مقایسه مشخصات فنی وان پلاس نورد ۵G با گلکسی A71 5G و آیفون SE 2020

بعد از معرفی وان پلاس نورد به عنوان گوشی میان‌رده اما قدرتمند وان پلاس، تصمیم گرفتیم به مقایسه مشخصات فنی این محصول با گلکسی A71 و آیفون SE 2020 بپردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌توانند روی کاغذ، محصول بهتری برای کاربران باشند.

وان پلاس نورد یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که کاربران می‌توانند در سال ۲۰۲۰ آن را خریداری کنند و در کنار سرعت و قدرت بالا، از اینترنت ۵G نیز بهره‌مند شوند. برای مقایسه، گلکسی A71 5G را در اختیار داریم که در آمریکا، همانند وان پلاس نورد از پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد اما در دیگر نقاط جهان با پردازنده اگزینوس ۹۸۰ عرضه می‌شود که هر دو پردازنده پشتیبانی از اینترنت ۵G را برای آن به ارمغان می‌آورند.

اما برای مشخص شدن ارزش واقعی نماینده وان پلاس، میان‌رده محبوب اپل یعنی آیفون SE 2020 هم حضور دارد که اگرچه از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند اما نزدیک‌ترین رقیب میان‌رده‌های اندرویدی به حساب می‌آید. این محصول شاید از لحاظ قیمتی یک میان‌رده باشد اما به پردازنده‌ای مجهز شده که سری آیفون ۱۱ از آن بهره می‌برند.

در بازار اروپا، وان پلاس نورد با قیمت ۳۹۹ یورو (حدودا ۴۶۰ دلار)، آیفون SE 2020 با قیمت ۴۶۷ یورو (۵۴۰ دلار) و گلکسی A71 5G نیز با قیمت حدودا ۴۷۲ دلار به فروش می‌رسند. بنابراین می‌توان این سه محصول را از لحاظ قیمتی و عملکرد کلی در یک حد و اندازه به حساب آورد. با این حال نمی‌توان قدرت بالای پردازنده A13 را که حتی از قدرتمندترین پردازنده کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ نیز سریع‌تر است نادیده گرفت.

نام محصول وان پلاس نورد سامسونگ گلکسی A71 5G اپل آیفون SE 2020 اندازه نمایشگر ۶.۴ اینچ ۶.۷ اینچ ۴.۷ اینچ فناوری نمایشگر امولد سوپر امولد IPS LCD نسبت نمایشگر به بدنه ۸۶.۲۰ درصد ۸۸.۳۸ درصد ۶۵.۳۴ درصد کیفیت نمایشگر +FHD با رفرش ریت ۹۰ هرتز و چگالی ۴۰۸ پیکسل بر هر اینچ +FHD با چگالی ۳۹۳ پیکسل بر هر اینچ +HD با چگالی ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G اگزینوس ۹۸۰/اگزینوس ۷۶۵G اپل A13 مشخصات پردازنده ۸ هسته، ۱ هسته ۲.۴ گیگاهرتز، ۱ هسته ۲.۲ گیگاهرتز و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز (مدل اگزینوس) ۸ هسته، ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز، ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز ۶ هسته، ۲ هسته ۲.۶۵ گیگاهرتز، ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno 620 Mali-G76 MP5/ Adreno 620 Adreno 620 رم/حافظه داخلی ۶/۸/۱۲ گیگابایت رم، ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ۶/۸ گیگابایت، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی ۳ گیگابایت رم، ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی سیستم عامل اندروید ۱۰ اندروید ۱۰ iOS 13 ظرفیت باتری ۴۱۱۵ میلی‌آمپر ساعت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعت دوربین ۴ گانه، ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی ۴ گانه، ۴۸ مگاپیکسلی اصلی با لرزشگیر اپتیکال، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسل – ۸ مگاپیکسلی فوق عریض ۳۲ مگاپیکسل ۷ مگاپیکسل

برتری‌های وان پلاس نورد

نمایشگر

اگرچه هنوز وان پلاس نورد در بخش نمایشگر مورد بررسی کامل قرار نگرفته اما می‌توان با نگاهی به مشخصات روی کاغذ، این محصول را برنده اعلام کنیم. چرا که نه تنها همانند نماینده سامسونگ از نمایشگر OLED بهره می‌برد بلکه این نمایشگر از رفرش ریت ۹۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند که خوانایی و روان بودن متن را به طرز محسوسی افزایش می‌دهد. همچنین با اندازه کوچکتری که دارد، در دست نگه داشتن آن آسان‌تر از A71 5G بوده و در عین حال از گوشی بسیار کوچکی چون آیفون SE 2020 کاربردی‌تر است.

