ال‌جی با وجود اینکه در زمینه‌ی دوربین موبایل نوآوری‌های زیادی عملی کرده و مثلا برای نخستین بار دوربین اولترا واید را در یک گوشی ارائه کرد، اما دوربین گوشی‌های این شرکت حداقل در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند توجهات زیادی را جلب کنند. حالا سایت DxOMark دوربین گوشی ال جی V60 را بررسی کرده که در نهایت این دوربین امتیاز ناامیدکننده‌ای دریافت کرده است.

ال جی V60 از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و سنسور ToF دیده می‌شود. در محیط‌های روشن، دوربین این گوشی موفق به ثبت عکس‌های دارای نوردهی و گستره دینامیکی مناسبی می‌شود اما در برخی موقعیت‌ها عکس‌ها از کنتراست چندان خوبی بهره نمی‌برند. در مقایسه با دیگر رقبا، دوربین این گوشی حتی در محیط‌های روشن نویز قابل توجهی را ثبت می‌کند و فوکوس خودکار هم نسبت به رقبا دقیق اما کند محسوب می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار از دوربین زوم بهره می‌برند ولی این گوشی فاقد چنین دوربینی است و به همین خاطر نمی‌تواند توجه طرفداران بهره‌گیری از زوم اپتیکال را جلب کند. هنگام استفاده از دوربین اولترا واید مقادیر زیادی نویز و البته کمبود جزییات باعث می‌شود با تصاویر جذابی سروکار نداشته باشیم و هنگام استفاده از فلش خودکار هم با نوردهی ناهماهنگ روبرو می‌شویم.

برای فیلمبرداری هم نوردهی این دوربین در اکثر مواقع دقیق است و باید به عملکرد مناسب تراز سفیدی و ثبت رنگ‌ها در شرایط نوری روشن هم اشاره کنیم. لرزشگیر هم در بیشتر شرایط عملکرد خوبی دارد ولی حین فیلمبرداری باید انتظار محدود بودن دامنه دینامیکی و پایین بودن کنتراست را داشته باشید. روی هم رفته فیلمبرداری با دوربین این گوشی عالی نیست و عملکرد معمولی دارد.

دوربین این گوشی در کل موفق به اخذ امتیاز ۱۰۰ شده که این یعنی از این لحاظ هم‌رده پرچم‌داران ۲۰۱۸ یا میان‌رده‌های ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. در این میان می‌توانیم به مثلا گوشی‌های مقرون به صرفه آیفون SE 2020 و ردمی K20 پرو اشاره کنیم که علی‌رغم تفاوت قیمت قابل توجه بین آن‌ها و ال جی V60 موفق شده‌اند از لحاظ عملکرد دوربین در رده‌بندی DxOMark در جایگاه بالاتر از این گوشی ال‌جی قرار بگیرند.

DxOMark به آیفون SE جدید امتیاز کمتری از ردمی K20 Pro داد

منبع: GSM Arena

The post دوربین ال‌جی V60 در تست DxOMark امتیاز ناامیدکننده‌ای دریافت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala