سامسونگ گلکسی M51 گواهی بلوتوث دریافت کرد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد قدرتمندترین گوشی سری M خود را با نام گلکسی M51 راهی بازار کند؛ محصولی که اخیرا گواهی بلوتوث دریافت کرد و بنابراین به زودی نیز عرضه می‌شود.

سری M سامسونگ، محصولات میان‌رده این شرکت را تشکیل می‌دهند و کیفیت بسیار خوبی نیز دارند. سامسونگ این سری را در کنار سری A خود به فروش می‌رساند که در حال حاضر، گلکسی A71 به عنوان قدرتمندترین آن ایفای نقش می‌کند. در همین راستا شرکت کره‌ای در تلاش است یک میان‌رده قدرتمند در سری M نیز داشته باشد که از نظر سخت‌افزاری مشابه A71 بوده و گلکسی M51 نام دارد.

روز جمعه وب‌سایت BSIG (مخفف عبارت Bluetooth Special Interest Group) اعلام کرد گلکسی M51 توانسته گواهی بلوتوث نسخه ۵ را دریافت کند. در همان گواهی‌نامه بود که متوجه شدیم این گوشی با شماره مدل SM-M515F به فروش خواهد رسید. البته این که چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد مشخص نیست اما شایعات حاکی از آن بود که رونمایی این گوشی در ماه سپتامبر خواهد بود. همچنین معمولا دو ماه بعد از دریافت گواهی بلوتوث، محصول مورد انتظار معرفی می‌شود که خب می‌توان بر همین اساس، سپتامبر را ماه رونمایی از این محصول دانست. (اواخر شهریور ماه-اوایل مهر ماه)

در رابطه با گلکسی M51، خبرهای زیادی شنیدیم که از جمله مهم‌ترین و جالب‌ترین آن، استفاده از پنل OLED شرکت China Star برای نمایشگر آن است. با این اوصاف، M51 را باید اولین گوشی سامسونگ بدانیم که از پنل AMOLED شرکت شخص ثالث بهره می‌برد. همچنین پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ به همراه ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، بخش سخت‌افزاری این محصول را تشکیل می‌دهند که درست مشابه گلکسی A71 است.

در بخش عکاسی و فیلم‌برداری، ظاهرا یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی ایفای نقش می‌کند. در رابطه با سه دوربین دیگر اطلاع خاصی نداریم اما اگر سامسونگ بخواهد همان سنسورهای بکار رفته در A71 را در این گوشی استفاده کند، بنابراین یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق نیز خواهیم داشت. دوربین سلفی احتمالا ۳۲ مگاپیکسلی است و در حفره‌ای در قسمت فوقانی نمایشگر تعبیه خواهد شد.

در حال حاضر از سری M، گلکسی M31 با ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت، بزرگ‌ترین باتری را در اختیار دارد و اینطور که به نظر می‌رسد ظاهرا این محصول قرار است از باتری بزرگ‌تری با ظرفیت ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت استفاده کند که پیش‌تر شنیده بودیم در گلکسی M41 بکار گرفته خواهد شد. محصولی که ظاهرا پروژه طراحی و عرضه آن کنسل شده.

باتری ۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تاکنون روی هیچ یک از گوشی‌های سامسونگ مورد استفاده قرار نگرفته اما بکارگیری آن در یک میان‌رده می‌تواند جزئی از برنامه‌های غول کره‌ای برای ارزیابی عملکرد و دریافت بازخورد از کاربران باشد تا بدین ترتیب در پرچم‌داران آینده خود از باتری‌هایی با چنین ظرفیت استفاده کند.

سامسونگ با طراحی میان‌رده‌های سری A و M و تجهیز آن‌ها به قابلیت‌های منحصر به فرد قصد دارد در بازار هندوستان، جایی که شیائومی با گوشی‌های فوق‌العاده با کیفیت و ارزان قیمت خود می‌درخشد، با این شرکت چینی مقابله کند. در حال حاضر هندوستان دومین بازار بزرگ دنیا بعد از چین به حساب می‌آید و موفقیت در آن می‌تواند برای هر شرکتی حیاتی باشد. (البته این گوشی در بازارهای دیگر هم در دسترس قرار می‌گیرد).

با این اوصاف قیمت محصولات این شرکت همچنان بالاتر از آن چیزی است که چینی‌ها برای محصولات خود در نظر می‌گیرند. شرکت‌های چینی در طول یکی دو سال اخیر گوشی‌های خوب و ارزان قیمت زیادی را معرفی کردند و همین مسئله موجب شد در بازارهای مختلف محبوبیت بیشتری کسب کنند. برای مثال در همین هندوستان، سامسونگ بعد از شیائومی و ویوو با فروش تنها ۲.۹ میلیون دستگاه،‌ از آوریل تا ژوئن، در مقام سوم قرار گرفت؛ این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال قبل، این میزان ۷.۳ میلیون بود.

با این حال سامسونگ امیدوار است با معرفی میان‌رده‌های متعدد،‌ بتواند این بخش از بازار را در اختیار خود بگیرد اما با این سیاست قیمتی که در پیش گرفته،‌ مشخص نیست آیا می‌تواند در دراز مدت موفق شود یا خیر. نظر شما عزیزان در این رابطه چیست؟ آیا از محصولات سامسونگ، کیفیت و قیمت آن‌ها رضایت دارید؟

