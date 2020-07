اپل واچ گمشده را با این روش پیدا کنید

ممکن است که برای همه‌ی ما اتفاق بیفتد که بعد از در آوردن اپل­ واچمان، به کل فراموش کنیم که آن را کجا گذاشته‌ایم و موفق به پیدا کردن آن نشویم. با استفاده از روش معرفی شده در این مقاله می‌توانید از محل اپل واچتان در خانه یا خارج از محیط خانه مطلع شوید.

برای بار اول که اپل واچ را به مچ دستمان می‌بندیم به طور کامل حواسمان به ساعت گران‌قیمت‌مان است. حتی زمانی که می‌خواهیم آن را به مچ دستمان ببندیم مراقب هستیم که از دستمان نیفتد. اما ما انسان‌­ها رفته‌رفته به همه چیز عادت می‌کنیم و بعد از مدتی اپل واچ، تبدیل به یک ساعت عادی برایمان می‌شود که حتی ممکن است فراموش کنیم که آن را کجا گذاشته‌ایم.

زمانی که این اتفاق می‌افتد، حتی اگر آن را در کنار تختخواب و در حال شارژ شدن جا گذاشته باشیم، متوجه نبود اپل واچ خود می‌شویم. چون نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم احساس ناخوشایندی به ما دست می‌دهد. اگر آن را در جای دیگری مانند هتل یا دفترکار جا گذاشته باشیم ممکن است که آن را برای همیشه گم کنیم مگر اینکه با استفاده از قابلیت Find My بتوانیم آن را دوباره پیدا کنیم. البته اگر از قبل این قابلیت را فعال کرده باشیم.

فعال کردن قابلیت Find My بر روی اپل واچ

برای فعال کردن این قابلیت، ابتدا باید مراحل زیر را بترتیب در آیفون خود انجام دهید.

به بخش تنظیمات (Settings) بروید سپس بر روی نام خود در بالای تنظیمات بزنید. در پایین صفحه بر روی Find My بزنید. Find My iPhone را روشن کنید. Enable Offline Finding هم روشن کنید. (برای روشن کردن این قابلیت نیاز به فعال سازی تایید دو مرحله­‌ای برای ورود به اپل آیدی است که نمی‌توان آن را برای شماره‌های تلفن همراه داخل ایران فعال کرد). در آخر، Send Last Location را نیز روشن کنید.

با این کار، علاوه بر آیفونتان به طور همزمان این قابلیت بر روی اپل واچ شما نیز فعال می­‌شود. البته فعال شدن این قابلیت، به معنی عدم توجه در نگهداری ساعتتان نیست. بلکه با این کار تنها شانس پیدا شدن ساعت در زمان گم شدن آن را بالا می‌برید تا از استرس شما کم شود.

پیدا کردن اپل واچ با استفاده از آیفون

برای پیدا شدن اپل واچ گم شده باید کارهای زیر را انجام دهید.

در آیفونتان اپلیکیشن Find My را اجرا کنید. (این اپلیکیشن به صورت پیش فرض بر روی آیفون نصب شده است). در قسمت پایین بر روی Devices بزنید. از لیست باز شده، اپل واچ خود را پیدا کنید و بر روی آن بزنید.

بعد از انجام این مراحل، اپلیکیشن با نمایش نقشه، به شما مکان اپل واچ را نشان می‌دهد. البته باید به این نکته توجه کرد که مکان نشان داده شده به صورت حدودی است و ممکن است با محلی که ساعت در آنجا قرار دارد متفاوت باشد. اگر اپل واچ گم شده از ارتباط اینترنتی LTE پشتیبانی کند این اپلیکیشن قادر است به شما مکان لحظه‌ای ساعت را نشان دهد. در غیر این صورت، تنها زمانی که ساعت به یک شبکه اینترنتی Wi-Fi شناخته شده مانند منزل یا محل کار متصل است، این اپ می­‌تواند محل ساعت را نشان دهد.

هر مدلی از این ساعت هوشمند را که داشته باشید، چه مدل‌ LTE یا عادی، در نهایت شارژ باتری اپل واچ به پایان خواهد رسید و در این صورت این اپ قادر به نشان دادن مکان لحظه‌ای ساعت نخواهد بود و فقط مکانی که اخرین بار ساعت، قبل از تمام شدن شارژش، در آنجا بوده است را به شما نشان می‌دهد.

اگر به آیفون دسترسی ندارید

اگر به هر دلیلی به آیفونتان دسترسی ندارید، برای پیدا کردن اپل واچ مراحل زیر را انجام دهید.

به سایت iCloud.com بروید. بعد از ورود به سایت، با استفاده از اپل آیدی خود به سایت وارد شوید. بر روی Find iPhone بزنید و سپس از منوی بالای سایت All Devices را باز کنید. اپل واچ خود را انتخاب کنید.

کارهای لازم بعد از نشان دادن محل اپل واچ در اپ Find My

اگر خوش شانس باشید و اپ Find My به شما محل لحظه‌ای یا آخرین محلی که ساعت در آنجا بوده است، را نشان دهد، می‌توانید نفس راحتی بکشید. اگر به اپل واچ بسیار نزدیک هستید، به عنوان مثال ساعت در خانه خودتان است اما نمی‌توانید آن را پیدا کنید، می­‌توانید با استفاده از اپ Find My یا سایت iCloud.com کاری کنید که ساعت از خود صدا پخش کند. در این حالت ساعت از خود صدای آژیر مانندی را پخش می‌کند که بدلیل اندازه کوچک بلندگوی اپل واچ، تنها در فاصله‌های نزدیک ساعت قادر به شنیدن آن هستید. البته شما می­‌توانید این پخش صدا را تا هر مدتی که بخواهید ادامه دهید. زمانی که این قابلیت را فعال ‌کنید علاوه بر پخش صدا، پیغامی بر روی صفحه ساعت هم ظاهر می‌شود و شما ایمیلی مبنی بر استفاده از قابلیت Find My دریافت خواهید کرد.

پیدا نشدن اپل واچ

اگر بعد از انجام همه‌ی کار‌ها، نتوانستید اپل واچ خود را پیدا کنید تنها می‌توانید دو کار دیگر را انجام دهید. اولین کار این است که حالت گمشده (Lost Mode) را فعال کنید. فعال کردن این حالت، به شما اجازه می‌دهد که پیغامی را بر روی صفحه اپل واچ خود نمایش دهید تا اگر کسی آن را پیدا کرد، با استفاده از این پیغام بتواند ساعت را به شما برگرداند. برای فعال کردن این حالت یکی مراحل زیر را انجام دهید.

بر روی گوشی آیفون، بعد از آنکه اپل واچ را در اپ Find My انتخاب کردید سپس بر روی Mark as Lost بزنید.

در سایت iCloud.com و بعد از انتخاب اپل واچ، Lost Mode را فعال کنید.

در نهایت نیز اگر اطلاعات موجود در اپل واچ­تان برایتان ارزشمند است و نمی‌خواهید که این اطلاعات بدست کس دیگری بیفتد. می­‌توانید از راه دور اطلاعات موجود در اپل واچ را با انتخاب گزینه Erase، چه در اپ یا سایت، پاک کنید.

