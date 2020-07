سری گلکسی نوت ۲۰ و آیفون ۱۲، پرچم‌داران قدرتمند و البته بسیار گران‌ قیمت سامسونگ و اپل به حساب می‌آیند که امسال راهی بازار می‌شوند. از هر دو محصول انتظار می‌رود به قابلیت‌های فوق‌العاده خوبی مجهز شوند اما اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا پرچم‌دار سامسونگ می‌تواند به ۵ دلیل، پیروز رقابت با آیفون ۱۲ باشد.

سامسونگ کمتر از ۱۵ روز دیگر از گوشی گلکسی نوت ۲۰ رونمایی می‌کند. از طرفی اپل در نظر دارد مراسم معارفه آیفون‌های خود را احتمالا با تاخیر یکی دو ماهه و در ماه اکتبر یا نوامبر برگزار کند. اگرچه از تاریخ دقیق رونمایی از آیفون‌ها بی‌خبریم، اما مطمئن هستیم این اتفاق بعد از معرفی کهکشانی‌های سری نوت‌ رخ می‌دهد.

با این حال هر دو محصول پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ سامسونگ و اپل به حساب می‌آیند و این یعنی رقیبی جدی برای یکدیگر هستند. پیش‌تر، به بررسی ۵ دلیل برتری آیفون ۱۲ نسبت به نوت ۲۰ پرداختیم اما در این مطلب قصد داریم نگاهی داشته باشیم به برتری‌های کهکشانی سامسونگ در مقایسه با رقیب سنتی و قدرتمندش یعنی آیفون ۱۲ تا در نهایت ببینیم کدام محصول می‌تواند بیشتر از دیگری توجه کاربران و علاقه‌مندان را به خود جلب کند؟

نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با فناوری LTPO

اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا اپل قصد دارد آیفون ۱۲ پرو را به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی ProMotion مجهز کند. البته برخی از خبر‌گذاری‌ها بر این باورند که در نهایت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد اما با نگاهی به پیشرفت گوشی‌های هوشمند موجود در بازار در این زمینه، تقریبا غیر ممکن است اپل از نمایشگری با رفرش ریت ۶۰ هرتز استفاده کند.

اما حتی اگر چنین نمایشگری در آیفون جدید مورد استفاده قرار گیرد، گلکسی نوت ۲۰ اولترا باز هم برتری دارد. این محصول نه تنها از نمایشگری با نرخ فریم ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد، بلکه فناوری بکار رفته در نمایشگر آن از نوع LTPO است که اجازه می‌دهد رفرش ریت با توجه با شرایط، از ۱ تا ۱۲۰ هرتز به صورت متغیر عمل کند و همین مسئله نمایشگر این گوشی را بهینه‌تر از نمایشگر رقیب می‌کند.

قلم S Pen گلکسی نوت ۲۰

برخی از شایعات از پشتیبانی آیفون‌های جدید از قلم اپل حکایت دارند اما هنوز نه تنها خبری رسمی در رابطه با این موضوع منتشر نشده بلکه حتی افشاگران اپل هم چیزی در این باره نگفته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد امسال هم برتری یک قلم اضافه با سری نوت سامسونگ است.

درباره قلم جدید سامسونگ چیز زیادی نشنیده‌ایم اما با توجه به یک شایعه که پیش‌تر منتشر شده بود، ظاهرا قلم نوت ۲۰ می‌تواند به عنوان یک نشان‌گر مجازی، در کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین احتمالا زمان تاخیر در پاسخ‌دهی آن به ۹ میلی‌ثانیه خواهد رسید که نکته بسیار خوبی محسوب می‌شود. در سری نوت ۱۰، قابلیت‌هایی چون ژست‌های هوایی و بهبود تشخیص دست خط به قلم S Pen اضافه شده بود و انتظار داریم مطابق هر سال، در سری جدید هم پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم.

دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا

زمانی که به بررسی دلایل برتری آیفون ۱۲ به نوت ۲۰ پرداختیم، شایعات از این موضوع حکایت داشتند که دوربین گلکسی نوت ۲۰ کاملا مشابه آن چیزی خواهد بود که در سری اس ۲۰ مورد استفاده قرار گرفته و لذا این شانس را برای اپل قائل شدیم که با بهبود دوربین‌های آیفون ۱۲، کهکشانی جدید را پشت سر بگذارد چرا که عملکرد آیفون‌ها با دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اگرچه بهتر از اس ۲۰ با سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی نبود اما فاصله زیادی با آن نداشت.

