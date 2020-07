دوربین همیشه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای خرید یک گوشی هوشمند بوده و نمی‌توان نقش فوق‌العاده مهم آن را در این محصولات کوچک نادیده گرفت. از آن جایی که بسیاری‌ از کاربران دوربین دیجیتال در اختیار ندارند، بنابراین برای ثبت لحظات گوناگون زندگی خود باید به گوشی هوشمند متوسل شوند. وب‌سایت Android Authority در یک مجموعه مطالب، به بررسی بهترین گوشی‌های اندرویدی در زمینه‌های مختلف پرداخته و در این مطلب، بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ را که از لحاظ دوربین بهترین هستند مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم در نهایت کدام محصول می‌تواند عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد.

گوشی‌های هوشمند امروزه سهم بزرگی از زندگی کاربران را به خود اختصاص داده‌‌اند. تقریبا غیر ممکن است اگر این روزها فردی را ببینیم که یک گوشی هوشمند برای رسیدگی به امور روزانه خود در اختیار نداشته باشد. بنابراین شرکت‌ها تصمیم گرفتند این محصولات را به گونه‌ای طراحی کنند که تقریبا از همه لحاظ نیازهای کاربران را مرتقع سازند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر گوشی اما دوربین آن است. بدیهی است کاربران نمی‌توانند هر زمان و در هر مکانی از دوربین‌های دیجیتال استفاده کنند اما تقریبا در تمامی ساعات روز گوشی‌ هوشمند را با خود به همراه دارند. این یعنی در هر لحظه که بخواهند، می‌توانند به ثبت لحظات شیرین زندگی پرداخته و با بالاترین سرعت ممکن تصاویر را به اشتراک بگذارند. به همین خاطر اهمیت دوربین، از سلفی گرفته تا دوربین‌های اصلی، دوچندان می‌شود.

اما قبل از اینکه به بررسی بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ دوربین بپردازیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که گوشی‌های انتخاب شده در این لیست، در نیمه اول سال جاری معرفی و راهی بازار شدند. بنابراین محصولات سال ۲۰۱۹ و آن‌هایی که در نیمه دوم امسال راهی بازار شدند در این بررسی قرار نمی‌گیرند.

نحوه بررسی بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ دوربین

بررسی دوربین گوشی‌های هوشمند بر اساس چند فاکتور اساسی انجام می‌گیرد. فاکتورهایی نظیر محدوده دینامیکی، درخشندگی تصویر، اشباع رنگ‌ها،‌ میزان بزرگ‌نمایی، حالت شب و حتی عمق میدان. حضور متعادل همه موارد بالا در یک تصویر باعث طبیعی و دلنشین‌تر شدن آن می‌شود و لذا در نهایت هم آن محصولی که توانسته باشد تصویری ایده‌آل از این نظر ثبت کند بالاترین امتیاز را خواهد گرفت.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که عکاسی یک هنر است و هنر هم وابسته به ذوق افراد. برای مثال شاید یک گوشی در ثبت تصاویر، رنگ‌ها را بیش از حد اشباع کند و یک محصول دیگر آن‌ها را به صورت طبیعی‌تر ثبت کند. در اینجا هیچ معیاری برای اینکه بگوییم کدام یک بهتر است نداریم و همه چیز به کاربر بستگی دارد،‌ اما موارد مهمی نظیر میزان نویز، اعوجاج تصویر و … وجود دارند که خب در هر حالتی نکته منفی به حساب می‌آیند.

معمولا پرچم‌دارها از لحاظ عکاسی کاربران را ناامید نمی‌کنند. همه آن‌ها به بهترین شکل ممکن و با بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد می‌تواندد تصاویری ثبت کنند که از نظر کیفیت مثال زدنی هستند اما سوال اینجاست که کدام یک از آن‌ها می‌تواند عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد؟

بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ عملکرد

بهترین پرچم‌دار اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ دوربین: هواوی P40 پرو پلاس

بهترین گوشی از لحاظ دوربین در وب‌سایت DxOMark، در تست‌های Android Authority هم بهترین شد. این نتیجه در حالی بدست آمده که تیم Android Authority هفته‌ها روی تصاویر ثبت شده توسط گوشی‌های مختلف کار کردند و بنابراین می‌توان گفت هواوی P40 پرو پلاس به عنوان یکی از جدیدترین و بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ واقعا لایق قرار گیری در مقام اول بود.

بهره‌مندی از سنسور غول پیکر ۱/۱.۲۸ اینچی باعث شده دوربین این محصول حین ثبت تصاویر نور زیادی را جذب کند و میزان نویز را تقریبا به صفر برساند. همچنین بهره‌مندی از بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال هم نقش بسیار مهمی در ثبت تصاویر با کیفیت در فواصل دور داشت؛ قابلیتی که کمتر گوشی هوشمندی تا به این لحظه از آن بهره می‌برد.

مشخصات دوربین هواوی P40 پرو پلاس به شرح زیر است.

دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.9 و اندازه لنز ۲۳ میلی‌متر

دوربین فوق عریض ۴۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و اندازه لنز ۱۸ میلی‌متر

دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 و اندازه لنز ۸۰ میلی‌متر (بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال)

دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/4.4 و اندازه لنز ۲۴۰ میلی‌متر (بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال)

سنسور مدت پرواز

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و اندازه لنز ۲۶ میلی‌متر

قابلیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (دوربین پشت و جلو)

قابلیت فیلم‌برداری FHD با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه

قابلیت فیلم‌برداری HD با سرعت ۷.۶۸۰ فریم بر ثانیه

شما عزیزان می‌توانید در زیر، نمونه ثبت شده توسط دوربین این گوشی را مشاهده کنید.

از لحاظ وضوح و کیفیت تصویر، هواوی P40 پرو پلاس عملکرد حیرت‌انگیزی داشت. دوربین این محصول از لحاظ محدوده دینامیکی واقعا قدرتمند است و لذا میزان مناسبی از کنتراست را در تصاویر ثبت شده توسط آن شاهد هستیم که باعث شده تقریبا در تمامی شرایط نوری، از طبیعی بودن آن‌ها کم نشود.

نمایش رنگ‌ها اما فاکتور مهم دیگر است. هواوی در دوربین گوشی خود از چینش پیکسلی RYYB یا همان قرمز، زرد، زرد، آبی استفاده کرد تا بدین ترتیب میزان جذب نور توسط لنز بیشتر شود. اما این مسئله باعث افتادن سایه زرد روی سوژه‌هایی شد که سبز رنگ هستند. البته این میزان آنقدر زیاد نیست که کاربران عادی به راحتی متوجه آن شوند و به طور کلی عملکرد دوربین P40 پرو پلاس تحسین‌برانگیز بود.

درست مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا، P40 پرو پلاس می‌تواند با کمک هوش مصنوعی به بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دست پیدا کند. اگرچه در بسیاری از مواقع همان بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابری است که بکار می‌آید چون در بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری بسیاری از جزئیات از بین می‌روند اما به هر حال دانستن این موضوع که محصولی با چنین قابلیت‌های شگفت‌انگیزی در اختیار دارید حس بسیار خوبی دارد.

در تصویر بالا، نمونه تصویر ثبت شده توسط گلکسی اس ۲۰ اولترا با بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری با نمونه ثبت شده توسط P40 پرو پلاس مقایسه شده که به وضوح می‌توان متوجه کیفیت و جزئیات بیشتر تصویر متعلق به نماینده چینی شد. همچنین در بزرگ‌نمایی اپتیکال هم به نظر می‌رسد هواوی توانسته با P40 پرو پلاس، نماینده‌های دیگر شرکت‌ها را پشت سر بگذارد.

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی این گوشی هم در نمایش رنگ‌ها و میزان کنتراست فوق‌العاده عمل می‌کند. نکته بسیار جالب در رابطه با دوربین سلفی این گوشی، قابلیت فوکوس خودکار آن است که در دیگر گوشی‌های پرچم‌دار در این بررسی شاهد آن نیستیم. بسیاری از دوربین‌های سلفی از فوکوس ثابت بهره می‌برند اما سیستم فوکوس خودکار در P40 پرو، به آن اجازه می‌دهد دریچه بازتر و در نتیجه جذب نور بیشتری داشته باشد.

البته درباره محصولات هواوی یک مشکلی وجود دارد که احتمالا بارها آن را شنیده‌اید. شاید گوشی‌های این شرکت از نظر ظاهری و سخت‌افزاری فوق‌العاده باشند اما عدم پشتیبانی آن‌ها از سرویس‌های گوگل شاید از ارزش خرید آن‌ها بکاهد. البته هواوی اقدامات زیادی را برای رفع این مشکل انجام داده اما سرویس‌های گوگل پایه و اساس سیستم عامل اندروید هستند و نمی‌توان به همین راحتی از چنین محدودیتی گذشت.

بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ نمایشگر

رده دوم: اوپو فایند X2 پرو

دومین گوشی برتر امسال از لحاظ دوربین، باز هم یک محصول چینی است و این بار از اوپو. اگرچه P40 پرو پلاس در رده اول قرار گرفت اما فایند X2 پرو به خوبی توانست با آن مقابله کند و با اختلاف ناچیزی در رده دوم قرار گرفت. به لطف بهره‌مندی از سنسور جدید سونی (Sony IMX 689) با اندازه ۱/۱.۴۳ اینچ و قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری، فایند X2 پرو تقریبا در هر شرایطی می‌تواند فوق‌العاده عمل کند.

