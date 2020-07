تصاویر جدیدی از گوشی گلکسی نوت ۲۰ ۵G منتشر شد

روز گذشته تصاویری از گوشی گلکسی نوت ۲۰ ۵G سامسونگ منتشر شد که این محصول زیبا و چشم‌نواز را از تمامی زوایا به تصویر کشید. البته این رندرها با آنچه که پیش‌تر در رابطه با این محصول گفته می‌شد مطابقت دارد که همین مسئله می‌تواند صحت و اعتبار آن‌ها را افزایش دهد.

در هفته‌های اخیر خبرها و شایعات زیادی در رابطه با سری نوت ۲۰ شنیدیم که تا معرفی آن‌ها هم زمان زیادی باقی نمانده. در این سری ۲ محصول خواهیم داشت؛ گلکسی نوت ۲۰ اولترا و گلکسی نوت ۲۰. تاکنون گلکسی نوت ۲۰ اولترا بیشتر در صدر خبرها بوده و به برادر کوچک‌تر آن توجه خاصی نمی‌شد اما این بار تصویری از این محصول منتشر شد که به خوبی آن را از تمامی زوایا به تصویر می‌کشد.

نکته عجیب طراحی گلکسی نوت ۲۰، عدم استفاده سامسونگ از نمایشگر خمیده بوده. در واقع بر خلاف گلکسی نوت ۱۰، گلکسی نوت ۹، نوت ۸ و حتی نوت ۷ که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد،‌ نوت ۲۰ ۵G از نمایشگری کاملا تخت بهره می‌برد. هرچند این خبرها هنوز به صورت رسمی تایید نشده‌اند اما از طریق منابع موثقی منتشر می‌شوند. برای مثال Ice Universe که از افشاگران مشهور سامسونگ به حساب می‌آید، چند ماه پیش این خبر را که نوت ۲۰ ۵G به نمایشگر تخت مجهز می‌شود تایید کرد.

اما اگر بخواهیم در رابطه با خود نمایشگر صحبت کنیم باید بگوییم نمایشگر تخت در حقیقت قابلیت بدی نیست. شاید آن زیبایی و وقاری را که یک پرچم‌دار باید آن را به نمایش بگذارد نداشته باشد اما برای بسیاری از کاربران نه تنها محصولات این چنینی زیبایی خاص خود را دارند بلکه از نظر استفاده و محافظت هم گزینه بهتری به حساب می‌آیند.

تصاویر واقعی گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا منتشر شد

گلکسی نوت ۲۰ ۵G از لحاظ طراحی تفاوت بسیار کمی با برادر بزرگ‌تر خود دارد. شاید به آن اندازه زیبا و چشم‌نواز نباشد اما بسیاری از قابلیت‌های آن را در کالبدی کوچک‌تر جای داده. همین مسئله موجب می‌شود آن دسته از کاربرانی که به گوشی‌های کوچک‌تر علاقه دارند، بدون از دست دادن چیز خاصی بتوانند با خیال راحت از نوت ۲۰ بهره‌مند شوند.

اما در پنل پشتی، شاهد حضور ماژول بسیار بزرگی هستیم که از سری اس ۲۰ به دیدن آن در محصولات سامسونگ عادت کردیم. البته این ماژول هنوز هم در مقایسه با نمونه بکار رفته در گلکسی نوت ۲۰ اولترا که خود سامسونگ تصاویری از آن را منتشر کرده بود کوچک‌تر است. روی پنل پشتی گلکسی نوت ۲۰، ۳ دوربین قرار گرفته‌اند که اندازه سنسور و مشخصات دیگر آن‌ها هنوز فاش نشده. همانطور که از تصویر پیداست، ظاهرا دوربین حذف شده در مدل استاندارد، همان سنسور پریسکوپی است که در گلکسی اس ۲۰ اولترا حضور داشت.

اولین ویدیو از گلکسی نوت ۲۰ اولترا منتشر شد

بدین ترتیب،‌ مطابق انتظار کهکشانی کوچک‌تر از لحاظ بزرگ‌نمایی در رده پایین‌تری قرار می‌گیرد و اگر بخواهیم سیاست سامسونگ در قبال گوشی‌های سری اس ۲۰ را در این جا هم داشته باشیم، حتی سنسور اصلی نیز بزرگی کمتری از ۱۰۸ مگاپیکسل خواهد داشت. در این بین شاید تنها دوربین فوق عریض باشد که در هر دو گوشی با یک اندازه و کیفیت حضور پیدا کند.

اگر به خاطر داشته باشید، گلکسی اس ۲۰ اولترا علی‌رغم بهره‌مندی از دوربین‌های قدرتمند، از مشکلی جدی در فوکوس خودکار بهره می‌برد. به همین خاطر سامسونگ تصمیم گرفت در سری نوت ۲۰ این مشکل را با یک سنسور لیزری فوکوس خودکار حل کند که خب متاسفانه حضور آن را فقط در مدل اولترا شاهد خواهیم بود. البته اگر مشکل فوکوس خودکار در نوت ۲۰ وجود نداشته باشد، آنقدرها نیاز به یک سنسور مجزا برای این کار حس نخواهد شد.

اگرچه نوت ۲۰ ۵G مانند مدل اولترا در رندرهای پر زرق و برق و زیبا مشاهده نشده اما با اندازه کوچک، طراحی چشم‌نواز و امکانات فراوان، قطعا می‌تواند به عنوان یک پرچم‌دار همه فن حریف، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. با این حال باید تا ۵ آگوست (۱۵ مرداد) منتظر بمانیم و ببینیم در رویداد آنپکد سامسونگ، چه پیش خواهد آمد.

قیمت احتمالی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ ۵G لو رفت