اما اکنون و با انتشار جزئیات بیشتر در رابطه با سری نوت ۲۰، فهمیدیم این گوشی قرار است پیشرفت‌های زیادی در بخش دوربین داشته باشد. برای مثال اگرچه سنسور اصلی با همان اندازه ۱۰۸ مگاپیکسلی همراه خواهد بود، اما یک سنسور لیزری جهت بهبود وضعیت فوکوس خودکار نیز در کنار آن حضور دارد. همچنین یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی هیبریدی ۵۰ برابری هم احتمالا در جمع دوربین‌های نوت ۲۰ اولترا حضور خواهد داشت و همین مسئله کار اپل را برای رقابت بسیار سخت می‌کند.

گلکسی نوت ۲۰ هم احتمالا به یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض در کنار یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی تله‌فوتو مجهز خواهد شد. علاوه بر این‌ها، سنسور مدت پرواز هم برای بهبود تصاویر پرتره مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته گفته می‌شود اپل برای بهبود تجربه واقعیت افزوده، سنسوری LiDAR را به گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس می‌آورد که در حال حاضر در آیپد پرو تعبیه شده. اما بعید به نظر می‌رسد در عملکرد کلی، آیفون‌های جدید بتوانند نوت ۲۰ را پشت سر بگذارند.

باتری پر ظرفیت‌تر‌‌‌‌‌‌‌ گلکسی نوت ۲۰

قبل از اینکه بگوییم نوت ۲۰ در این بخش برتری دارد باید به این نکته اشاره کنیم که در بحث باتری، ظرفیت همیشه یک طرف ماجراست. مثلا روی کاغذ یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شاید از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی قوی‌تر باشد اما در عمل گاهی اوقات نتیجه برعکس می‌شود.

از آن جایی که دو محصول هنوز معرفی نشده‌اند، باید به مشخصات روی کاغذ بسنده کنیم و بگوییم ظاهرا نوت ۲۰ از باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر استفاده خواهد کرد و می‌تواند از این لحاظ محصولات اپل را پشت سر بگذارد. اینطور که به نظر می‌رسد، مدل استاندارد و اولترای نوت ۲۰ به ترتیب از باتری‌هایی با ظرفیت ۴۳۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برند. این در حالی است که قدرتمندترین آیفون موجود در حال حاضر توسط یک باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود.

طبق شنیده‌ها، سری آیفون ۱۲ احتمالا باتری‌های کوچک‌تری خواهند داشت. گفته می‌شود آیفون ۱۲ پرو مکس با اندازه نمایشگر ۶.۷ اینچی، به یک باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود. همچنین این میزان برای آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ مکس با اندازه ۶.۱ اینچ و آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی به ترتیب به ۲۷۷۵ و ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت کاهش پیدا می‌کند. اپل می‌تواند با پردازنده بسیار کم مصرف A14 و قابلیت‌های نرم‌افزاری این فاصله را جبران کند اما بعید به نظر می‌رسد بتواند در این بخش نوت ۲۰ را شکست دهد.

شارژر درون جعبه

طی یک اقدام عجیب، ظاهرا اپل قصد ندارد شارژری در جعبه آیفون ۱۲ قرار دهد. در عوض کاربر تنها یک کابل USB-C به لایتنینگ دریافت خواهد کرد و کاربر می‌تواند با استفاده از شارژری سازگار، گوشی خود را شارژ کند یا به خرید یک شارژر مخصوص اقدام کند. برای این کار اپل توجیه زیادی وجود دارد اما هیچ کدام از آن‌ها باعث نمی‌شود در حال حاضر، کاربران به نبود شارژر درون جعبه واکنش منفی نشان ندهند.

البته به نظر می‌رسد سامسونگ هم به زودی همین رویه را در پیش خواهد گرفت اما بعید به نظر می‌رسد این اتفاق حداقل امسال رخ دهد. بهرحال ظاهرا از لحاظ وجود یک شارژر پر سرعت درون جعبه، نوت ۲۰ به رقیب خود برتری دارد. نظر شما عزیزان در این رابطه چیست؟ فکر می‌کنید کدام یک از محصولات (نوت ۲۰ و آیفون ۱۲) سرانجام می‌تواند دیگری را از لحاظ فروش و محبوبیت پشت سر بگذارند؟

منبع: Tom’s Guide

