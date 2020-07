سامسونگ رسما تایید کرد؛ معرفی ۵ محصول در رویداد رونمایی گلکسی نوت ۲۰

طبق اعلام رسمی شرکت سامسونگ، در روز ۵ آگوست (۱۵ مرداد) از ۵ گجت جدید رونمایی می‌شود. این خبر را «رو تائه-مون» (Roh Tae-moon) رییس بخش موبایل سامسونگ اعلام کرده است. در این تاریخ قرار است رویداد موسوم به Galaxy Unpacked برگزار شود که در جریان آن از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هم رونمایی خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها به غیر از دو گوشی گلکسی نوت ۲۰ باید انتظار معرفی هدفون بی‌سیم گلکسی بادز لایو و گوشی‌های تاشو گلکسی Z Fold 2 و مدل ۵G گلکسی Z Flip را داشته باشیم.

در بیانیه رییس بخش موبایل سامسونگ آمده که آن‌ها می‌خواهند بر روی «نوآوری‌های معنادار» تمرکز کنند. به گفته او، طی ۶ ماه گذشته آن‌ها تا حد زیادی در زمینه‌ی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مدعی شده که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی منجر به نوآوری‌های جسورانه‌تر می‌شود.

در بخش دیگر این بیانیه به همکاری بین سامسونگ و مایکروسافت اشاره شده که قرار است این همکاری به کنسول ایکس‌باکس هم کشیده شود. همچنین در این بیانیه به ادامه توسعه گوشی‌های تاشو و گجت‌های مجهز به فناوری ۵G هم اشاره شده است.

روی هم رفته به نظر می‌رسد همان رویکردهای شکل گرفته در دوران رییس سابق بخش موبایل سامسونگ قرار است همچنان ادامه داشته باشند و ظاهرا قرار نیست به زودی رویکرد بخش موبایل سامسونگ متحول شود. به‌عنوان مثال همکاری با مایکروسافت و توسعه گوشی‌های تاشو از جمله اقداماتی هستند که در دوران مدیریت DJ Koh (رییس سابق بخش موبایل سامسونگ) آغاز شده‌اند.

در هر صورت گل سرسبد مراسم Galaxy Unpacked بدون شک گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هستند و باید ببینیم آیا این گوشی‌ها می‌توانند بار دیگر توجهات زیادی را جلب کنند یا نه.

