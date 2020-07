مشخصات کلیدی گلکسی نوت ۲۰ اولترا فاش شد

گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) در کنار گلکسی Z Fold 2، مدل ۵G گلکسی Z Flip، گلکسی بادز لایو و گلکسی واچ ۳ رسما معرفی می‌شوند. طی چند روز گذشته تعدادی تصاویر و بخشی از مشخصات گوشی‌های نوت ۲۰ افشا شده ولی حالا با اطمینان بیشتری می‌توانیم به ویژگی‌های کلیدی گلکسی نوت ۲۰ اولترا بپردازیم.

به گزارش سایت WnFuture.de این گوشی از نمایشگر ۶.۹ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۳۲۰۰ در ۱۴۴۰ پیکسل بهره می‌برد؛ رفرش ریت آن به ۱۲۰ هرتز می‌رسد و همچنین نباید نسبت تصویر ۱۹.۳:۹ و پشتیبانی از HDR10+ را از قلم بیندازیم. همچنین این گوشی برای اولین بار با شیشه محافظ گوریلا گلس ۷ روانه‌ی بازار می‌شود.

یکی دیگر از قابلیت‌های حائز اهمیت این گوشی، کاهش تاخیر در واکنش قلم S Pen است که حالا مانند قلم لمسی اپل از تاخیر فقط ۹ میلی‌ثانیه‌ای بهره می‌برد. گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است و اسپیکرهای استریو آن توسط AKG تنظیم شده‌اند. مدل اگزینوس این گوشی مجهز به تراشه اگزینوس ۹۹۰ است و در کنار آن باید به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی UFS 3.1 قابل افزایش اشاره کنیم.

دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی نوت ۲۰ اولترا

همانطور که انتظار داشتیم، دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است که از فوکوس خودکار dual-pixel و فوکوس لیزری بهره می‌برد و گشودگی دیافراگم آن به F/1.8 می‌رسد. برای فیلمبرداری هم می‌توان از حداکثر رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه استفاده کرد.

همچنین در کنار آن یک دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم F/2.2 تعبیه شده و دوربین سوم هم مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است و به لطف داشتن لنز پریسکوپی می‌تواند زوم اپتیکال ۵ برابری را امکان‌پذیر کند.

ظاهرا در این گوشی بر خلاف اس ۲۰ اولترا خبری از زوم دیجیتال ۱۰۰ برابری نخواهد بود و حداکثر از زوم ۵۰ برابری پشتیبانی می‌کند. یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار dual-pixel به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

پشتیبانی از سرویس گیمینگ ابری پروژه xCloud مایکروسافت

سامسونگ و مایکروسافت اخیرا همکاری گسترده با یکدیگر را آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۰ اولترا برای بهره‌گیری از سرویس گیمینگ ابری پروژه xCloud مایکروسافت بهینه‌سازی شده است. بر اساس این گزارش، از طریق ایکس‌باکس Game Pass قرار است بیش از ۹۰ عنوان بازی برای این گوشی گلکسی ارائه شود.

در این گزارش همچنین آمده که گلکسی نوت ۲۰ اولترا از ابعاد ۱۶۴.۸ در ۷۷.۲ در ۸.۱ میلی‌متر بهره می‌برد و انرژی آن از طریق باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. گوشی موردنظر از شارژ سریع سیمی ۴۵ وات، شارژ بی‌سیم، شارژ معکوس و گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ و گرد و غبار بهره می‌برد. در نهایت باید به پشتیبانی از قابلیت بی‌سیم DeX اشاره کنیم که کاربران با استفاده از آن می‌توانند گوشی خود را به‌صورت بی‌سیم به مانیتور وصل کنند و مانند نوعی کامپیوتر دسکتاپ از آن بهره ببرند.

