انویدیا به دنبال تصاحب شرکت Arm است

به نظر می‌رسد انویدیا قصد دارد با انجام مهم‌ترین خرید خود به یک شرکت بسیار مهم در حوزه‌ی تراشه‌ها تبدیل شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که انویدیا طی هفته‌های اخیر تمایل خود را برای خرید شرکت Arm مطرح کرده که مهم‌ترین کمپانی در حوزه طراحی تراشه‌های موبایل محسوب می‌شود.

هنوز معلوم نیست این پیشنهاد چقدر جدی است و آیا هلدینگ ژاپنی SoftBank در نهایت Arm را به فروش می‌رساند یا نه. در هر صورت، مبلغ چنین معامله‌ای بسیار هنگفت خواهد بود زیرا SoftBank در سال ۲۰۱۶ با پرداخت ۳۲ میلیارد دلار شرکت Arm را تصاحب کرد. باید خاطرنشان کنیم در رابطه با این گزارش، این سه شرکت از اظهارنظر خودداری کرده‌اند.

هلدینگ SoftBank اخیرا با مشکلات مالی روبرو شده که بحران کرونا این مشکلات را تشدید کرده است. به همین خاطر با فروش دارایی‌های خود قصد دارد این بحران را پشت سر بگذارد. در هر صورت انویدیا با خرید شرکت Arm به هلدینگ SoftBank کمک می‌کند که بر روی دیگر کسب‌وکارهای خود متمرکز شود.

اگر این خرید نهایی شود، یکی از مهم‌ترین معاملات تاریخ در حوزه تراشه‌ها خواهد بود. شرکت Arm مهم‌ترین طراح معماری تراشه‌های موبایل محسوب می‌شود که مجوزهای مربوط به حق استفاده از آن‌ها را در اختیار شرکت‌های متعددی قرار می‌دهد. در حال حاضر قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان در ژاپن از تراشه‌های Arm بهره می‌برد و اپل هم می‌خواهد برای کامپیوترهای خود به بهره‌گیری از تراشه‌های مبتنی بر این معماری روی بیاورد.

انویدیا با این خرید می‌تواند جدی‌تر از گذشته وارد حوزه طراحی و ساخت تراشه برای انواع و اقسام محصولات گجت‌ها از نینتندو سوییچ گرفته تا کامپیوترها و سرورها شود. البته چنین خریدی بدون شک مورد توجه گسترده مقامات دولتی قرار می‌گیرد. زیرا انویدیا با این خرید به طور مؤثر آینده بسیاری از گوشی‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها را کنترل خواهد کرد.

این نگرانی وجود دارد که انویدیا با این سرمایه‌گذاری می‌تواند دسترسی دیگران به تکنولوژی Arm را محدود کند یا در نهایت ویژگی‌هایی طراحی شود که بیش از دیگران برای این شرکت مزیت به همراه داشته باشد. رقبا خواهان تضمین رفتار عادلانه هستند و حتی تحت این شرایط هم شاید مقامات دولتی مجوز چنین تصاحبی را صادر نکنند.

