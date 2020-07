سامسونگ گلکسی A01 Core با قیمت ۷۴ دلار معرفی شد

ساعاتی قبل سامسونگ بی سروصدا از گوشی پایین‌رده گلکسی A01 Core رونمایی کرد. این گوشی با توجه به قیمت بسیار پایینی که دارد، از ویژگی شاخصی بهره نمی‌برد و از بین مشخصات مهم آن می‌توانیم به داشتن نمایشگر HD، یک دوربین اصلی و نسخه Go اندروید ۱۰ اشاره کنیم.

سامسونگ برای گلکسی A01 Core از نمایشگر ۵.۳ اینچی LCD با رزولوشن HD+ استفاده کرده که نسبت تصویر آن به ۱۸.۵:۹ می‌رسد و در اطراف این نمایشگر حاشیه‌های ضخیمی دیده می‌شود. یک دوربین ۵ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را برعهده دارد و در پنل پشتی هم می‌توانیم یک دوربین ۸ مگاپیکسلی به همراه فلش LED را مشاهده کنیم. در ضمن باید خاطرنشان کنیم مانند بسیاری از دیگر گوشی‌های پایین‌رده، پنل پشتی این گوشی از جنس پلاستیک است.

تراشه قدیمی مدیاتک MT6739 که در سال ۲۰۱۷ روانه‌ی بازار شده به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کند که از پردازنده ۴ هسته‌ای بهره می‌برد. در کنار آن باید به وجود ۱ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظ داخلی اشاره کنیم. همچنین انرژی این گوشی از جانب یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

این گوشی در رنگ‌های آبی، مشکی و قرمز با قیمت پایه ۷۴ دلار روانه‌ی بازار اندونزی می‌شود و کاربران این کشور تا دو روز دیگر می‌توانند گوشی گلکسی A01 Core را با پرداخت ۶۷ دلار خریداری کنند.

منبع: GSM Arena

