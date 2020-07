روز به روز به شمار گوشی‌های ۵G افزوده می‌شود و در این زمینه سازندگان تراشه‌ها چندین تراشه ۵G با قیمت مناسب معرفی کرده‌اند. ماه گذشته کوالکام تراشه ۵G ارزان‌قیمت اسنپ‌دراگون ۶۹۰ را معرفی کرد و حالا شاهد معرفی تراشه Dimensity 720 از طرف شرکت مدیاتک هستیم.

این تراشه ۷ نانومتری بخشی از سری Dimensity 700 مدیاتک محسوب می‌شود و مشخصا قرار است در گوشی‌های میان‌رده ۵G مورد استفاده قرار بگیرد. از لحاظ قابلیت‌های ۵G، تراشه Dimensity 720 از شبکه‌های مستقل (SA) و غیر مستقل (NSA) و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، مودم‌های ۵G انرژی بیشتری نسبت به مودم‌های ۴G مصرف می‌کنند ولی مدیاتک اعلام کرده آن‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی UltraSave موفق شده‌اند مصرف انرژی این تراشه را تا حد قابل توجه کاهش دهند. اما در نهایت این موضوع باید در مقایسه با دیگر تراشه‌های رقیب مورد بررسی قرار بگیرد.

طبق اعلام مدیاتک، اولین گوشی‌های دارای این تراشه طی چند ماه آینده روانه‌ی بازار خواهند شد.

اما حالا باید به مهم‌ترین بخش تراشه یعنی پردازنده آن بپردازیم. این تراشه از پردازنده ۸ هسته‌ای تشکیل شده از ۲ هسته Cortex-A76 و ۶ هسته Cortex-A55 بهره می‌برد و Mali-G57 MC3 به‌عنوان پردازنده گرافیکی انجام وظیفه می‌کند.

این تراشه از نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن FHD+ با رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و از لحاظ دوربین هم می‌توانیم به پشتیبانی از یک دروبین ۶۴ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲۰ و ۱۶ مگاپیکسلی اشاره کنیم. گوشی‌های مبتنی بر تراشه Dimensity 720 می‌تواند فیلمبرداری با حداکثر رزولوشن ۴K را امکان‌پذیر کنند. از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت می‌توانیم به پشتیبانی از نسل پنجم وای‌فای، بلوتوث ۵.۱، رم LPDDR4X و حافظه داخلی UFS 2.2 اشاره کنیم.

طبق اعلام مدیاتک، اولین گوشی‌های دارای این تراشه طی چند ماه آینده روانه‌ی بازار خواهند شد. در هر صورت، از آنجایی که شیائومی یک گوشی دارای تراشه Dimensity 820 را با قیمت زیر ۲۵۰ دلار عرضه کرده، پس احتمالا Dimensity 720 می‌تواند قیمت گوشی‌های ۵G را بیش از پیش کاهش دهد.

