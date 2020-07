گلکسی Z Flip 5G با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس معرفی شد

سامسونگ طی یک حرکت غیر منتظره، بسیار زودتر از مراسم آنپکد ۵ آگوست (۱۵ مرداد) از گوشی تاشو گلکسی Z Flip 5G رونمایی کرد. محصولی که اگرچه سریع‌تر و قدرتمندتر از قبل شده اما برخلاف خبرهای اخیر، قیمت بالاتری از سری قبلی خود دارد.

مهم‌ترین خبر در رابطه با این گوشی، پشتیبانی آن از اینترنت ۵G است. بدین ترتیب برای دسترسی به پرچم‌دار ۵G سامسونگ دیگر نیازی به خرید سری اس ۲۰ نخواهید داشت و می‌توانید به جای آن یک گوشی قدرتمندتر، خاص‌تر و البته زیبا‌تر را در اختیار داشته باشید.

قلب تپنده گوشی تاشوی جدید را پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب گلکسی Z Flip 5G را باید اولین گوشی غول کره‌ای بدانیم که به این پردازنده مجهز می‌شود. کهکشانی جدید با این پردازنده نه تنها از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند بلکه از لحاظ سرعت و قدرت نیز گلکسی Z Flip کنونی و پرچم‌داران سری اس ۲۰ را کنار می‌زند.

قیمت گلکسی Z Flip 5G و گلکسی Z Fold 2 5G افزایش پیدا نمی‌کند

به جز پردازنده، تقریبا دیگر مشخصات با محصول قبلی برابر است. برای مثال این گوشی نیز از نمایشگر ۶۷ اینچی با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۶۳۶ بهره می‌برد که می‌تواند به صورت عمودی تا شود. نمایشگر بیرونی آن هم ۱.۱ اینچی است و کاربر می‌تواند از طریق آن اعلانات و حتی دوربین را کنترل کند. به نقل از سامسونگ و به گزارش Android Authority، میزان رم و حافظه داخلی این گوشی کاملا مشابه قبل است و تغییری در آن پدید نیامده (۸/۲۵۶ گیگابایت).

گلکسی Z Flip 5G به زودی و در دو رنگ برنزی (Mystic Bronze) و خاکستری (Mystic Gray) با قیمت ۱۴۵۰ دلار راهی بازار می‌شود. این قیمت تقریبا ۷۰ دلار بیشتر از قیمتی است که سامسونگ برای نسخه LTE آن در نظر گرفت که خب آنقدرها هم زیاد نیست و ارزش خرید محصول جدید را کم نمی‌کند.

این گوشی قطعا آخرین محصول تاشویی نخواهد بود که سامسونگ معرفی کرده و در آینده‌ای نزدیک مسلما بارها و بارها گجت‌های این چنینی را با قابلیت‌های هیجان‌انگیزتر شاهد خواهیم بود. حتی امسال هم شاهد رونمایی از گوشی تاشوی دیگری با نام گلکسی Z فولد ۲ خواهیم بود که احتمالا سامسونگ آن را در رویداد آنپکد پیش رو معرفی می‌کند. این محصول هم به نسبت قبل پیشرفت‌هایی را خواهد داشت اما مشخص نیست آیا سامسونگ مانند این گوشی، افزایش قیمت کمی را برای آن در نظر می‌گیرد یا خیر.

برای اولین بار تصویری از گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 5G سامسونگ منتشر شد

