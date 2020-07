شرکت ادوبی روز گذشته اعلام کرد که «مارک لوی» (Marc Levoy)، مغز متفکر مربوط به الگوریتم‌های دوربین گوشی‌های گوگل پیکسل به این شرکت پیوسته تا در توسعه یک اپلیکیشن دوربین مشارکت داشته باشد.

آقای «لوی» سرپرست تیمی از متخصصان گوگل بود که موفق شدند قابلیت‌های نرم‌افزاری جذابی مانند Night Sight، حالت پرتره و HDR+ را برای دوربین گوشی های این شرکت ارائه کنند. دوربین گوشی های گوگل پیکسل به دلیل بهره‌گیری از همین نرم‌افزارهای پیشرفته تا چند سال با بهره‌گیری از فقط یک دوربین موفق شدند عکس‌های بسیار جذابی را ثبت کنند. البته سال گذشته پیکسل ۴ برای ارائه‌ی زوم با دوربین دوگانه عرضه شد.

حالا در شرکت ادوبی، ظاهرا «مارک لوی» قصد دارد توسعه یک اپلیکیشن دوربین پیشرفته را آغاز کند. البته با وجود اینکه او قرار است بیشترین وقت خود را صرف این موضوع کند، اما ظاهرا در حوزه‌های دیگر هم در شرکت ادوبی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. ادوبی مدتی قبل از اپلیکیشن دوربین فوتوشاپ رونمایی کرد و اپلیکیشن Lightroom هم از قابلیت عکس‌برداری بهره می‌برد؛ اما ظاهرا به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد برنامه‌های خود در این زمینه را گسترش دهد.

مارک لوی حدود ۴ ماه قبل بعد از ۶ سال گوگل را ترک کرد. «لوی» قبل از اینکه به طور تمام وقت به گوگل بپیوندد، مدتی بر روی دوربین نسخه Explorer عینک واقعیت افزوده گوگل گلس کار کرد و باید به راه‌اندازی یک پروژه تحقیقاتی در استنفورد با سرمایه‌گذاری گوگل در سال ۲۰۰۲ هم اشاره کنیم که در نهایت به قابلیت Street View موجود در گوگل مپ تبدیل شد.

منبع: The Verge

The post مغز متفکر دوربین گوشی‌های گوگل پیکسل به شرکت ادوبی پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala