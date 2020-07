گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ در رنگ سبز دیده شد

روز گذشته تصویری از سری گلکسی نوت ۲۰ منتشر شد که به لطف آن از شکل ظاهری و تمام مشخصات فنی این محصولات آگاه شدیم. همچنین دیدیم که سامسونگ این دو گوشی را در دو رنگ خاکستری (Mystic Gray) و برنزی (Mystic Bronze) طراحی کرد اما ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه فناوری امروز تصویری از مدل سبز رنگ و جذاب گلکسی نوت ۲۰ را با کاربران به اشتراک گذاشت.

سامسونگ در سری نوت ۲۰ تمرکز خود را روی رنگ‌بندی منعطف کرد و تا به این لحظه چیزی که بیشتر از همه در رابطه با این محصولات مورد توجه قرار گرفت، همین رنگ‌بندی جذاب آن‌ها بود. البته شنیده بودیم که سری نوت ۲۰ در دو رنگ‌بندی خاکستری (Mystic Gray) و برنزی (Mystic Bronze) راهی بازار می‌شوند که در بین آن‌ها رنگ برنزی بسیار زیبا و چشم‌نواز بود.

اما به نظر می‌رسد سامسونگ هنوز هم در این زمینه برنامه‌هایی دارد چرا که ایوان بلس تصویر گوشی گلکسی نوت ۲۰ را در رنگ سبز بسیار جذابی هم به اشتراک گذاشت که در راستای نام دو رنگ قبل، Mystic Green نامیده شده. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این رنگ سبز بسیار روشن‌تر از آن چیزی است که اپل برای آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس در نظر گرفت.

مشخصات کلیدی گلکسی نوت ۲۰ اولترا فاش شد

تا به اینجای کار علاوه بر رنگ‌بندی، جزئیات بیشتری در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ در اختیار داریم. با توجه به آنچه که روز گذشته منتشر شد، کهکشانی جدید سامسونگ در اروپا به پردازنده اگزینوس ۹۹۰ مجهز خواهد شد و برای مدل پایه آن هم ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده. بر خلاف مدل اولترا، مدل استاندارد به نمایشگر ۶.۷ اینچی از نوع امولد و بدون هیچگونه خمیدگی مجهز خواهد شد و وضوح و رفرش ریت آن هم به ترتیب از +WQHD و ۱۲۰ هرتز به +FullHD و ۶۰ هرتز کاهش پیدا می‌کند.

در بخش دوربین، ظاهرا مدل استاندارد و پلاس تفاوت‌های زیادی با یکدیگر خواهند داشت اما حداقل این تفاوت در دوربین سلفی دیده نمی‌شود و هر دو مدل به سنسور ۱۰ مگاپیکسلی مجهز می‌شوند. روی پنل پشتی اما داستان کاملا متفاوت است. مدل استاندارد از دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض در کنار یک سنسور تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ و فضایی ۳۰ برابری بهره می‌برد.

گلکسی نوت ۲۰ چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را شکست دهد؟

گفته می‌شود زمان پاسخ‌دهی قلم این محصول ۲۶ میلی‌ثانیه است. در حالی که این میزان برای مدل اولترا به ۹ میلی‌ثانیه کاهش پیدا می‌کند و خب به نظر می‌رسد خریداران این دو محصول نه تنها از نظر ظاهر و کیفیت دوربین، بلکه از لحاظ کار با قلم هم تجربه متفاوتی خواهند داشت.

در نهایت برای گلکسی نوت ۲۰ یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که با توجه به کاهش کیفیت و رفرش‌ریت، اندازه مناسبی به نظر می‌رسد اما هنوز هم شایسته یک پرچم‌دار نیست. لازم به ذکر است سری گلکسی نوت ۲۰ به همراه ساعت گلکسی واچ ۳، گلکسی بادز لایو و گلکسی Z Fold 2، قرار است در رویداد آنپکد ۵ آگوست (۱۵ مرداد) معرفی می‌شوند. در این بین تنها گلکسی Z Flip 5G حضور ندارد که خب روز گذشته سامسونگ از این گوشی تاشو رونمایی کرد.

سامسونگ رسما تایید کرد؛ معرفی ۵ محصول در رویداد رونمایی گلکسی نوت ۲۰

