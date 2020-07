به نظر می‌رسد شرکت چینی BOE در زمینه‌ی ساخت نمایشگرهای یکپارچه با پنل لمسی پیشرفت قابل توجهی داشته و در این زمینه می‌تواند با شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی رقابت کند. حالا طبق یک گزارش، گوشی‌های هواوی میت ۴۰ با نمایشگرهای ساخت این سه شرکت روانه‌ی بازار خواهند شد.

البته باید بگوییم که مدل استاندارد هواوی میت ۴۰ صرفا از نمایشگر BOE بهره می‌برد ولی برای نمایشگر مدل پرو از طرف ۳ شرکت BOE، سامسونگ و ال‌جی پنل‌های موردنظر تامین خواهد شد. این شرکت چینی قصد داشته پنل‌های هواوی P40 را تامین کند که ظاهرا تکنولوژی موردنظر در آن زمان هنوز آماده نبوده است.

BOE تنها شرکت چینی سازنده نمایشگرهای یکپارچه با پنل لمسی نیست و در این زمینه می‌توانیم به شرکت‌های CSOT و Visionox هم اشاره کنیم که البته هنوز نتوانسته‌اند نظر شرکت مهمی را جلب کنند. همچنین ظاهرا همکاری بین BOE و اپل برای تامین بخشی از پنل‌های آیفون با مشکل روبرو شده است.

همانطور که از نام این نوع نمایشگرهای جدید پیداست، پنل لمسی داخل آن‌ها تعبیه شده است. نمایشگرهای قدیمی‌تر به صورت جداگانه از پنل لمسی بهره می‌برند و معمولا بین آن‌ها فاصله بسیار ناچیزی وجود دارد. به همین خاطر این فناوری نوآورانه می‌تواند عملکرد آن‌ها را بهبود ببخشد و در ضمن باید به کاهش قیمت و باریک‌تر شدن آن‌ها هم اشاره کنیم. اما در هر صورت ساخت این نوع نمایشگرها کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر شرکت‌هایی مانند BOE بعد از مدت‌ها به فناوری موردنظر دست پیدا کرده‌اند.

در نهایت باید به جزییات فاش شده از طرف یکی از افشاگران اشاره کنیم که ظاهرا هواوی میت ۴۰ پرو از نمایشگر آبشاری دارای حفره دوگانه بهره می‌برد و نمایشگر مدل استاندارد خمیدگی کمتری نسبت به مدل پرو دارد و فقط از یک دوربین سلفی بهره می‌برد.

