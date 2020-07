جزییات طراحی و تمام مشخصات گلکسی نوت ۲۰ لو رفت

روز گذشته به لطف انتشار یک گزارش از جانب یکی از سایت‌های قابل اعتماد، به طراحی و جزییات گلکسی نوت ۲۰ اولترا پرداختیم و حالا سایت WinFuture.de طراحی و تمام مشخصات مدل استاندارد این خانواده یعنی گلکسی نوت ۲۰ را فاش کرده است.

بر اساس این گزارش، گلکسی نوت ۲۰ از نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰، نسبت تصویر ۲۰:۹ و رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برد. بنابراین این گوشی برخلاف برادر بزرگ‌تر خود و البته تمام گوشی‌های خانواده اس ۲۰ فاقد رفرش ریت بالا خواهد بود. حسگر اثر انگشت این گوشی هم زیر نمایشگر تعبیه شده و به دلیل تاخیر ۲۶ میلی‌ثانیه‌ای قلم S Pen این گوشی، در این زمینه نسبت به برادر بزرگ‌تر خود حرف کمتری برای گفتن دارد.

مدل اگزینوس این گوشی هم مجهز به تراشه اگزینوس ۹۹۰ است و در کنار آن کاربران باید انتظار ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشند. طبق این گزارش، گوشی موردنظر از کارت حافظه microSD پشتیبانی نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان حافظه داخلی آن را افزایش داد.

ابعاد این گوشی به ۱۶۱.۶ در ۷۵.۲ در ۸.۳ میلی‌متر می‌رسد و در سه رنگ مشکی، برنزی و سبز روانه‌ی بازار می‌شود. همچنین به لطف داشتن گواهی IP68 به اندازه کافی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم خواهد بود.

برای عکس‌های سلفی کاربران می‌توانند از یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم F/2.2 استفاده کنند که از قابلیت فوکوس خودکار dual-pixel هم بهره می‌برد. در پنل پشتی سه دوربین دیده می‌شود. دوربین اصلی از نوع ۱۲ مگاپیکسلی و دارای گشودگی دیافراگم F/1.8 است. در کنار آن نباید دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی با قابلیت زوم هیبریدی ۳ برابری را از قلم بیندازیم. از لحاظ فیلمبرداری هم می‌توان با حداکثر رزولوشن ۸K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه از این گوشی استفاده کرد.

انرژی این گوشی هم از طرف باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و باید به پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس هم اشاره کنیم. گلکسی نوت ۲۰ مانند برادر بزرگ‌تر خود از قابلیت بی‌سیم DeX و سرویس گیمینگ ابری مایکروسافت هم پشتیبانی می‌کند. در هر صورت چیزی به معرفی این گوشی‌ها باقی نمانده و حدود دو هفته دیگر در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) این گوشی‌ها رسما معرفی خواهند شد.

