تیزر جدیدی از سامسونگ گلکسی بادز لایو منتشر شد

سامسونگ قصد دارد در رویداد آنپکد پیش رو، در کنار گوشی‌های سری نوت ۲۰، از هدفون‌ گلکسی بادز لایو نیز رونمایی کند؛ محصولی که احتمالا قرار نیست جایگزین گلکسی بادز پلاس باشد اما به سبد ایربادزهای بی‌سیم سامسونگ اضافه خواهد شد.

در رابطه با گلکسی بادز لایو تاکنون اطلاعات زیادی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد این محصول اولین ایربادز سامسونگ باشند که از قابلیت حذف نویز بهره می‌برد. بدین ترتیب، سامسونگ می‌تواند بالاخره در این زمینه با ایرپادز پرو رقابت تنگاتنگی داشته باشد.

همانطور که در انتهای ویدئو گفته شده (keep the noise out به معنای اینکه نویزها را بیرون نگه دارید) ظاهرا گلکسی بادز لایو قطعا با قابلیت حذف نویز راهی بازار می‌شود. همچنین با انتشار این تیزر، نه تنها از شکل نهایی این گجت، بلکه از رنگ‌ بندی‌های آن هم مطلع شدیم. از آن جایی که رنگ مسی در رنگ‌ بندی سری نوت ۲۰ نیز مشاهده شده، احتمال عرضه این دو در کنار هم بسیار بالاست.

سامسونگ بار دیگر تصمیم گرفت برای رقابت با اپل، محصولی را طراحی کند که از هیچ جهت شباهتی با گجت‌های این شرکت ندارد. این دقیقا خلاف مسیری است که چینی‌ها در پیش گرفتند و خب غول کره‌ای ثابت کرد برای رقابت با بزرگ‌ترین رقیب خود، نیازی به کپی برداری از آن ندارد.

برای مثال نه گلکسی بادز و بادز پلاس شباهتی به ایرپادز داشتند و نه گلکسی بادز لایو شباهتی به ایرپادز پرو دارد. این در حالی است که گلکسی بادز و بادز پلاس در بین کاربران از محبوبیت بالایی برخوردارند و از لحاظ کیفیت و راحتی بسیار مورد پسند قرار گرفته‌اند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا گلکسی بادز لایو با اضافه کردن حذف نویز می‌تواند رقیبی شایسته برای گجت کوچک اما فوق‌العاده محبوب و با کیفیت اپل باشد یا خیر.

