طبق گزارش‌های منتشر شده از طرف منابع مختلف، آیفون ۱۲ بدون شارژر به دست خریداران خواهد رسید. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا اپل می‌خواهد چنین کاری انجام دهد و آیا این کار می‌تواند واکنش منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؟

اپل برای این کار دلایل مختلفی دارد؛ از کاهش هزینه‌ها گرفته تا کمک به حفظ محیط زیست اما اپل در نهایت باید این تصمیم خود را طوری توجیه کند که از دیدگاه کاربران صرفا اقدامی برای افزایش درآمد دیده نشود. در هر صورت در ادامه به نتایج احتمالی این تصمیم اپل می‌پردازیم.

یک حرکت بی‌سابقه

در همان گزارش‌های موردنظر آمده که اپل همراه با آیفون ۱۲ ایرپاد سیمی هم ارائه نخواهد کرد اما در نهایت این حذف شارژر است که سروصدای زیادی به راه انداخته. از آنجایی که به غیر از چند افشاگر، مینگ چی کو (تحلیلگر مشهور محصولات اپل) هم این خبر را اعلام کرده پس با قاطعیت زیادی می‌توانیم به صحت این موضوع اطمینان داشته باشیم.

گفته می‌شود اپل یک شارژر ۲۰ وات هم ساخته که کاربران برای بهره‌گیری از آن باید به طور جداگانه این شارژر را خریداری کنند. باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس با شارژر ۱۸ وات به دست خریداران رسیدند اما در جعبه آیفون ۱۱ فقط شارژر ۵ وات قرار گرفته بود.

مزایای حذف شارژر آیفون ۱۲

برای شرکت اپل، حذف این شارژر مزیت‌های مختلفی به همراه دارد. به عنوان مثال با این کار می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و به‌خصوص به دلیل بهره‌گیری از نسل جدید آیفون‌ها از مودم ۵G و افزایش هزینه‌های ساخت آن‌ها، این موضوع اهمیت بیشتری برای این شرکت دارد.

«کارولینا میناسی» (Carolina Minaesi) که تحلیلگر حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود در این رابطه می‌گوید: «به نظر من اپل به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت با این کار قصد دارد از افزایش قیمت نهایی جلوگیری کند.» در ضمن با توجه به اینکه اپل باید میلیون‌ها آیفون را به سرتاسر جهان ارسال کند، با این کار وزن نهایی آن‌ها و حجم بسته‌بندی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت این شرکت برای این کار هزینه‌ی کمتری پرداخت خواهد کرد.

همچنین بدون شک اپل برای این کار انگیزه‌های زیست محیطی را مطرح خواهد کرد. مدیرعامل شرکت Anker که یکی از مشهورترین سازندگان شارژرها و دیگر لوازم جانبی است، گفته سالانه ۳۰۰ هزار تن زباله‌های الکترونیکی مربوط به شارژرهای درون جعبه گوشی‌ها است.

واکنش احتمالی کاربران به حذف شارژر از جعبه آیفون ۱۲



بعد از انتشار اخبار مربوط به احتمال حذف شارژر از جعبه آیفون ۱۲ بسیاری از کاربران واکنش منفی نشان داده‌اند. فقط امیدواریم مانند زمانی که اپل جک هدفون را از آیفون ۷ حذف کرد، این بار انجام چنین کاری را یک کار «شجاعانه» توصیف نکند.

با وجود اینکه این تصمیم اپل احتمالا حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت، اما به احتمال زیاد شدت این واکنش‌ها به پای دوران مربوط به حذف جک هدفون از آیفون نمی‌رسد. در آن دوران این تصمیم اپل کاربران زیادی را عصبانی کرد اما در نهایت شرکت‌های اندرویدی تصمیم گرفتند از اپل پیروی کنند و خیلی زود کاربران با این موضوع کنار آمدند.

اپل چگونه می‌تواند سروصدا را کاهش دهد؟

به نظر می‌رسد اگر اپل بتواند آیفون ۱۲ را با قیمت پایین‌تری عرضه کند، کاربران راحت‌تر با موضوع حذف شارژر کنار می‌آیند. اما در نهایت کاربران برای بهره‌گیری از شارژر ۲۰ وات باید آن را به طور جداگانه خریداری کنند. در حال حاضر شارژر ۱۸ وات این شرکت با قیمت ۲۹ دلاری در بازار وجود دارد و بنابراین شارژر ۲۰ وات احتمالا کمی گران‌تر خواهد بود.

همچنین این احتمال وجود دارد که اپل برای خریداران آیفون ۱۲ طرح تخفیف خرید شارژر ارائه می‌دهد که به احتمال زیاد این کار با استقبال این افراد مواجه خواهد شد. در نهایت، قدرت برند اپل به حدی است که از هر نوع طوفان ناشی از حذف شارژر آیفون ۱۲ می‌تواند جان سالم به در ببرد. روی هم رفته از آنجایی که اپل استاد تبلیغات و بازاریابی است، این حرکت را به عنوان یک حرکت بسیار مفید برای کره زمین و محیط زیست نشان خواهد داد تا کاربران آیفون ۱۲ از خرید این گوشی حس خوبی پیدا کنند.

منبع: Tom’s Guide

