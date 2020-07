گوشی گیمینگ لنوو Legion Phone Duel با طراحی نوآورانه معرفی شد

طی چند سال گذشته چندین شرکت توجه ویژه‌ای به گوشی‌های گیمینگ نشان داده‌اند و به‌عنوان مثال در این زمینه شرکت‌هایی مانند ایسوس، ریزر و نوبیا گوشی‌های جذابی را روانه‌ی بازار کرده‌اند. حالا شرکت لنوو با معرفی گوشی Legion Phone Duel می‌خواهد شانس خود را در این حوزه امتحان کند.

اولین ویژگی این گوشی گیمینگ که توجهات را جلب می‌کند، تعبیه دوربین پاپ‌آپ در لبه‌ی کناری به جای بخش فوقانی بدنه است که از سنسور ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. از آنجایی که لنوو Legion Phone Duel یک گوشی گیمینگ محسوب می‌شود، پس بیشتر کاربران برای اجرای بازی‌ها به‌صورت افقی از آن بهره می‌برند و به لطف این مشخصه، بدون مشکل خاصی می‌توانند هنگام بازی آن را برای دیگران استریم کنند.

این گوشی از نمایشگر ۶.۶۵ اینچی امولد با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد و رفرش ریت آن به ۱۴۴ هرتز می‌رسد. همچنین نباید وجود ۲ اسپیکر قدرتمند در بخش جلویی را از قلم بیندازیم که در ضمن ۴ میکروفون تعبیه شده در بدنه هم می‌توانند تا حد قابل توجهی صدای محیط را حذف کنند تا افراد هنگام استریم تجربه کاربری جذاب‌تری داشته باشند. در پنل پشتی این گوشی فقط دو دوربین ۶۴ و ۱۶ مگاپیکسلی دیده می‌شود که برای فیلمبرداری می‌توان از حداکثر رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه استفاده کرد.

قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است و کاربران از بین ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. انرژی آن از طرف باتری دوگانه با مجموع ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۹۰ وات پشتیبانی می‌کند. البته باید خاطرنشان کنیم در بدنه این گوشی ۲ پورت USB-C تعبیه شده و برای دستیابی به سرعت ۹۰ وات، باید هر دو پورت برای شارژ کردن مورد استفاده قرار بگیرند. لنوو برای خنک کردن این گوشی از سیستم خنک کننده مایع مبتنی بر لوله مسی استفاده کرده است.





این گوشی از تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) روانه‌ی بازار چین می‌شود و مدتی بعد در بازار مناطق آسیا، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین به دست مشتریان خواهد رسید. همچنین همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی برای آمریکای شمالی عرضه نخواهد شد. قیمت این گوشی در بازار چین از این قرار است:

مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی: ۵۰۰ دلار

مدل ۱۲/۱۲۸ گیگابایتی: ۵۵۷ دلار

مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی: ۶۰۰ دلار

مدل ۱۶/۵۱۲ گیگابایتی: ۷۴۰ دلار

