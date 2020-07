طبق گزارش یکی از رسانه‌های کره‌ای، گوشی های گلکسی نوت ۲۰ حداقل در کره جنوبی تفاوت قیمت قابل توجهی با نسل قبلی نخواهند داشت. مشخصا گفته می‌شود مدل پایه گلکسی نوت ۲۰ در این کشور با قیمت ۱.۱۹۹ میلیون وون (۹۹۸ دلار) عرضه می‌شود و برای گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم باید انتظار قیمت ۱.۴۵۲ میلیون وون (۱۲۰۹ دلار) را داشته باشیم. البته این منبع اشاره نکرده که قیمت ۱۲۰۹ دلاری این گوشی مربوط به مدل ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی است.

برای مقایسه باید بگوییم سال گذشته گلکسی نوت ۱۰ با قیمت ۹۹۲ دلاری روانه‌ی بازار کره جنوبی شد و مدل ۲۵۶ گیگابایتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس هم ۱۱۶۰ دلار قیمت داشت و مدل ۵۱۲ گیگابایتی با قابلیت ۵G با قیمت ۱۲۴۰ دلاری به دست مشتریان رسید. روی هم رفته قیمت گوشی‌های گلکسی نوت در خارج از بازار کره جنوبی هم تفاوت زیادی با قیمت‌های مربوط به بازار داخلی این کشور ندارد و احتمالا برای گلکسی نوت ۲۰ این رویکرد تکرار خواهد شد.

طی روزهای گذشته، تقریبا تمام جزییات طراحی و ویژگی‌های دو گوشی خانواده نوت ۲۰ فاش شده است. به صورت خلاصه، مدل اگزینوس نوت ۲۰ از همان تراشه اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برد و به غیر از آن می‌توانیم به تعبیه دوربین‌های بهتر و وجود نمایشگر تخت اشاره کنیم.

مهم‌ترین عضو این خانواده گلکسی نوت ۲۰ اولترا است که از نمایشگر جذاب امولد با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد و در پنل پشتی آن یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی دیده می‌شود. همچنین ظاهرا این گوشی برای نخستین بار از شیشه محافظ گوریلا گلس Victus بهره می‌برد و احتمالا مدل استاندارد نوت ۲۰ فاقد این مشخصه خواهد بود.

در مورد قیمت این گوشی‌ها هنوز خبر موثقی منتشر نشده و فعلا فقط می‌توانیم به شایعات مختلف بپردازیم. ولی با توجه به اینکه کمتر از دو هفته دیگر این گوش‌ها معرفی می‌شوند، تا آن زمان مطمئنا اطلاعات موثق‌تری در مورد آن‌ها فاش خواهد شد.