حافظه رم

مسلما ۱۲ گیگابایت رم در اندروید آنقدر زیاد هست که این سیستم عامل را از لحاظ سرعت در مقابل iOS که به مقدار بسیار کمتری رم نیازمند است پیروز کند. وان پلاس نورد این فاکتور مهم را در اختیار دارد و می‌تواند در بخش مولتی تسکینگ، از دو گوشی دیگر عملکرد بهتری داشته باشد. از طرفی اگرچه آیفون SE 2020 از ۳ گیگابایت رم بهره می‌برد اما محصول قابلی است و در هیچ بخشی کم نمی‌آورد.

شارژر سریع

همانند نمایشگر، از آیفون SE 2020 باید در این بخش فاکتور بگیریم چون وقتی صحبت از شارژ سریع می‌شود، حتی پرچم‌دارهای اپل هم در مقابل اندرویدی‌ها حرف زیادی برای گفتن ندارند. وان پلاس نورد از یک شارژر ۳۰ واتی استفاده می‌کند و در طرف مقابل گلکسی A71 5G به شارژر ۲۵ واتی مجهز شده. این در حالی است که کهکشانی سامسونگ از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و نماینده وان پلاس از باتری ۴۱۱۵ میلی‌آمپر ساعتی.

دوربین سلفی

وان پلاس نورد از دو دوربین بهره می‌برد که یکی از آن‌ها دوربین فوق عریض است و زاویه ۱۰۵ درجه‌ای را تحت پوشش خود دارد. اگرچه هنوز مقایسه کاملی از وان پلاس نورد منتشر نشده تا کیفیت دوربین سلفی آن را در عمل بسنجیم اما بعید به نظر می‌رسد نماینده وان پلاس از لحاظ کیفیت در برابر رقبای خود کم بیاورد. بنابراین با یک دوربین اضافه، به احتمال بسیار زیاد نماینده چینی‌ها در این بخش برنده است.

وان پلاس نورد به دوربین سلفی فوق عریض ۱۰۵ درجه‌ای مجهز خواهد شد

برتری‌های گلکسی A71 5G

دوربین اصلی

اگر بخواهیم در بخش عکاسی و فیلم‌برداری یک برنده را از بین این سه محصول انتخاب کنیم، حتما باید یک بررسی کامل از آن‌ها صورت بگیرد اما اگر بخواهیم با مشخصات روی کاغذ یک برنده را مشخص کنیم، گلکسی A71 5G با سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، دست بالا را دارد. مسلما در این روزها کیفیت دوربین در اندازه بیشتر مگاپیکسل خلاصه نمی‌شود، بنابراین نمی‌توانیم به طور حتم، نماینده سامسونگ را برنده اعلام کنیم.

طول عمر باتری

در بخش باتری نیز نماینده سامسونگ با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی روی کاغذ برنده است. همچنین می‌توان نبود نمایشگر ۹۰ هرتزی را هم یک عامل بسیار مهم در مصرف کمتر انرژی در این محصول دانست که احتمالا با یک بار شارژ، مدت زمان بیشتری از دو محصول دیگر دوام می‌آورد. آیفون SE 2020 هم اگرچه نمایشگر بسیار کوچک‌تری دارد اما از لحاظ طول عمر باتری نه تنها روی کاغذ بلکه در عملکرد هم حتی نزدیک به دو گوشی دیگر نیست.

تست باتری گلکسی A51 و گلکسی A71 سامسونگ

برتری‌های آیفون SE 2020

عملکرد

به لطف پردازنده قدرتمندی که نماینده کوچک اپل دارد، می‌توان این محصول را از لحاظ عملکرد بسیار بهتر از دو رقیب اندرویدی دانست. اسنپدراگون ۷۶۵G اصلا پردازنده‌ای نیست که بخواهیم آن را با A13 مقایسه کنیم چرا که نتیجه مقایسه کاملا مشخص است. با این حال نمایشگر کوچک آیفون SE 2020 و باتری کوچک آن شاید به شما اجازه ندهد آنطور که باید از پردازنده قدرتمند آن لذت ببرید اما با این حال آن را در اختیار دارید و مطمئن هستید تا مدت‌ها، چه از لحاظ دریافت بروزرسانی و چه از لحاظ عملکرد، این گوشی شما را همراهی خواهد کرد.

