاسخ‌دهی اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها بهبود پیدا کند.

برای اینکه نتیجه این بررسی دقیق‌تر باشد، تمام نمایشگرهای این گوشی‌ها بر روی روشنایی ۲۰۰ نیت تنظیم شده‌اند که یک حد روشنایی استاندارد برای محیط‌های داخلی است.

نتایج به دست آمده

روی هم رفته پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ کیفیت نمایشگر حرف زیادی برای گفتن دارند. گزینه‌های زیادی برای پنل‌های جذاب با دقت رنگ استثنایی در فضای رنگ DCI-P3 وجود دارد که نسبت به استاندارد قدیمی sRGB طیف رنگی بیشتری را پوشش می‌دهد. با این حال، بیشتر نام‌های مشهور مانند هواوی، ال‌جی، وان‌پلاس و سامسونگ برای گوشی‌های خود از نمایشگرهای بسیار خوبی بهره می‌برند. به همین خاطر برای بررسی دقیق‌تر و انتخاب بهترین، باید به معیارهایی فراتر از موارد استاندارد مانند گاما، حداکثر روشنایی و رفرش ریت نگاه بیندازیم.

در بین بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ و در واقع تقریبا تمام پرچم‌داران، شاهد بهره‌گیری از نمایشگرهای اولد هستیم. قبلا گفته می‌شد این نمایشگرها رنگ‌ها را با غلظت بیشتری نمایش می‌دهند ولی نمایشگرهای اولد امروزی رنگ‌ها را با دقت قابل توجهی نشان می‌دهند. روی هم رفته در میان بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ دیگر اثری از نمایشگرهای LCD دیده نمی‌شود. از جمله مزایای نمایشگرهای اولد می‌توانیم به نمایش رنگ سیاه عمیق و سطح روشنایی بالاتر برای محیط‌های بیرونی اشاره کنیم. همچنین پشتیبانی از محتواهای HDR به یک نوع استاندارد بین تمام گوشی‌های پرچم‌دار بدل شده است.

در رقابت بین بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از نظر نمایشگر، پرچم‌داران مقرون به صرفه چینی حضور چندانی ندارند. گوشی‌هایی مانند ریلمی X3، ریلمی X50 پرو و پوکو F2 پرو اگرچه از لحاظ عملکردی حرف زیادی برای گفتن دارند، اما در نهایت برای کاهش هزینه‌ها از نمایشگرهای ارزان‌تری استفاده کرده‌اند.

بهترین پرچم‌دار اندرویدی ۲۰۲۰ از نظر نمایشگر: وان‌پلاس ۸ پرو

در نقد و بررسی‌های انجام شده برای وان‌پلاس ۸ پرو، نمایشگر این گوشی مورد ستایش گسترده‌ای قرار گرفته و حالا همچنان در برابر تمام رقبای قدر، این گوشی از این لحاظ همچنان حرف اول را می‌زند.

نمایشگر وان‌پلاس ۸ پرو بر اساس استاندارد deltaE2000 موفق شده در حالت پیش‌فرض نمره ۲.۸۶ را به دست بیاورد که این یعنی مشاهده خطاهای رنگ نمایشگر کار سختی خواهد بود و نشان‌دهنده‌ی عملکرد عالی آن است. اگرچه وان‌پلاس برای این گوشی خود از بهترین نمایشگر AMOLED ساخت سامسونگ استفاده کرده، ولی به لطف کالیبراسیون پیشرفته موفق شده عملکرد آن را بهبود ببخشد.

همچنین تراز سفیدی این نمایشگر هم طوری است که رنگ‌های به نمایش درآمده نه چندان گرم و نه چندان سرد هستند. البته باید بگوییم که منحنی گامای این صفحه‌نمایش چندان ایدئال نیست و به طور قابل توجهی از سطوح تاریک و روشن منحرف می‌شود.

