اگر به خاطر داشته باشید دولت آمریکا مدتی قبل تحریم تراشه‌های هواوی را آغاز کرد و شرکت تایوانی TSMC اعلام کرده که از تاریخ ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) دریافت سفارش‌های جدید از هواوی برای ساخت تراشه را متوقف کرده است. حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، این موضوع باعث می‌شود که هواوی به ناچار برای گوشی‌های میت ۴۰ استراتژی تراشه دوگانه را اتخاذ خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها، گوشی‌های هواوی میت ۴۰ از تراشه ۵ نانومتری کایرین ۱۰۲۰ بهره می‌برند. به نظر می‌رسد هواوی پیش از تصویب تحریم‌های جدید، فقط ساخت ۸ میلیون تراشه را سفارش داده و حالا برای تولید انبوه این گوشی‌ها به مشکل خورده است. این شرکت انتظار دارد ۱۰ میلیون گوشی از خانواده هواوی میت ۴۰ را به فروش برساند و این یعنی با کمبود تراشه مواجه خواهد شد.

از آنجایی که به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند بار دیگر به TSMC برای ساخت تراشه‌های جدید مراجعه کند، می‌خواهد از یک تراشه جدید بهره ببرد. مدت‌ها قبل اعلام شد که کوالکام برای همکاری با هواوی از وزارت بازرگانی آمریکا درخواست معافیت موقت کرده است. اگر دولت آمریکا با این درخواست موافقت کند، هواوی برای گوشی‌های پرچم‌دار سال آینده خود یعنی میت ۵۰ و P50 می‌تواند از تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون بهره ببرد.

اما در حال حاضر، تنها انتخاب‌های هواوی برای تراشه ثانویه فقط محصولات اگزینوس سامسونگ و مدیاتک هستند. کایرین ۱۰۲۰ ظاهرا ۵۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به کایرین ۹۹۰ ارائه می‌دهد و تراشه‌ی جایگزین آن هم از لحاظ عملکردی نباید فاصله چندانی با این تراشه داشته باشد.

از آنجایی که برای سامسونگ بازار آمریکا اهمیت زیادی دارد، پس به احتمال زیاد هواوی چاره‌ای جز انتخاب تراشه مدیاتک ندارد. ظاهرا هواوی میت ۴۰ مبتنی بر کایرین ۱۰۲۰ مختص به بازار چین خواهد بود و در دیگر بازارها مدل مجهز به تراشه مدیاتک عرضه خواهد شد.

اطلاعات زیادی در مورد این گوشی‌ها فاش نشده اما می‌توانیم انتظار تعبیه دوربین چهارگانه تشکیل شده از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

منبع: Phone Arena

The post هواوی میت ۴۰ احتمالا با دو تراشه مختلف روانه‌ی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala