برای اولین بار تصویری از گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G سامسونگ منتشر شد

گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G یکی از مورد انتظارترین و جذاب‌ترین محصولاتی است که امسال راهی بازار خواهد شد اما تاکنون تصویری رسمی از آن منتشر نشده بود تا اینکه روز گذشته یک رندر مطبوعاتی برای اولین بار از این محصول لو رفت.

بعد از انتشار این تصویر، بسیاری‌ها گمان کردند محصول نهایی ظاهری متفاوت‌ خواهد داشت. اما Ishan Agarwal و Ice Universe به عنوان دو منبع موثق و افشاگران مشهور محصولات سامسونگ، صحت آن را تایید کردند. با این حال منطقی است تا زمان رونمایی رسمی از گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G، همه خبرهای منتشر شده از منبعی غیر رسمی را در حد یک شایعه بدانیم.

ماژول دوربین گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G

پیش‌تر تصویری در ویبو به انتشار رسید که بعد‌ها Ishan Agarwal نیز آن را در توییتر به اشتراک گذاشته بود. در این تصویر، گلکسی Z Fold 2 5G را شاهد بودیم که از ماژول دوربین کاملا مشابه گلکسی نوت ۲۰ اولترا بهره می‌برد. اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا سامسونگ قصد دارد پرچم‌دارهای جدید خود را با ظاهری یکپارچه راهی بازار کند.

با این اوصاف، رندر منتشر شده در زاویه‌ای قرار دارد که نمی‌توان به وضوح تعداد دوربین‌ها را دید. آنچه که دیده می‌شود، دو دوربینی هستند که در یک ماژول بزرگ قرار گرفته‌اند. اما به لطف گزارشی که پیش‌تر منتشر شده بود، می‌دانیم سامسونگ برای این گوشی از سه دوربین استفاده خواهد کرد که شامل یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و تله فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی با توانایی بزرگ‌نمایی هیبریدی ۳ برابری می‌شود.

جانشین گلکسی فولد با نام گلکسی Z Fold 2 روانه‌ی بازار می‌شود

نمایشگر ثانویه و دوربین سلفی گلکسی Z Fold 2 5G

با توجه به گزارشاتی که اخیر منتشر شده، ظاهرا نمایشگر ثانویه کهکشانی جدید، بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که در نسخه کنونی بکار گرفته شده. گلکسی فولد از نمایشگر ثانویه ۴.۳ اینچی برخوردار است اما به لطف حذف حواشی گوشی‌ها در طول یکی دو سال اخیر، اندازه نمایشگر گلکسی Z Fold 2 5G احتمالا به ۶.۲۳ اینچ افزایش پیدا می‌کند که بسیار کاربردی‌تر و زیباتر خواهد بود.

حتی در این تصویر هم به وضوح مشخص است که نمایشگر ثانویه تقریبا تمام قسمت بالا را پوشش داده و این یعنی در قسمت پایین نیز طراحی به همین شکل است. اما علاوه بر افزایش اندازه نمایشگر ثانویه، ظاهرا سامسونگ قصد دارد نمایشگر اصلی گوشی را نیز از ۷.۳ به ۷.۷ اینچ ارتقا دهد. با حذف ماژول دوربین سلفی، از این بابت هم مطمئن هستیم که تمام این ۷.۷ اینچ در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت و این مسئله پیشرفت بسیار خوب سامسونگ و در عین حال اصرار غول کره‌ای به توسعه چنین محصولاتی را نشان می‌دهد.

سامسونگ دوربین‌های سلفی گلکسی فولد کنونی را در یک ماژول نسبتا بزرگ درون نمایشگر تعبیه کرده اما اینطور که به نظر می‌رسد، برای مدل جدید قرار است از همان طراحی Punch Hole یا حفره‌ای استفاده کرده و دوربین سلفی را درون حفره‌ای کوچک درون نمایشگر تعبیه کند. البته در این رندر چیزی از بابت طراحی حفره‌ای دوربین مشخص نیست اما با نگاهی به تمام محصولات پرچم‌دار سامسونگ، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تقریبا غیر ممکن است سامسونگ برای دوربین سلفی یک ماژول در نظر بگیرد.

زمان رونمایی از گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G

سامسونگ اخیرا به صورت رسمی اعلام کرد چه محصولاتی در رویداد آنپکد ۵ آگوست (۱۵ مرداد) رونمایی می‌شوند که در بین آن‌ها، گلکسی Z Fold 2 5G را نیز شاهد بودیم. بنابراین می‌توانیم مطمئن باشیم که این گوشی جذاب حدودا ۱۵ روز دیگر در کنار محصولاتی نظیر گلکسی واچ ۳، گلکسی بادز لایو، گلکسی نوت ۲۰ و مدل ۵G گلکسی Z Flip رونمایی خواهد شد.

زمان پیش خرید تمام این محصولات احتمالا یک یا دو روز بعد از رویداد آنپکد آغاز خواهد شد اما نباید انتظار داشته باشیم همه آن‌ها در یک زمان راهی بازار شوند. طبق پیش‌بینی‌ها، سری نوت ۲۰ در روز جمعه ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد) عرضه می‌شوند؛ این در حالی است که برای خرید گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G باید احتمالا تا ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) منتظر بمانیم. گلکسی بادز و ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ هم به احتمال زیاد به همراه سری نوت ۲۰ یا زودتر از آن راهی بازار خواهند شد چرا که در اکثر رندرها، این سه محصول را در کنار هم شاهد هستیم.

اطلاعات جدیدی از ظرفیت باتری و اندازه نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ ۵G منتشر شد