با فعال کردن حالت طبیعی یا Natural رنگ نمایشگر، رنگ‌ها طبیعی‌تر از گذشته به نمایش در می‌آیند. اگرچه منحنی گاما بار دیگر برای خاکستری‌های تیره بی‌نقص نیست. اما در کل در این حالت، دقت رنگ با استاندارد deltaE به عدد فوق‌العاده ۰.۹۲ می‌رسد. تنها تعداد انگشت شماری از رنگ‌ها خطای بالاتر از ۲ را ثبت می‌کنند و بنابراین کاربران به احتمال زیاد متوجه این خطاهای جزئی نخواهند شد.

بیشتر کاربران احتمالا ترجیح می‌دهند از همان حالت پیش‌فرض برای نمایش رنگ‌ها استفاده کنند زیرا محدوده رنگ DCI-P3 بسیار وسیع‌تر و اصطلاحا سرزنده‌تر از sRGB محسوب می‌شود.

در رابطه با نمایشگر وان‌پلاس ۸ پرو باید به دیگر ویژگی‌های مهم آن هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال حداکثر روشنایی آن به ۸۲۰ نیت می‌رسد که این یعنی برای بهره‌گیری در محیط‌های بیرونی عالی محسوب می‌شود و تجربه کاربری مشاهده محتوای HDR را جذاب‌تر می‌کند. نمایشگر این گوشی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد که در این میان به لطف پردازنده تصویر Iris 5 ساخت شرکت PixelWorks کاربران با خیال راحت می‌توانند همواره این رفرش ریت بالا را فعال نگه دارند زیرا این پردازنده می‌تواند مدیریت رنگ و افزایش رفرش ریت انواع محتوا را با مصرف پایین انرژی انجام دهد.

رتبه‌های بعدی و دیگر گوشی‌های شایسته تقدیر

سایت Android Authority برای مقام دوم و سوم هم به ترتیب خانواده گلکسی اس ۲۰ و گوشی‌های هواوی P40 را انتخاب کرده است.

پرچم‌داران سامسونگ همواره از بهترین نمایشگرها بهره می‌برند و خانواده گلکسی اس ۲۰ هم این قاعده مستثنا نیستند. البته دقت رنگ نمایشگر این گوشی‌ها به پای وان‌پلاس ۸ پرو نمی‌رسد و از نظر استاندارد deltaE موفق شده‌اند نمره ۴ را کسب کنند. با این حال نباید تراز سفیدی دقیق، دستیابی به حداکثر روشنایی حدود ۷۰۰ نیت و منحنی یک‌دست گاما نمایشگر این گوشی را از قلم بیندازیم.

نمایشگر گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ همچنین از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند که البته این قابلیت به‌صورت پیش‌فرض فعال نیست و تاثیر منفی قابل توجهی روی طول عمر باتری دارد.

در ادامه باید به گوشی‌های هواوی P40 اشاره کنیم که نمایشگر آن‌ها از نظر دقت رنگ و منحنی گاما مانند خانواده اس ۲۰ حرف زیادی برای گفتن دارند. اما به دلیل اینکه حداکثر روشنایی نمایشگر گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو کمتر از ۶۰۰ نیت است، برای محیط‌های بیرونی و مشاهده محتوای HDR نسبت به رقبا جذابیت کمتری دارد.

این نمایشگر همچنین از رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند ولی این حالت پویا است و برای تمام اپلیکیشن‌ها عملی نمی‌شود؛ در ضمن این امکان که همواره بتوان این حالت را فعال نگه داشت، وجود ندارد.

در نهایت باید از گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ال‌جی Velvet به‌عنوان گزینه‌های شایسته تقدیر یاد کنیم. هر دو دقت رنگ قابل توجهی را ارائه می‌دهند که در واقع از این لحاظ عملکرد بهتری نسبت گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و هواوی P40 دارند. متأسفانه نمایشگر Velvet حداکثر روشنایی محدودی دارد و وان‌پلاس ۸ از لحاظ رزولوشن ضعیف‌تر از بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. اما در هر صورت نمی‌توان کیفیت بالای نمایشگر این دو گوشی را کتمان کرد که در ضمن نسبت به سه مقام برتر این بررسی قیمت نسبتا پایین‌تری دارند.

