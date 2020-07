بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار گوشی میان‌رده وان پلاس Nord رسما معرفی شد که از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند. این گوشی از همان دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی وان‌پلاس ۸ بهره می‌برد و در کنار آن باید به نمایشگر ۹۰ هرتز AMOLED و شارژ سریع ۳۰ وات هم اشاره کنیم.

قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است و به غیر از این بخش، این گوشی فرق خاصی با یک پرچم‌دار جذاب ندارد. اگرچه این یک تراشه میان‌رده محسوب می‌شود، اما در هر صورت توان مناسبی را برای گوشی به ارمغان می‌آورد و در کل از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد.

طبق وعده وان‌پلاس، این گوشی تا دو سال آینده نسخه‌های جدید اندروید را دریافت می‌کند و کاربران آن تا سه سال دیگر می‌توانند از آپدیت‌های امنیتی بهره ببرند. وان پلاس Nord مجهز به نمایشگر ۶.۴۴ اینچی امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ است و رفرش ریت آن هم به ۹۰ هرتز می‌رسد. از بین ضعف‌های این نمایشگر می‌توانیم به عدم پشتیبانی از HDR اشاره کنیم. همچنین حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر تعبیه شده است و البته کاربران می‌توانند از قابلیت تشخیص چهره هم بهره ببرند.

در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر این گوشی دو دوربین سلفی دیده می‌شود. یکی از آن‌ها مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است که می‌تواند سلفی‌های جذابی را ثبت کند و در ضمن از قابلیت ترکیب پیکسل‌ها هم پشتیبانی می‌کند. در کنار آن شاهد تعبیه یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی هم هستیم که مشخصا برای عکس‌های سلفی دست‌جمعی مثمر ثمر واقع می‌شود.

در پنل پشتی دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند. دوربین اصلی مجهز به سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و از گشودگی دیافراگم F/1.75 به همراه لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. روی هم رفته همان دوربین اصلی وان‌پلاس ۸ روانه‌ی این گوشی میان‌رده شده است. البته وان پلاس Nord به دلیل داشتن اسنپ‌دراگون ۷۶۵G در حالت فیلمبرداری ۴K می‌تواند از حداکثر سرعت ۳۰ فریم در ثانیه استفاده کند. کاربران برای ضبط ویدیوهای اسلومشون با رزولوشن ۱۰۸۰p باید به سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه بسنده کنند.

در کنار دوربین اصلی باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم و وان‌پلاس برای طرفداران عکس‌های ماکرو هم یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو تعبیه کرده است. در نهایت نباید وجود سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۱۱۵ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ وات، کاربران برای شارژ کردن آن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانند. به گفته وان‌پلاس، در عرض نیم ساعت شارژ این باتری از ۰ به ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین باید بگوییم در بدنه‌ی این گوشی اثری از جک هدفون دیده نمی‌شود.

این گوشی از تاریخ ۴ آگوست (۱۴ مرداد) روانه‌ی بازار اروپا و هند می‌شود. وان پلاس Nord مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۲۵ هزار روپیه (۳۳۵ دلار) روانه‌ی بازار هند می‌شود و این مدل قرار نیست در کشورهای دیگر عرضه شود. همچنین مدل‌های ۸/۱۲۸ گیگابایتی و ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب با قیمت ۳۹۹ و ۴۹۹ یورو روانه‌ی بازار اروپا می‌شوند که البته این مدل‌ها در هند به ترتیب ۳۷۵ دلار و ۴۰۰ دلار قیمت دارند.

وان پلاس بازار پرچم‌داران اقتصادی را به کدام برند واگذار خواهد کرد؟

