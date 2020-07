در حال حاضر بسیاری از پرچم‌داران اندرویدی با مقدار زیادی حافظه رم روانه‌ی بازار می‌شوند. اما در این میان سالانه تعداد زیادی از گوشی‌های پایین‌رده اندرویدی همچنان حافظه رم بسیار پایینی دارند. اما حالا طبق سندی که به تازگی فاش شده، گوگل به شرکت‌ها اعلام کرده که تمام گوشی‌های اندرویدی استاندارد باید از حداقل ۲ گیگابایت حافظه رم بهره ببرند و برای حافظه رم پایین‌تر از این محدوده فقط می‌توانند از اندروید گو استفاده کنند.

بنابراین از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ تمام گوشی‌هایی که با نسخه اصلی اندروید ۱۰ یا اندروید ۱۱ ارائه می‌شوند، باید مجهز به حداقل ۲ گیگابایت حافظه رم باشند. گوشی‌های فعلی که دارای حافظه رم کمتر از ۲ گیگابایت هستند لازم نیست به اندروید گو مهاجرت کنند و می‌توانند کماکان به‌عنوان گوشی اندرویدی «استاندارد» در بازار حضور داشته باشند.

روی هم رفته این قانون جدید گوگل منجر به افزایش قابل توجه تعداد گوشی‌های مبتنی بر اندروید گو می‌شود. پیش از این، گوگل توصیه کرده بود که گوشی‌های دارای حافظه رم کمتر از ۱ گیگابایت از این نسخه اندروید بهره ببرند ولی این موضوع اجباری نبود که حالا به یک اجبار تبدیل شده است. همچنین سقف ۲ گیگابایتی برای این گوشی‌ها منجر به افزایش سرعت آن‌ها می‌شود و در ضمن تنوع قیمت آن‌ها هم بیشتر خواهد شد.

باید خاطرنشان کنیم که گوگل حداقل حافظه رم مورد نیاز برای گوشی‌های دارای اندروید گو را هم افزایش داده است. چنین گوشی‌هایی در حال حاضر به حداقل ۵۱۲ مگابایت حافظه رم نیاز دارند ولی گوگل حالا از شرکت‌های سازنده گوشی‌های مبتنی بر اندروید گو می‌خواهد اگر خواستار ارائه‌ی اپلیکیشن‌های گوگل هستند، باید گوشی‌های دارای حداقل ۱ گیگابایت حافظه رم را روانه‌ی بازار کنند.

