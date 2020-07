استراتژی گوگل برای گوشی های ۲۰۲۰ خود عجیب و غریب به نظر می‌رسد. بر اساس اطلاعات فعلی، به نظر می‌رسد با گوشی‌های پیکسل ۴a، مدل ۵G پیکسل ۴a و پیکسل ۵ سروکار داریم. از طرف دیگر این شرکت توسعه مدل ایکس‌ال پیکسل ۴a را کنار گذاشته و ظاهرا از همان ابتدا قرار نبوده پیکسل ۵ ایکس‌ال روانه‌ی بازار شود.

سوالی که پیش می‌آید این است که گوگل با بهره‌گیری از این استراتژی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ اگرچه ما نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی به این سوال پاسخ دهیم، اما در هر صورت با نگاه به رقیب مهم گوگل یعنی شرکت اپل، می‌توانیم تا حدی دلیل این اقدامات گوگل را توضیح دهیم.

نقش مهم آیفون SE جدید

بدون شک، نسل جدید آیفون SE در استراتژی گوگل برای پیکسل ۴a تاثیرگذار بوده است. اگرچه این گوشی مدت‌ها قبل از معرفی نسل جدید آیفون SE در دست توسعه بوده است، اما به نظر می‌رسد تصمیم گوگل برای عدم عرضه مدل بزرگ‌تر این گوشی در واکنش به معرفی این آیفون بوده و در عوض می‌خواهد بر روی ارائه یک گوشی کوچک‌تر با قیمت مناسب و حافظه داخلی بیشتر تمرکز کند. گوگل با این کار می‌خواهد تنها یک محصول رقیب برای نسل جدید آیفون SE ارائه کند.

گوگل امیدوار است با این کار بتواند یک رقیب ارزان‌تر، بهتر و از همه مهم‌تر با دوربین جذاب‌تر و عمر باتری بیشتری نسبت به نسل جدید آیفون SE روانه‌ی بازار کند. احتمالا می‌دانید که گوگل برای پیکسل ۳a بیش از هر چیزی بر روی دوربین و عمر باتری آن تمرکز کرده بود و برای نسل بعدی این گوشی هم می‌توانیم انتظار تکرار چنین رویکردی را داشته باشیم.

مقایسه پیکسل ۴a و نسل جدید آیفون SE

چیزی که گوگل امیدوار است منتقدان و مشتریان بر روی آن تمرکز نکنند، بحث عملکرد، پشتیبانی بلندمدت و اکوسیستم است. نسل جدید آیفون SE بسیار سریع‌تر از پیکسل ۴a خواهد بود، برای مدت بیشتری آپدیت دریافت می‌کند و یکپارچگی زیادی با سایر محصولات اپل مانند آیپد و کامپیوترهای مک دارد.

گوگل اگرچه همواره بر عملکرد بهتر دستیار دیجیتالی خود یعنی گوگل اسیستنت تاکید دارد، اما در نهایت گوگل در زمینه‌ی پشتیبانی نرم‌افزاری بلندمدت و بحث اکوسیستم نمی‌تواند به رقیب قدر اپل تبدیل شود. همین موضوع پیکسل ۴a را در وضعیت کاملا پیچیده‌ای قرار می‌دهد.

اگرچه پیکسل ۴a نسبت به رقیب خود با نمایشگر بزرگ‌تر، طراحی مدرن‌تر و دوربین و باتری بهتری عرضه می‌شود، اما در هر صورت نمی‌توان مزایای آیفون موردنظر را کتمان کرد. گوگل از مدت‌ها قبل نشان داده که این شرکت به جای جذب کاربران گوشی‌های اندرویدی، می‌خواهد کاربران ناراضی آیفون را جذب کند. با توجه به شواهد فعلی، پیکسل ۴a ویژگی خاصی ندارد که بتواند نسبت به نسل قبلی خود در این زمینه موفقیت بیشتری داشته باشد. در حقیقت اپل در سال ۲۰۲۰ به لطف داشتن آیفون SE مقرون‌به‌صرفه می‌تواند کاربران بالقوه گوگل پیکسل ۴a را هم جذب کند.

مدل ۵G پیکسل ۴a: یک گوشی محکوم به شکست

مهم‌ترین بازار گوشی های گوگل در سال ۲۰۲۰ و البته سال‌های قبلی، بازار آمریکا بوده است. اما در این کشور هنوز برای بسیاری از کاربران بهره‌گیری از فناوری ۵G اهمیت زیادی ندارد. اگرچه اپراتورهای مخابراتی آمریکایی سخت مشغول آماده‌سازی شبکه‌های ۵G در مناطق مختلف آمریکا هستند، اما باید بگوییم که عرضه مدل ۵G گوگل پیکسل ۴a در سال ۲۰۲۰ چندان منطقی نیست. زیرا با وجود بحران کرونا و در پی آن بحران اقتصادی، برای بسیاری از کاربران خرید یک گوشی ۵G اهمیت زیادی ندارد.

