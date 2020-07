اینطور که به نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها امسال قصد ندارند از نسل جدید ایرپادز یا ایرپادز پرو رونمایی کنند و احتمالا برای دیدن آن‌ها باید تا سال بعد منتظر بمانیم.

برنامه عرضه ایرپادز اپل مانند آیفون‌ها منظم نیست و به همین خاطر اصلا نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم دقیقا چه زمانی شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. با این حال به نظر می‌رسد این محصولات سال بعد راهی بازار شوند. این تصمیم در حالی گرفته شده که آیفون‌ها مانند سال‌های قبل در ماه‌ سپتامبر رونمایی می‌شوند و به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا هم تاثیری روی این زمان بندی نداشته.

انتظار می‌رفت به همراه آیفون ۱۲، اپل از نسل جدید ایرپادز یا ایرپادز پرو خود هم رونمایی کند اما مینگ‌ چی کو، تحلیل‌گر نام آشنای اپل نظر دیگری دارد. برخی‌ها معتقد بودند اپل نام گجت‌های جدید خود را ایرپادز ۳ و ایرپادز پرو ۲ می‌گذارد اما بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد چون اپل نسخه دوم ایرپادزهای خود را ایرپادز ۲ نام‌گذاری نکرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل در نیمه اول سال آینده میلادی، نسل جدید ایرپادز و سپس بعد از آن در نیمه دوم، از ایرپادز پرو رونمایی می‌کند. این دقیقا همان برنامه‌ای است که اپل در سال ۲۰۱۹ اجرا کرد. کوپرتینویی‌ها در ماه مارس ۲۰۱۹ از ایرپادز جدید با کیس‌هایی با قابلیت پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و سیمی رونمایی کردند. سپس در ماه اکتبر، نسخه بروزرسانی شده ایرپادز پرو معرفی شد که از طراحی پیشرفته‌تر و قابلیت حذف نویز بهره می‌برد.

مینگ چی کو ماه گذشته پیش‌بینی کرد نسل جدید ایرپادز، با طراحی الهام‌ گرفته از ایرپادز پرو و احتمالا قابلیت حذف نویز عرضه خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، به احتمال بسیار زیاد اپل طراحی ایرپادز پرو را دستخوش تغییرات بزرگی می‌کند اما هنوز نمی‌دانیم این تغییرات در چه زمینه‌ای هستند و قرار است چگونه این محصول را منحصر به فرد جلوه دهند.

به گزارش منابع وب‌سایت MacRumors، ایرپادزهای نسل آینده اپل از ابزار مشاهده وضعیت سلامت بهره خواهند برد. این قابلیتی بود که در ابتدا سامسونگ در سال ۲۰۱۶ Gear IconX را به آن مجهز کرده بود و بعید به نظر می‌رسد در گلکسی بادز لایو نیز از آن استفاده کند. این در حالی است که اگر اپل از آن در گجت‌های خود استفاده کند، ایرپادزهای آینده می‌توانند با قابلیت‌هایی نظیر شمارش گام، ضربان قلب، مشاهده وضعیت جسمانی و تشخیص حرکات سر، بسیار هیجان‌انگیزتر از چیزی که انتظار داشتیم باشند.

