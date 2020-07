شرکت چینی ویوو، دقایقی پیش از گوشی میان‌رده خود با نام ویوو Y51s رونمایی کرد. نکته جالب در رابطه با این محصول استفاده آن از پردازنده اختصاصی سامسونگ یعنی اگزینوس ۸۸۰ ۵G است که تاکنون در گوشی‌های سامسونگ بکار گرفته می‌شدند.

بعد از ورود اینترنت ۵G، تنها گوشی‌های بالارده و گران قیمت به آن مجهز می‌شدند تا اینکه شرکت‌های سازنده پردازنده تصمیم گرفتند پردازنده‌های میان‌رده خود را نیز با قابلیت پشتیبانی از این شبکه پر سرعت راهی بازار کنند. بعد از معرفی نماینده‌های زیادی از کوالکام و مدیاتک، سامسونگ هم پردازنده‌های اختصاصی و ارزان قیمت خود را با این قابلیت راهی بازار کرد که از جمله ارزان‌ترین آن‌ها اگزینوس ۸۸۰ ۵G نام دارد و در گوشی ویوو Y51s نیز بکار رفته.

نماینده جدید ویوو از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی +FHD با پنل LCD بهره می‌برد که در قسمت سمت چپ-بالای آن، یک حفره برای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده تا بدین ترتیب بخش بزرگی از پنل جلویی را نمایشگر تشکیل دهد. روی پنل پشتی هم شاهد سه دوربین هستیم که اصلی‌ترین آن سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل دارد و با سنسورهای سنجش عمق و ماکروی ۲ مگاپیکسلی همراهی می‌شود. همچنین این دوربین قدرتمند می‌تواند در وضوح ۴K نیز فیلم‌برداری کند.

ویوو Y51s تنها در یک مدل با ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و حسگر اثر انگشت ادغام شده با کلید پاور در بغل گوشی عرضه شده و انرژی آن نیز توسط یک باتری بزرگ ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که کاربر می‌تواند آن را با شارژر سریع ۱۸ واتی (از نوع micro USB) شارژ کند. ویوو برای گوشی‌های خود از رابط کاربری Funtouch OS استفاده می‌کند که نسخه ۱۰.۵ آن سوار بر اندروید ۱۰ در ویوو Y51s بکار گرفته شده.

ویوو Y51s در رنگ‌های مشکی، آبی و سفید با قیمت فوق‌العاده ۲۵۶ دلار و در تاریخ ۲۹ جولای (۸ مرداد) به صورت رسمی وارد بازار خواهد شد. شما عزیزان می‌توانید تصاویر این گوشی را در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است این محصول فعلا تنها در چین در دسترس قرار دارد و مشخص نیست آیا شاهد عرضه آن در خارج از این کشور خواهیم بود یا خیر.

