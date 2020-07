درست یک سال پس از معرفی ایسوس ROG Phone II، حالا این شرکت نسل سوم آن را معرفی کرده و این بار هم مشخصات سخت‌افزاری این گوشی، بهترین در بین تمام گوشی‌های حال حاضر هستند. ایسوس ROG Phone 3 با یک نمایشگر ۶.۵۹ اینچی OLED و HDR همراه هست که سرعت نرخ تجدید آن نیز ۱۴۴ هرتزی است. زمان پاسخ‌گویی نمایشگر این گوشی هم یک میلی‌ثانیه است تا رسما با بهترین نمایشگر در یک گوشی گیمینگ روبرو باشیم.

قلب تپنده این گوشی پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۶۵ پلاس است و از ۵G هم در ایسوس ROG Phone 3 پشتیبانی می‌شود. در کنار این پردازنده می‌توان تا ۱۶ گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR5 هم انتخاب کرد که در این صورت، حافظه داخلی هم ۵۱۲ گیگابایتی و از نوع UFS 3.1 خواهد بود.

سه نسخه دیگر از این گوشی به فروش می‌رسد که همگی رم ۱۲ گیگابایتی همراه با حافظه‌های ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی دارند. اگر مشخصات سخت‌افزاری که تا به اینجا گفتیم شما را به اندازه کافی جذب نکرده، باید بگوییم یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپری هم در این گوشی قرار گرفته که با شارژر ۳۰ واتی شارژ می‌شود. یک نکته جالب در مورد این گوشی این است که با نیم ساعت شارژ، تقریبا ۴۰۰۰ میلی‌آمپر از ظرفیت باتری این گوشی شارژ می‌شود که تقریبا معادل کل ظرفیت باتری دیگر گوشی‌های امروزی است!

قطعا که ایسوس ROG Phone 3 در انجام کارهای معمول یک گوشی مثل مرورکردن صفحات وب، پیامک دادن و تماس گرفتن عالی عمل می‌کند اما چیزی که این گوشی را از بقیه متمایز می‌کند، ویژگی‌های خاص گیمینگ آن است. برای مثال علاوه بر پورت USB-C در پایین گوشی که حالا کمی سمت چپ متمایل شده تا شارژ کردن گوشی در حین بازی مزاحم نباشد، یک پورت USB-C همچنان در لبه چپ گوشی قرار گرفته که از آن هم می‌توان برای شارژ گوشی استفاده کرد.

پورت کناری برای فن جانبی که برای این گوشی ساخته شده کاربرد دارد. همچنین از آن‌جایی که جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون از بدنه این گوشی حذف شده، در عوض جک هدفون در ماژول فن قرار گرفته تا کاربران همچنان بتوانند از هدفون‌های سیمی خود برای اتصال به این گوشی استفاده کنند. جدا از این موارد، این گوشی با Google Stadia هم سازگاری کامل خواهد داشت.

ایسوس ادعا می‌کند که دکمه‌های اولتراسونیک در لبه سمت راست این گوشی که AirTrigger نام دارند را هم بهبود بخشیده تا حالا حسی شبیه‌تر به دسته‌های بازی القا کنند. همچنین کاربران این گوشی این امکان را دارند تا این دکمه‌های فراصوت را در بازی‌ها شخصی‌سازی کنند. قابلیت سوایپ کردن هم به این دکمه‌های مجازی اضافه شده تا به کمک آن‌ها، کاربران هم L1 و L2 داشته باشند و هم R1 و R2. امکان تعاریف دستورهای دیگر در بازی‌ها هم وجود دارد و مثلا می‌توانید تعیین کنید که با تکان دادن گوشی، خشاب اسلحه در بازی تعویض شود.

فن جانبی که برای این گوشی ساخته شده را گفتیم و باید بگوییم که چند وسیله جانبی دیگر هم برای ایسوس ROG Phone 3 ساخته شده است. برای مثال TwinView Dock 3 هم برای این گوشی ساخته شده که به کاربر این امکان را می‌دهد تا یک نمایشگر دیگر به این گوشی اضافه کند. یک داک دسکتاپ هم برای این گوشی ساخته شده که به کاربر اجازه می‌دهد با اتصال گوشی، یک مانیتور، کیبرد و ماوس به آن، تجربه یک کامپیوتر دسکتاپ را با ایسوس ROG Phone 3 داشته باشد.

علاوه‌بر این‌ها، ایسوس گفته که چندین لوازم جانبی دیگر هم که اختصاصا برای این گوشی ساخته شده را عرضه خواهد کرد. اولین مورد ROG Strix XG16 نام دارد که درواقع یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی قابل حمل است که پنل IPS دارد و ۱۴۴ هرتزی است. مورد بعدی ROG Cetra RGB نام دارد که هدفون‌های توگوشی ایسوس هستند که با کابل USB-C همراه‌اند و از نویز کنسلینگ هم پشتیبانی می‌کنند. در نهایت مورد آخر، ROG Falchio نام دارد که یک کیبرد مکانیکی بی‌سیم است و یک پنل لمسی هم در آن تعبیه شده. ایسوس ادعا می‌کند که باتری این کیبرد، تا ۴۰۰ ساعت استفاده مداوم را شارژدهی می‌کند.

ایسوس ROG Phone 3 از اواخر شهریور ماه عرضه می‌شود اما قیمت آن هنوز مشخص نیست. نسل قبلی این گوشی با قیمت پایه ۸۹۹ دلاری همراه بود و با توجه به آن، بعید نیست که با وجود مشخصات فنی قوی‌تر، این گوشی وارد محدوده هزار دلار شود. شما درباره ایسوس ROG Phone 3 چه فکر می‌کنید؟

منبع: The Verge

