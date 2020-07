با اعلام سامسونگ، جانشین گوشی میان‌رده و بسیار موفق این شرکت یعنی گلکسی M31 در تاریخ ۳۰ جولای (۹ مرداد) با نام گلکسی M31s راهی بازار خواهد شد.

سامسونگ طی دو سال اخیر در بخش گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده محصولات بسیار زیادی را با تنوع بالا راهی بازار کرد که همه آن‌ها عضوی از خانواده A یا M این شرکت بودند. محصولات این سری از لحاظ نام‌گذاری تقریبا مشابه یکدیگر هستند و تنها دو حرف لاتین A و M است که آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند.

جدیدترین عضو میان‌رده سامسونگ که به زودی راهی بازار می‌شود، گلکسی M31s نام خواهد داشت که به یک نمایشگر Infinity-O (حفره‌ای) با دوربین سلفی تعبیه شده در بخش مرکزی مجهز می‌شود. پنل بکار رفته در این گوشی از نوع سوپر امولد بوده و کیفیت +FHD را ارائه می‌دهد اما متاسفانه از اینکه نمایشگر گلکسی M31s چند اینچی است خبری نداریم. نکته دیگر در رابطه با این نمایشگر این است که حسگر اثر انگشت نیز در زیر آن تعبیه خواهد شد چون روی پنل پشتی نشانی از این حسگر نبود.

سامسونگ گلکسی M51 گواهی بلوتوث دریافت کرد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

روی پنل پشتی، طراحی ساده‌ای را شاهد هستیم که یک ماژول بزرگ دوربین و لوگوی سامسونگ به ترتیب در بالا و پایین آن به چشم می‌خورد. ماژول بزرگ این محصول میزبان ۴ دوربین با عملکرد متفاوت است که اصلی‌ترین آن‌ها سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل دارد. همچنین سامسونگ به دوربین این گوشی قابلیت Single Take را هم افزوده که پیش از این برای گوشی‌های سری اس ۲۰ در دسترس بود. با کمک این قابلیت کاربر می‌تواند با فشردن کلید شاتر، چندین عکس و فیلم را به صورت همزمان ثبت کرده و بهترین آن‌ را انتخاب کند.

درست مانند گلکسی M31، این محصول نیز به یک باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود که می‌تواند از طریق یک شارژر سریع ۲۵ واتی شارژ شود. این در حالی است که سامسونگ به همراه گلکسی M31، شارژر ۱۵ واتی عرضه کرده بود. نکته جالب اما در رابطه با گلکسی M31s، پشتیبانی آن از شارژر معکوس سیمی است. یعنی در واقع می‌توانید از گوشی خود به عنوان یک پاوربانک استفاده کرده و محصولات دیگر را شارژ کنید.

لرزشگیر اپتیکال دوربین به گوشی‌های میان‌رده آینده سامسونگ خواهد آمد

گلکسی M31s قرار است مجهز به پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱، ۶ گیگابایت رم، ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و سیستم عامل اندروید ۱۰ راهی بازار شود. در رابطه با قیمت این محصول خبر رسمی منتشر نشده اما با توجه به شایعات اخیر، قیمت گلکسی M31s در بازار هندوستان، حدودا ۲۰.۰۰۰ روپیه خواهد بود که این مقدار معادل ۲۷۰ دلار آمریکاست. در سری A، سامسونگ گلکسی A51 را با همین مشخصات،‌ اما با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی در اختیار دارد که قیمت تقریبا مشابهی با این محصول دارد.

