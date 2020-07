اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا سامسونگ قصد ندارد قیمت گوشی‌های تاشو جدید خود یعنی گلکسی Z Flip 5G و گلکسی Z Fold 2 5G را به نسبت نسخه‌های قبل افزایش دهد و آن‌ها را با برچسب قیمتی کاملا مشابه راهی بازار خواهد کرد.

گلکسی Z Flip 5G قرار است چهارشنبه پیش رو برای پیش خرید در دسترس قرار بگیرد و حالا گفته می‌شود قیمت آن تغییری به نسبت نسخه ۴G نخواهد داشت (۱,۳۷۰ دلار). این در حالی است که در این گوشی از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس استفاده شده و پشتیبانی از شبکه پر سرعت ۵G نیز در آن فراهم است.

همچنین به نظر می‌رسد گلکسی Z Fold 2 5G نیز هم‌قیمت با نسخه کنونی یعنی ۱۹۹۰ دلار راهی بازار می‌شود. البته باید به این نکته اشاره کنیم سامسونگ زمانی که نسخه ۵G گلکسی فولد را راهی بازار کرد، برچسب قیمتی ۲۲۰۰ دلاری را برای آن در نظر گرفت. این در حالی بود که آن گوشی از همان پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ بهره می‌برد و تنها یک مودم ۵G به آن اضافه شده بود. ولی گلکسی Z Fold 2 5G نه تنها از لحاظ طراحی بلکه از لحاظ پردازنده (اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس) نیز بسیار بهتر و قدرتمندتر شده.

در رابطه با مشخصات فنی گلکسی Z Fold 2 5G خبرهای زیادی منتشر شده. مثلا می‌دانیم این محصول با نمایشگر اصلی ۷.۷ یا ۷.۶ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و احتمالا پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار می‌شود. علاوه بر این‌ها، نمایشگر ثانویه آن هم اندازه بسیار بزرگ‌تری از قبل خواهد داشت و از ۴.۶ به ۶.۲۳ اینچ افزایش پیدا می‌کند.

در بخش دوربین هم به احتمال بسیار زیاد پیشرفت‌هایی را شاهد خواهیم بود اما در حال حاضر از جزئیات آن بی‌خبریم. برخی از خبر‌گذاری‌ها، به استفاده این محصول از دو دوربین اصلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی در کنار یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی تله‌فوتو اشاره داشته‌اند در حالی که برخی‌ دیگر معتقدند دوربین اصلی Z Fold 2 5G به ۶۴ مگاپیکسل ارتقا پیدا می‌کند و یک دوربین ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض و تله‌فوتو) نیز آن را همراهی خواهند کرد.

با این همه پیشرفت، کمی عجیب است چرا سامسونگ قصد دارد بر خلاف قبل، تغییری در قیمت محصولات جدید خود ایجاد نکند. البته شاید به این خاطر باشد که سامسونگ در کنار گلکسی فولد، یک جفت گلکسی بادز پلاس نیز به کاربران هدیه می‌داده اما خبری از عرضه آن‌ها در کنار محصول تاشو جدید نیست.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که رنگ ویژه محصولات جدید سامسونگ، برنزی (Mystic Bronze) است. در رندرهای بالا می‌توانید به وضوح زیبایی نفس‌گیر گوشی‌های نوت ۲۰ اولترا و Z Fold 2 5G را در این رنگ مشاهده کنید. علاوه بر این‌ها، ظاهرا سامسونگ قصد دارد بار دیگر با مشارکت Thom Browne، محصول جدیدی را تولید کند و بدیهی است محصولات این چنینی گران‌تر از گجت‌هایی با شکل و شمایل استاندارد باشند. با این حال برای مطمئن شدن از جزئیات این موضوع باید تا زمان رونمایی از کهکشانی‌های جدید منتظر بمانیم.

در مورد تاریخ عرضه این محصولات هم باید بگوییم گلکسی Z Flip 5G احتمالا بسیار زودتر از Z Fold 2 5G راهی بازار خواهد شد. در حالی که سامسونگ به فروش سالانه ۳ میلیون Z Fold 2 5G امیدوار است، اما حداقل امسال این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی تعداد آن‌ها در سال جاری نیز بسیار محدود خواهد بود. غول کره‌ای با در پیش گرفتن این استراتژی امیدوار است محصولات جدید مانع فروش یکدیگر نشوند.