مشخصات دوربین اوپو فایند X2 پرو به شرح زیر است.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 و اندازه لنز ۲۵ میلی‌متر

دوربین فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و اندازه لنز ۱۷ میلی‌متر

دوربین تله‌فوتو ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/3.0 و اندازه لنز ۱۲۹ میلی‌متر (بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال)

قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K و FHD با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4. قابلیت فیلم‌برداری در وضوح FHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

اوپو فایند X2 پرو از لحاظ تعادل سفیدی و محدوده دینامیکی عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشت. البته شاید حس کنید تصاویر کمی بی روح هستند اما می‌بینیم که جزئیات به خوبی در آن‌ها ثبت شده‌اند که مسئله مهم همین است. چون به هر حال کاربر می‌تواند تصاویر را بعدا با نرم‌افزارهای مختلف ویرایش کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، شاید اوپو فایند X2 پرو از بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابری بهره نبرد اما از لحاظ کیفیت واقعا چیزی کم ندارد. وضوح و شفافیت عکس و همچنین نمایش رنگ‌ها آنقدر خوب است که هر کاربر می‌تواند به سادگی متوجه آن شود. همچنین این محصول از بزرگ‌نمایی ۶۰ برابری دیجیتال نیز بهره می‌برد که شاید به اندازه ۱۰۰ برابری هواوی نباشد اما باز هم مناسب است و می‌تواند نیاز کاربران را برطرف کند.

حتی در شرایطی که نور به اندازه کافی در محیط وجود ندارد، اوپو فایند X2 پرو می‌تواند جزئیات زیادی را به تصویر بکشد. این در حالی است که از نظر نمایش رنگ‌ها نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. این مسئله در نتیجه اندازه بزرگ سنسور این محصول بدست آمده که به ثبت تصاویر طبیعی بوکه نیز کمک شایانی می‌کند.

همانطور که می‌بینید، این تصویر بدون فعال شدن حالت پرتره و توسط دوربین اصلی ثبت شده که می‌توانید تاثیر بزرگی سنسور اصلی را در بوکه کردن پس زمینه مشاهده کنید.

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی فایند X2 پرو هم توانایی بالایی در ثبت تصاویر دارد. نمایش رنگ‌ها و جزئیات در نمونه ثبت شده توسط دوربین سلفی این محصول عالی است و محدوده دینامیکی خوبی هم دارد. نکته جالب اما این جاست که علی‌رغم ثبت دقیق سوژه مورد نظر، جزئیات موجود در پس زمینه هم به خوبی به نمایش در آمده‌اند.

به صورت کلی، اوپو فایند X2 پرو با اختلاف بسیار کمی به نسبت هواوی P40 پرو پلاس در رتبه دوم قرار گرفت و به خاطر یک سری موارد جزئی بوده که نماینده هواوی توانست در صدر قرار گیرد. اما در طرف مقابل،‌ اوپو از مشکل مهم هواوی، یعنی عدم بهره‌مندی از سرویس‌های گوگل برخوردار نیست. بنابراین شاید بتوان آن را به طور کلی گزینه بهتری از P40 پرو پلاس دانست.

بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ با بیشترین طول عمر باتری

رده سوم و چهارم: هواوی P40 پرو و وان پلاس ۸ پرو

بعد از P40 پرو پلاس و اوپو فایند X2 پرو، دو گوشی هواوی P40 پرو و وان پلاس ۸ پرو با اختلاف بسیار ناچیز قرار می‌گیرند که توانایی بالایی در عکاسی دارند. هواوی P40 پرو تقریبا از مجموعه عکاسی مشابهی به نسبت برادر بزرگ‌تر خود بهره می‌برد. بنابراین از لحاظ کیفیت تصویر باید آن را هم سطح با مدل پرو پلاس دانست. قرار گیری آن در چنین رتبه‌ای هم صرفا به خاطر توانایی پایین‌تر آن در بزرگ‌نمایی اپتیکال بود که ۵ برابری است.

وان پلاس ۸ پرو اما دقیقا از همان سنسوری استفاده می‌کند که در اوپو فایند X2 پرو شاهد آن بودیم؛ یعنی Sony IMX 689 که توانایی بالایی در ثبت تصاویر دارد. اگرچه این محصول از لحاظ ثبت تصاویر یکی از بهترین‌های موجود در بازار است و در مقایسه‌‌ با آیفون ۱۱ پرو مکس هم پا به پای نماینده قدرتمند اپل پیش رفت، اما به خاطر توانایی پایینش در بزرگ‌نمایی اپتیکال (۳برابری) در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد.

بررسی بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ دوربین با انتخاب هواوی P40 پرو پلاس به عنوان محصول برتر به پایان رسید. در رتبه دوم تا چهارم هم به ترتیب اوپو فایند X2 پرو، هواوی P40 پرو و وان پلاس ۸ پرو قرار گرفتند. اما نظر شما عزیزان در این رابطه چیست؟ آیا فکر می‌کنید این محصولات، از تمامی گوشی‌های اندرویدی که در نیمه اول سال جاری راهی بازار شدند، عملکرد بهتری از لحاظ عکاسی دارند؟

منبع: AndroidAuthority

The post بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ کیفیت دوربین appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala