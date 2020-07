با توجه به جدیدترین تیزری که از سوی شرکت لنوو منتشر شده، به نظر می‌رسد شارژر ۹۰ واتی لنوو لیجن می‌تواند باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی را در مدت ۳۰ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ برساند.

لنوو قصد دارد تا دو روز دیگر از گوشی گیمینگ خود رونمایی کند و اینطور که به نظر می‌رسد، این محصول قرار است با ورود خود یک رکورد جالب نیز به جای بگذارد. با توجه به جدیدترین تیزری که از سوی این شرکت چینی منتشر شده، ظاهرا شارژر ۹۰ واتی لنوو لیجن می‌تواند این گوشی را در مدت زمان نیم ساعت به طور کامل شارژ کند.

در حال حاضر اوپو با شارژر ۶۵ واتی خود در زمینه شارژ سریع رتبه اول را در اختیار دارد. به ادعای اوپو، این شارژر می‌تواند یک گوشی با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در مدت ۳۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند. اوپو در حالی به این رکورد دست یافته که شارژر قدرتمندش می‌تواند در مدت تنها ۵ دقیقه، شارژ گوشی را از ۰ به ۲۷ درصد برساند.

با این حال به نظر می‌رسد لنوو قصد دارد با ورود لنوو لیجن، این رکورد را پشت سر بگذارد. مانند تمام سیستم‌های شارژ سریع، باتری لنوو لیجن به دو سلول تقسیم می‌شود تا فرایند شارژ شدن با سرعت بیشتری صورت گیرد. این شرکت همچنین ۱۶ کنترل امنیتی را هم در دستگاه تعبیه کرده تا اطمینان حاصل کند تمام انرژی ورودی به باتری تحت کنترل قرار می‌گیرد.

لنوو برای شارژ کردن این باتری هم روش جالبی را در پیش گرفت. لنوو لیجن هم در فریم کناری و هم در بخش زیرین از پورت USB-C بهره می‌برد که یعنی کاربران می‌توانند حین انجام بازی، چه افقی و چه عمودی، نگرانی از بابت مزاحمت سیم شارژر نداشته باشند. البته لنوو لیجن برای استفاده در حالت افقی بهینه شده و دلیل تعبیه پورت ثانویه در کنار گوشی نیز همین است.

از آن جایی که تنها دو روز تا معرفی این محصول زمان باقی مانده، طبیعی است که تقریبا از تمام مشخصات آن مطلع باشیم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۱۴۴ هرتزی، قدرتمندترین سیستم صوتی در بین گوشی‌های هوشمند، موتور لرزشی دوگانه، دوربین سلفی پاپ آپ تعبیه شده در فریم کناری گوشی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس اشاره کرد.

