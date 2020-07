سامسونگ در حال توسعه یک تراشه اگزینوس برای کامپیوترهای ویندوزی است

تراشه های اگزینوس سامسونگ به دلیل برخی ضعف‌هایی که دارند مورد انتقادات گسترده‌ای قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال طبق بررسی‌های صورت گرفته، اگزینوس ۹۹۰ موجود در گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نسبت به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در بخش‌های مختلف عملکرد ضعیف‌تری دارد. برخی کاربران به حدی از این موضوع شاکی هستند که حتی تعداد قابل توجهی از آن‌ها یک طومار آنلاین مبنی بر کنار گذاشتن این تراشه‌ها در پرچم‌داران سامسونگ امضا کرده‌اند. حالا طبق یک گزارش، سامسونگ می‌خواهد برای کامپیوتر های ویندوزی هم تراشه اگزینوس عرضه کند.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

باید خاطرنشان کنیم سامسونگ از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته این تراشه‌ها را برای دیگر شرکت‌ها ارائه کند. در همین زمینه بین سامسونگ و شرکت چینی ویوو قرارداد همکاری امضا شده و ویوو تا حالا چندین گوشی با تراشه‌های اگزینوس ۹۸۰ و اگزینوس ۸۸۰ معرفی کرده است. در هر صورت طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، این تراشه اگزینوس متخص کامپیوترهای ویندوزی بر اساس اگزینوس ۱۰۰۰ توسعه پیدا می‌کند و احتمالا با نام اگزینوس ۱ عرضه خواهد شد.

گفته می‌شود این تراشه از فناوری ساخت ۵ نانومتری EUV بهره می‌برد و احتمالا پردازنده آن از هسته Cortex-X1 که به تازگی از طرف شرکت Arm معرفی شده، بهره می‌برد. در حال حاضر مشخص نیست که سامسونگ تا چه حد در این زمینه پیشرفت داشته و به همین خاطر نمی‌توانیم در مورد تاریخ عرضه اولین کامپیوتر مجهز به این تراشه گمانه‌زنی کنیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که سامسونگ یک نسخه از اگزینوس ۹۹۰ را برای کامپیوترها ساخته ولی به نظر می‌رسد در مورد کیفیت آن اطمینان ندارد.

اگر سامسونگ موفق به عرضه یک تراشه اگزینوس برای کامپیوترهای ویندوزی شود، احتمالا همراه با لپ‌تاپ‌های مشابه سری گلکسی بوک اس روانه‌ی بازار خواهد شد. در حال حاضر فقط کوالکام تراشه‌های ARM را برای کامپیوترهای ویندوزی ارائه می‌دهد.

مدتی قبل اعلام شد که سامسونگ مشغول ساخت یک تراشه اختصاصی برای گوگل است و ظاهرا این تراشه در گوشی‌ها و دیگر گجت‌های این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سال گذشته خبر همکاری سامسونگ با AMD منتشر شد که قرار است برای تراشه‌های سامسونگ از گرافیک AMD استفاده شود. امیدواریم این تراشه اگزینوس ۱ از گرافیک توسعه یافته توسط AMD بهره ببرد.

منبع: Sam Mobile

