شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که شارژرهای سیمی سریع‌تر هستند یا بی‌سیم؟ در واقع بسیاری‌ها گمان می‌کنند اگر هر دو شارژر ۴۰ واتی باشند، بنابراین سرعت شارژ نباید تغییر محسوسی داشته باشد اما ظاهرا این چنین نیست. در این مطلب به مقایسه شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی SuperCharge هواوی با شارژر ۴۰ وات سیمی می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌توانند یک گوشی مشابه را زودتر شارژ کنند.

مدت زمان زیادی نیست که فناوری شارژ سریع راهی گوشی‌های هوشمند شده اما در همین مدت کوتاه پیشرفت بسیار خوبی داشته. تقریبا دو سال پیش بود که وقتی هواوی فناوری شارژ سریع ۴۰ واتی خود را رونمایی کرد بسیاری‌ها هیجان‌زده شده بودند اما اکنون این سرعت در شارژر‌های بی‌سیم مشاهده می‌شود در حالی که شارژرهای سیمی به سرعت ۹۰ وات هم دست یافته‌اند که نمونه آن را در شارژر ۹۰ واتی گوشی گیمینگ لنوو لیجن می‌بینیم.

هواوی در حال حاضر از شارژرهای ۴۰ واتی مختلفی استفاده می‌کند؛ از آداپتورهای موبایل گرفته تا شارژر‌ ماشین و پاوربانک‌های ۴۰ واتی و در کمال تعجب، شارژر بی‌سیم! غول چینی اخیرا شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی خود را که اتفاق سریع‌ترین شارژر بی‌سیم دنیا نیز به حساب می‌آید برای بررسی به وب‌سایت PhoneArena ارسال کرده و خوشبختانه اکنون می‌توانیم سرعت آن را با یک شارژر سیمی مقایسه کنیم.

بررسی شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی SuperCharge هواوی

اگر با شارژرهای بی‌سیم سر و کار داشته‌اید، با نگاه اول فکر می‌کنید SuperCharge یکی از همان شارژرهای معمولی بازار است. چراکه هواوی هیچ چیز قابل توجهی در طراحی آن بکار نبرده و ظاهرا محصول کاملا ساده است اما نکته قابل توجه، سرعت بالا، اندازه نسبتا کوچک، شارژر ۶۵ واتی و فن خنک کننده آن هستند.

شارژر بی‌سیم هواوی آنقدر قدرتمند است که باید توسط یک فن، گرمای تولید شده آن خارج شود. این فن وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد و در عین حال اصلا صدای آزاردهنده‌ای ندارد و در بازه زمانی ۹ شب تا ۷ صبح به حالت «کاملا سکوت» سوییچ می‌کند تا کاربران هنگام خواب از صدای آن آزرده نشوند.

جهت دست‌یابی به حداکثر توان این شارژر که ۴۰ وات است، ابتدا باید یک سری پیش‌نیاز مورد توجه قرار گیرد. SuperCharge برای ارائه توان مصرفی ۴۰ واتی خود، به تامین انرژی توسط آداپتور ۵۰ وات یا بالاتر هواوی و یک کابل استاندارد نیاز دارد که با قیمت ۲۹ دلار به صورت جداگانه قابل تهیه هستند.

مقایسه سرعت شارژ با شارژر بی سیم و سیمی ۴۰ واتی

هواوی P40 پرو پلاس گوشی مد نظر ما در این مقایسه است. این محصول از یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و شارژر SuperCharge هواوی می‌توان آن را در مدت زمان ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند که چنین سرعتی واقعا فوق‌العاده است. در جدول زیر می‌توانید میزان شارژ هواوی P40 پرو پلاس را در دقایق مختلف با هر دو شارژر مشاهده کنید.

شارژر ۴۰ واتی بی‌سیم شارژر ۴۰ واتی سیمی دقیقه ۲۵ ۳۰ ۱۵ ۴۴ ۵۰ ۳۰ ۷۴ ۸۰ ۵۰ ۹۵ ۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰ – ۸۲

همانطور که مشاهده می‌کنید، شارژر بی‌سیم تنها ۱۲ دقیقه دیرتر از شارژر سیمی توانست گوشی هواوی P40 پرو پلاس را شارژ کند اما نکته اینجاست که گوشی‌هایی با باتری‌ لیتیوم یونی نباید معمولا تا ۱۰۰ درصد شارژ شوند. یعنی اگر مدت زمان ۱ ساعت را در نظر بگیریم، عملکرد این دو شارژر تقریبا مشابه یکدیگر است و نهایتا شاید ۵ درصد تفاوت بین آن‌ها وجود داشته باشد.

اما سرعت شارژر بی‌سیم به فاکتورهای زیادی وابسته است. برای مثال آداپتور ۶۵ واتی این شارژر خروجی ۴۰ وات را برای شارژ دستگاه‌ها ارائه می‌دهد چرا که بخشی از آن صرف فنی می‌شود که دائما در حال چرخش است. از طرفی باید ضخامت پنل پشتی هواوی P40 پرو پلاس را که شامل پلاستیک و شیشه تقریبا یک اینچی است را هم در نظر بگیریم که در نهایت همه این موارد در اختلاف ۱۲ دقیقه‌ای بوجود آمده بین مدل سیمی و بی‌سیم موثر است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف بوجود آمده اصلا محسوس و نگران کننده نیست و در واقعا عملکرد هواوی در این زمینه واقعا تحسین‌برانگیز بود. شرکتی که توانست در شرایط سخت، همچنان پا را فراتر از محدودیت‌ها بگذارد و نه تنها در زمینه تولید گوشی بلکه در ساخت لوازم جانبی نیز طی چند سال گذشته پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

قیمت و سازگاری شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی SuperCharge هواوی

در حال حاضر این شارژر ۴۰ دلار قیمت گذاری شده که البته اگر آداپتور ۶۵ واتی و کابل آن را هم برای استفاده از تمام پتانسیل محصول بخواهید باید ۲۹ دلار دیگر پرداخت کنید. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که SuperCharge در هفته‌های آینده به صورت گسترده‌تری برای فروش در دسترس قرار می‌گیرد بنابراین انتظار می‌رود قیمت آن به نسبت الان کاهش خوبی داشته باشد.

اینکه در این بررسی تنها گوشی هواوی P40 پرو پلاس مورد استفاده قرار گرفت به این معنا نیست که شارژر بی‌سیم هواوی فقط از گوشی‌های این شرکت پشتیبانی می‌کند. کاربران می‌توانند تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار آیفون و سامسونگ خود را هم به میزان سرعت شارژ بی‌سیم که از آن پشتیبانی می‌کند توسط این محصول شارژ کنند. شما عزیزان می‌توانید در جدول زیر نام تمام محصولاتی که از شارژر بی‌سیم ۴۰ واتی SuperCharge هواوی پشتیبانی می‌کنند مشاهده کنید.

هواوی P40 پرو سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا آیفون ۱۱ پرو مکس هواوی P40 پرو پلاس سامسونگ گلکسی اس ۲۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو هواوی میت ۳۰ سامسونگ گلکسی اس ۲۰ آیفون ۱۱ هواوی میت ۳۰ پرو سامسونگ گلکسی اس ۱۰ آیفون XS مکس هواوی میت ۳۰ RS سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پلاس آیفون XS هواوی P30 پرو سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس آیفون XR آنر V30 پرو سامسونگ گلکسی اس ۹ آیفون X هواوی میت ۲۰ پرو سامسونگ گلکسی اس ۸ پلاس آیفون ۸ پلاس هواوی میت ۲۰ RS سامسونگ گلکسی اس ۸ آیفون ۸ هواوی میت RS سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس هواوی میت‌پد پرو سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ هواوی میت‌پد پرو ۵G سامسونگ گلکسی نوت ۹ هواوی فری‌بادز ۳ سامسونگ گلکسی نوت ۸

منبع: PhoneArena

