بر اساس جدیدترین گزارش مینگ چی کو، مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل، این شرکت برای آیفون های ۲۰۲۲ قصد دارد از دوربین پریسکوپی استفاده کند. گفته می‌شود شرکت کره‌ای Semco که ظاهرا قطعات سیستم فوکوس خودکار خانواده آیفون ۱۲ از طرف همین شرکت تامین شده‌اند، حدود نیمی از لنزهای دوربین پریسکوپی آیفون های ۲۰۲۲ را تامین خواهد کرد.

دوربین‌های پریسکوپی از لنزهای خاصی بهره می‌برند که با وجود کوچک بودن اندازه آن‌ها، می‌توانند فاصله کانونی قابل توجهی را ارائه کنند. برای دستیابی به این هدف، در مسیر سنسور دوربین چند منشور و آینه تعبیه می‌شود تا فاصله کانونی افزایش پیدا کند و زوم اپتیکال بیشتری امکان‌پذیر شود. این فناوری نخستین بار توسط شرکت‌های اوپو و هواوی مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر پرچمداران زیادی با بهره‌گیری از این مشخصه روانه‌ی بازار شده‌اند.

در سال ۲۰۱۶، اپل برای نخستین بار دوربین ثانویه را در بدنه آیفون ۷ پلاس تعبیه کرد که علاوه بر زوم ۲ برابری برای ثبت اطلاعات مربوط به عمق محیط به منظور افزایش کیفیت عکس‌های پرتره مورد استفاده قرار می‌گرفت. در طی این سال‌ها، با وجود اینکه انواع شرکت‌ها مقدار زوم اپتیکال را تا حد زیادی افزایش داده‌اند، اما اپل کماکان به ارائه‌ی دوربین تله‌فوتو با زوم ۲ برابری بسنده کرده است.

در این میان برخی گوشی‌ها به بهره‌گیری از چند دوربین زوم روی آورده‌اند. به عنوان مثال هواوی P40 پرو پلاس از دوربین چهارگانه بهره می‌برد که یکی از آن‌ها دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری و دیگری یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابری است.

اگر اپل می‌خواهد برای آیفون های ۲۰۲۲ از دوربین پریسکوپی استفاده کند، پس باید انتظار ارائه‌ی زوم اپتیکال ۵ برابری یا بیشتر را داشته باشیم. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر هواوی P40 پرو پلاس با ارائه‌ی زوم اپتیکال ۱۰ برابری در این زمینه رکورددار محسوب می‌شود.

