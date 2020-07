ردمی K30 پرو زوم یکی از بهترین گوشی‌های ردمی است که اخیرا توسط وب‌سایت DxOMark در بخش دوربین مورد بررسی قرار گرفت و توانست با گذر از پرچم‌داران قدرتمند سال گذشته، در رتبه دهم بهترین دوربین گوشی قرار گیرد.

وب‌سایت DxOMark سال‌های زیادی است که گوشی‌های هوشمند قدرتمند را عمدتا از لحاظ عملکرد دوربین مورد بررسی قرار می‌دهد. این شرکت گوشی‌ها را در شرایط گوناگونی تست می‌کند و به ریزترین قابلیت هر گوشی در عکاسی و فیلم‌برداری امتیاز می‌دهد. بنابراین می‌توان به نتیجه بررسی‌های آن اعتماد کرد.

روز گذشته اما نتیجه بررسی یکی از ارزان‌ترین و بهترین پرچم‌دارهای بازار یعنی ردمی K30 پرو زوم منتشر شد. محصولی که به پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، ۸/۱۲ گیگابایت رم، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی، ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق مجهز شده. این گوشی می‌تواند در وضوح ۸K، با سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه، در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و در وضوح FHD نیز با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه فیلم برداری کند.

روی کاغذ، این مشخصات فوق‌العاده هستند و می‌توانند به راحتی بهترین گوشی‌های بازار را از لحاظ دوربین پشت سر بگذارند که اتفاقا ردمی K30 پرو زوم توانست همین کار را انجام دهد. اگرچه این محصول رتبه دهم را کسب کرد و نتوانست بسیاری از پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ نظیر گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P40 پرو، شیائومی می ۱۰ و دیگر محصولات قدرتمند در این زمینه را پشت سر بگذارد اما با این اوصاف توانست بالاتر از گلکسی اس ۲۰ پلاس، وان پلاس ۸ پرو و حتی آیفون ۱۱ پرو مکس در رتبه دهم قرار گیرد.

این گوشی در بخش عکاسی امتیاز بسیار خوب ۱۲۹ را کسب کرد که آن را پشت سر اوپو فایند X2 پرو، می ۱۰ پرو و پرچم‌داران هواوی قرار می‌دهد. با این حال به گزارش DxOMark، اختلاف عملکرد آنقدرها زیاد نبود و حتی در برخی موارد ردمی K30 پرو زوم توانست این گوشی‌های بسیار قدرتمند را پشت سر بگذارد.

شیائومی در حال ساخت یک گوشی دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی است

بخش‌هایی که نماینده ردمی بیشترین امتیاز را در آن‌ها کسب کرد، فوکوس خودکار، عملکرد عالی در خارج از محیط خانه (نوردهی، نمایش جزئیات، بزرگ‌نمایی) و بوکه کردن تصاویر بود. البته کمی مشکل در زمینه تعادل رنگ سفید، تصاویر بزرگ‌نمایی شده در محیط داخل خانه و تغییر رنگ و افتادن سایه رنگی روی تصاویر، در تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی ردمی K30 پرو زوم دیده شد. همچنین مشکلاتی هم با دوربین فوق عریض و حالت شب آن وجود داشت که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حذف جزئیات و محدوده دینامیکی نامناسب اشاره کرد.

در بخش ویدئو، مواردی نظیر لرزش‌گیر، نمایش رنگ‌ها، نوردهی کلی و نمایش دقیق جزئیات و بافت سوژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این گوشی امتیاز ۱۰۱ را کسب کرد که امتیاز بسیار خوبی به حساب می‌آید. اما با این حال در ویدئو‌های ضبط شده، اثری از سایه قرمز رنگ، محدوده دینامیکی نه چندان خوب در برخی موقعیت‌ها، عملکرد ناپایدار فوکوس و مواردی نظیر تغییر حالت طبیعی تصاویر، ایجاد افکت‌هایی در نتیجه بازتاب بیش از حد نور و عدم تفکیک صحیح سوژه‌ها از یکدیگر دیده شد که البته DxOMark گفته این موارد در نتیجه حرکت دادن گوشی پیش می‌آمده و اگر در حالت ثابتی نگه داشته شود، همه چیز مطابق انتظار پیش می‌رود.

نتیجه گیری کلی وب‌سایت DxOMark از عملکرد نماینده ردمی به شرح زیر است:

به طور کلی اگر به دنبال محصولی ارزان قیمت هستید که در عکاسی و فیلم‌برداری شما را ناامید نمی‌کند، ردمی K30 پرو زوم یک انتخاب فوق‌العاده به حساب می‌آید.

متاسفانه این محصول هنوز در بازار جهانی در دسترس قرار نگرفته چون در بین محصولات این سری تنها مدل استاندارد یا پوکو F2 پرو خارج از چین عرضه می‌شوند. از این بابت هم که آیا ردمی عرضه آن‌ها را در خارج از کشور در سر دارد یا خیر هنوز مشخص نیست و باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.

بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ کیفیت دوربین

منبع: AndroidAuthority

