گفته می‌شود در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) در مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، تبلت‌های گلکسی تب اس ۷ هم معرفی خواهند شد. مدتی قبل مشخصات و رندرهای مدل پلاس این تبلت این فاش شد و حالا می‌توانیم به مشخصات مدل استاندارد این خانواده بپردازیم.

طبق اعلام یکی از افشاگران مشهور، گلکسی تب اس ۷ برخلاف برادر بزرگ‌تر خود که مجهز به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است، از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. روی هم رفته این تراشه پرچم‌دار حرف زیادی برای گفتن دارد و مدل پلاس آن صرفا اندکی قدرتمندتر محسوب می‌شود.

گفته می‌شود این تبلت مجهز به نمایشگر ۱۱ اینچی LCD با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ است که البته از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم نسل قبلی این تبلت مجهز به نمایشگر ۱۰.۵ اینچی اولد با رفرش ریت ۶۰ هرتز بود. همچنین مدل پلاس گلکسی تب اس ۷ قرار است با نمایشگر ۱۲.۴ اینچی با رزولوشن ۲۸۰۰ در ۱۷۵۲ عرضه شود.

همانطور که احتمالا می‌دانید، افزایش رفرش ریت نمایشگر منجر به افزایش مصرف باتری می‌شود به همین خاطر سامسونگ برای گلکسی‌ تب اس ۷ باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته است. از دیگر ویژگی‌های این تبلت می‌توانیم به بهره‌گیری از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و اسپیکر چهارگانه اشاره کنیم. در ضمن یکی از مدل‌ها هم از حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی قابل افزایش بهره می‌برد.

نسخه ۱۱ اینچی گلکسی تب اس ۷ به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر مجهز نمی‌شود

منبع: Android Authority

