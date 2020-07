شیشه محافظ گوریلا گلس Victus معرفی شد؛ مقاوم در برابر سقوط از ارتقاع ۲ متری

شب گذشته شرکت کورنینگ از نسل جدید شیشه محافظ گوریلا گلس رونمایی کرد که به جای بهره‌گیری از عدد جدید، از نام Victus بهره می‌برد. این شیشه آلومینوسیلیکات نسبت به نسل قبلی از لحاظ مقاومت در برابر سقوط از ارتقاع و خط و خش حرف بیشتری برای گفتن دارد و می‌تواند بیش از پیش از گجت‌های موردنظر محافظت کند.

در ویدیویی که شرکت کورنینگ منتشر کرده، میبینم که نمایشگر گوشی دارای این شیشه محافظ در صورت سقوط از ارتفاع ۲ متری دچار هیچ آسیبی نمی‌شود که ویژگی بسیار مهمی به حساب می‌آید. به گفته این شرکت، شیشه‌های محافظ ساخت شرکت‌های رقیب معمولا در صورت سقوط از ارتفاع ۰.۸ متری خرد می‌شوند.

برای مقایسه باید بگوییم که گوریلا گلس ۵ هنگام سقوط از ارتفاع ۱.۶ متری ۸۰ درصد شانس سالم ماندن داشت و برای گوریلا گلس ۶ مقاومت آن کمی بهبود پیدا کرد ولی حد ارتفاع موردنظر بیشتر نشد. در ادامه می‌توانید ویدیو منتشر شده از طرف کورنینگ را برای معرفی این شیشه محافظ جدید تماشا کنید:

علاوه بر مقاومت بیشتر هنگام سقوط، باید به افزایش مقاومت گوریلا گلس Victus در برابر خراش‌ها هم اشاره کنیم. برای اندازه‌گیری میزان مقاومت این محافظ، روش سختی سنجی نوپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش دندانه‌ای به شکل هرم از جنس الماس بر روی سطح پولیش شده با نیرویی مشخص در زمانی معین نگه داشته و نتیجه آن نیز به وسیله میکروسکوپ نوری اندازه‌گیری می‌شود. این شیشه محافظ در برابر فشار معادل ۸ نیوتن فقط متحمل خراش‌های جزئی می‌شود ولی شیشه‌های محافظ رقیب در برابر نصف این فشار متحمل آسیب‌های بسیار بیشتری می‌شوند.

به گفته شرکت کورنینگ، در آینده نزدیک سامسونگ اولین گوشی دارای این شیشه محافظ را روانه‌ی بازار خواهد کرد. همچنین دیگر شرکت‌ها برای پرچم‌داران خود می‌خواهند گوریلا گلس Victus استفاده کنند ولی به نام آن‌ها اشاره‌ای نشده است.