اندازه کوچک

این مورد کاملا سلیقه‌ای است و نمی‌توان آن را یک برتری برای نماینده اپل به حساب آورد با این حال بسیاری از کاربران تمایل دارند گوشی مورد نظرشان کوچک و در عین حال قدرتمند باشد. در اینجاست که آیفون SE 2020 می‌تواند ایده‌آل‌ترین انتخاب برایشان باشد چرا که اندازه کوچکی دارد و کار کردن با یک دست هم با آن بسیار آسان است. همچنین کاربر مطمئن است می‌تواند تمام فعالیت‌های سنگین را با آن انجام دهد بدون اینکه مشکل خاصی پیش بیاید.

شارژ بی‌سیم

شارژر بی‌سیم هرچند در کشور ما آنقدرها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما با این حال یکی از برتری‌های نماینده اپل به حساب می‌آید. البته این قابلیت را بیشتر در گوشی‌های بالارده شاهد بودیم اما به هر حال خوشحالیم که اپل آن را به گوشی میان‌رده خود نیز اضافه کرده.

اپل

شاید نامی که برای این برتری انتخاب کرده‌ایم کمی عجیب باشد اما در حقیقت این یک برتری به حساب می‌آید، چرا که وقتی در مورد اپل و آیفون‌ها حرف می‌زنیم، یعنی از لحاظ بروزرسانی به مدت تقریبا ۵ سال خیالتان آسوده خواهد بود و این فاکتور بسیار مهمی است چرا که اندرویدی‌ها نهایتا ۳ سال بروزرسانی می‌شوند. از طرفی نباید فراموش کرد که اپل در iOS 14 تعدادی قابلیت به آیفون‌ها اضافه کرده که اندرویدی‌ها چند سالی آن را در اختیار داشته‌اند.

همچنین محصولات دیگر نظیر اپل واچ و ایرپادز هماهنگی بی‌نظیری با آیفون‌ها دارند و از لحاظ کیفیت نیز در نوع خود بهترین هستند. بنابراین کاربر می‌تواند از این برتری‌ها نیز استفاده کند. با این اوصاف برخی‌ها به دلیل شناختی که از محصولات اپل دارند، تحت هر شرایطی حاضر به خرید محصولات اندرویدی نیستند که خب در این صورت چیز زیادی را هم از دست نمی‌دهند.

۷ ویژگی iOS 14 که اپل از اندروید کپی کرده است

پشتیبانی از اینترنت ۵G

این برتری بین وان پلاس نورد و گلکسی A71 5G مشترک است. آیفون SE از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند و این مسئله اصلا چیز عجیبی هم نیست چون در حال حاضر اپل اصلا محصولی با این ویژگی ندارد. با این حال نماینده‌های اندرویدی در حالی از این قابلیت بهره می‌برند که قیمت به مراتب کمتری از آیفون SE دارند و این مسئله به طور کلی ارزش خرید آن‌ها را دوچندان می‌کند.

نتیجه

در حالی که هنوز مقایسه‌ای با جزئیات کامل بین این گوشی‌ها صورت نگرفته، با این حال می‌توانیم بگوییم به طور کلی وان پلاس نورد با نسخه ۱۲ گیگابایت رم خود ارزش خرید بسیار بالایی دارد. در شرایطی هم که همه چیز برابر باشد، تنها نرم‌افزار است که می‌تواند شما را به سمت یکی از این سه گوشی سوق دهد.

OxygenOS به عنوان رابط کاربری وان پلاس شاید به اندازه One UI سامسونگ سنگین و پر از قابلیت نباشد اما سبک‌تر و در نتیجه سریع‌تر است. این تفاوت به خصوص بعد از یک سال استفاده به وضوح بین دو میان‌رده احساس خواهد شد. بنابراین اگر استفاده بلند مدت مد نظر شماست، وان پلاس نورد در صورت دسترسی به آن، می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه‌تر باشد.

اما اگر بین آیفون SE و نماینده وان پلاس قرار باشد یکی را انتخاب کنیم، باید فاکتورهای کاملا متفاوتی را در نظر بگیریم. اگر هیچ محصولی از اپل در اختیار ندارید، انتخاب ساده است. قطعا وان پلاس می‌تواند بیشتر به کارتان بیاید. اما اگر از محصولات اپل استفاده می‌کنید و به تمام پیچ و خم‌های آن آشنایی دارید، هیچ محصول دیگری جز آیفون SE نمی‌تواند انتخاب ایده‌آلی برایتان باشد.