به نظر می‌رسد گوگل بار دیگر در حال واکنش نشان دادن به اپل است. بر اساس گزارش‌ها تمام گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ از قابلیت ۵G پشتیبانی می‌کنند. گوگل هم می‌خواهد یک گوشی ۵G با قیمت ارزان‌تر معرفی کند تا به کاربران بگوید یک گوشی ۵G جذاب می‌تواند ارزان باشد.

این گوشی هر زمانی که عرضه شود، به احتمال زیاد نمی‌تواند توجهات زیادی را جلب کند. از یک طرف برای افرادی که بودجه بسیار محدودی دارند یک گوشی گران قیمت خواهد بود و از طرف دیگر به اندازه کافی از ویژگی‌های جذابی بهره نمی‌برد که بتواند مورد توجه کاربران خواستار گوشی‌های رده بالا قرار بگیرد.

در آمریکا بازار نوظهوری برای گوشی‌های میان‌رده شکل گرفته ولی بار دیگر باید تاکید کنیم این بازار نوظهور است. هدف گوگل این است که در یک بخش خلوت از بازار بتواند وارد شود. در هر صورت به صرف اینکه این یک گوشی میان‌رده ۵G محسوب می‌شود، به احتمال زیاد نمی‌تواند در بازار آمریکا به موفقیت برسد.

وضعیت عجیب پیکسل ۵

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکسل ۵ از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ بهره می‌برد. در رابطه با باقی جزییات فاش شده نمی‌توانیم با اطمینان زیادی اظهارنظر کنیم. اما اگر با این فرض که گوگل قصد دارد با هر یک محصولات خود اپل را هدف قرار دهد، احتمالا قرار است پیکسل ۵ به‌عنوان جانشینی برای آیفون ۱۱ البته با قیمت پایین‌تر روانه‌ی بازار شود.

درباره گوشی گوگل پیکسل ۵ چه می‌دانیم؟

اما با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵، گوگل در زمینه‌ی عملکرد نسبت به آیفون حرفی برای گفتن ندارد. شاید گوگل بر روی قیمت تمرکز کند اما با قیمت بالای ۷۰۰ دلار کاربران آمریکایی به گزینه‌های جذاب زیادی از طرف شرکت‌هایی مانند سامسونگ و وان‌پلاس دسترسی دارند. از همین حالا می‌توانیم محتوای نقد و بررسی‌های پیکسل ۵ را پیش‌بینی کنیم؛ بیشتر این نقدها بر روی مقایسه این گوشی با دیگر گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ تمرکز می‌کنند و در نهایت فقط از کیفیت دوربین و تجربه نرم‌افزاری این دوربین تعریف و تمجید می‌شود.

گوشی های گوگل عمدتا برای طرفداران پروپاقرص این شرکت و اکوسیستم آن توسعه پیدا می‌کنند و ظاهرا در سال ۲۰۲۰ قرار نیست این رویه تغییر پیدا کند. به همین خاطر قانع کردن یک کاربر معمولی برای خرید گوشی‌های گوگل کار چندان ساده‌ای نیست زیرا می‌تواند گزینه‌های جذاب‌تری را خریداری کند.

دوران گذار بخش سخت‌افزاری گوگل

در حالی که اطلاعات زیادی در مورد پیکسل ۵ فاش نشده، ولی در هر صورت به نظر می‌رسد این گوشی یک پرچم‌دار تمام عیار نخواهد بود. گوگل به وضوح دیگر نمی‌خواهد در بازار گوشی‌های پرچم‌دار همه‌فن‌حریف حضور داشته باشد. استراتژی آن‌ها از لحاظ فروش موفقیت آمیز نبوده و حالا این شرکت می‌خواهد رویکرد خود را متحول کند.

با این وجود به نظر می‌رسد دو یا سه سال دیگر، ۲۰۲۰ به عنوان یک سال بسیار عجیب برای گوشی های گوگل در نظر گرفته می‌شود؛ سالی که تغییر و تحولات بخش سخت‌افزاری گوگل آغاز شده و یک استراتژی جدید شکل گرفته است.

در هر صورت اگرچه می‌توانیم تا حدی در مورد وضعیت گوشی های گوگل در سال ۲۰۲۰ اظهارنظر کنیم، ولی پیش‌بینی دقیق استراتژی جدید گوگل کار بسیار سختی است. در این میان، متأسفانه بسیاری از کاربران اینترنت چندان بخشنده نیستند. شرکت‌ها به خاطر محصولاتی که در حال حاضر عرضه می‌کنند مورد قضاوت قرار می‌گیرند نه چشم‌اندازی که قرار است در آینده عملی شود.

استراتژی فعلی گوگل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و در این میان باید به کاربران معمولی اشاره کنیم که چنین تصمیم‌هایی منجر به گیج شدن بیشتر آن‌ها می‌شود. در هر صورت باید ببینیم گوگل قصد دارد در چه مسیری حرکت کند و آیا این رویکرد جدید با واکنش مثبت کاربران مواجه می‌شود یا نه.

منبع: Android Police

منبع متن: digikala