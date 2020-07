اطلاعات جدیدی از ظرفیت باتری و اندازه نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ ۵G منتشر شد

با توجه به اطلاعاتی که از طریق اسناد FCC (کمیسیون فدرال ارتباطات) منتشر شده، ظاهرا گلکسی نوت ۲۰ قرار است با یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر ۶.۵۳ اینچی راهی بازار شود.

سری گلکسی نوت ۲۰ کمتر از ۲۰ روز دیگر رونمایی می‌شوند و تا به این لحظه اطلاعات زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر شده. اکنون می‌دانیم سامسونگ قصد دارد نوت ۲۰ را در دو مدل ۵G و LTE راهی بازار کند که البته نسخه ۴G تنها با پردازنده اگزینوس و در بازارهایی خارج از آمریکا عرضه می‌شود.

امروز اما گلکسی نوت ۲۰ ۵G با شماره مدل SM-981B در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) دیده شد که به لطف آن می‌توانیم به جزئیات زیادی از این محصول دسترسی داشته باشیم. در این لیست، ابعاد کهکشانی جدید،‌ ۱۶۱ × ۷۵.۲ میلی‌متر ثبت شده که اگرچه از نوت ۱۰ پلاس کوچکتر است اما از نوت ۱۰ (۱۵۱ × ۷۱.۸) ابعاد بسیار بزرگ‌تری دارد.

پیش‌تر شنیده بودیم نوت ۲۰ با نمایشگر ۶.۴ اینچی راهی بازار می‌شود. اما این ابعاد چیز دیگری را نشان می‌دهند. با توجه به این لیست، ابعاد نمایشگر، ۱۶۶ میلی‌متر ثبت شده که این یعنی نمایشگر نوت ۲۰ باید حدودا ۶.۵۳ اینچ باشد که اندکی از آنچه که اخیرا اعلام شده بود بزرگ‌تر است.

تصاویر جدیدی از گوشی گلکسی نوت ۲۰ ۵G منتشر شد

اطلاعات بعدی در رابطه با باتری کهکشانی جدید است که با شماره مدل EB-BN980ABY ثبت شده. این شماره مدل دقیقا مشابه همانی است که اخیرا در رابطه با باتری نوت ۲۰ منتشر شده بود. در ابتدا گفته می‌شد ظرفیت این باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است اما با توجه به جدیدترین خبرها، ظاهرا این گوشی به یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که به نسبت باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نوت ۱۰ پیشرفت بسیار خوبی محسوب می‌شود و با توجه به اندازه نمایشگر و کیفیت +FHD آن، باید کافی باشد.

همچنین به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۰ با یک شارژر ۱۸ واتی با شماره مدل EP-TA800 عرضه شود که برای شارژ یک باتری ۴۰۰۰ یا ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مناسب است. البته کمیسیون فدرال ارتباطات پیش‌تر از این، مشخصات شارژر گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵G را هم لیست کرده بود که در آن، شارژر فوق سریع ۲۵ واتی را شاهد بودیم.

احتمال عمیق‌تر شدن شکاف بین مدل اگزینوس و اسنپ‌دراگون گلکسی نوت ۲۰

اگر بخواهیم بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده از گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا، یک جمع‌بندی از ظرفیت باتری و اندازه نمایشگر این دو محصول داشته باشیم، نتیجه به صورت زیر خواهد بود.

گلکسی نوت ۲۰: نمایشگر ۶.۵۳ اینچی از نوع LTPS با وضوح ۱۰۸۴ × ۲۳۴۵ و چگالی ۴۰۴ پیکسل بر هر اینچ، رفرش ریت ۶۰ هرتز، نسبت تصویر ۱۹:۵.۹ و ابعاد ۷۵.۲ × ۱۶۱ میلی‌متر. باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۱۸ واتی.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: نمایشگر ۶.۸۷ اینچی از نوع LTPO با وضوح ۱۴۴۴ × ۳۰۹۶ و چگالی ۴۹۷ پیکسل بر هر اینچ، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و نسبت تصویر ۱۹:۳.۹. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۵ واتی.

به نظر شما،‌ آیا باتری‌های ۴۳۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای تغذیه گوشی‌های بزرگ و قدرتمندی چون نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا مناسب هستند؟

