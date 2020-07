بررسی اولیه وان پلاس بادز | ایربادز قدرتمند و مقرون به صرفه وان پلاس

وان پلاس اخیرا از ایربادز جدید خود تحت عنوان وان پلاس بادز رونمایی کرد. محصولی که از قابلیت‌های بسیار خوبی برخوردار بوده و در عین حال قیمت بسیار مناسبی هم دارد و می‌تواند یک رقیب جدی برای ایربادزهای موجود در بازار به حساب بیاید. به همین خاطر تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی و عملکرد آن تا ببینیم نماینده کوچک وان پلاس تا چه حد می‌تواند انتظارات را برآورده کند.

وان پلاس بادز برخلاف ایربادز گذشته شرکت چینی، از پسوند Bullets بهره نمی‌برد و اسم ساده‌ و صریحی دارد. اقدام وان پلاس برای طراحی محصولی با نام جدید تقریبا هوشمندانه بود. چرا که سری Bullets طرفداران زیادی نداشت اما این شرکت اصرار دارد ثابت کند وان پلاس بادز گجت کاملا جدیدی است.

وان پلاس ادعا می‌کند اگر ایربادز جدید با گوشی‌های این شرکت جفت شوند، لذت بسیار خوبی از گوش دادن به موسیقی برای آن‌ها به ارمغان می‌آید. حتی در مراسم معارفه نیز به قابلیت‌هایی نظیر راحتی فوق‌العاده، کیفیت صدای شگفت‌انگیز، باس مناسب، تاخیر بسیار پایین، حذف نویز محیطی و طول عمر بالای باتری این گجت‌ها اشاره شده بود بنابراین به نظر می‌رسد با ایربادزهای بسیار خوبی طرف هستیم که البته صحت همه این موارد در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی وان پلاس بادز

سخت‌افزار: کیس پلاستیکی با روکش مات، ایربادزهای زیبا با ظاهر شیشه‌ای، رنگ آبی، خاکستری و سفید، پشتیبانی از استاندارد ضد آب IPX4، مقاوم در مقابل عرق کردن

کیس پلاستیکی با روکش مات، ایربادزهای زیبا با ظاهر شیشه‌ای، رنگ آبی، خاکستری و سفید، پشتیبانی از استاندارد ضد آب IPX4، مقاوم در مقابل عرق کردن ابعاد: برای هر گوشی، ۳۷.۹ × ۱۶.۱ × ۱۸.۸ میلی‌متر با درایورهای ۱۳.۴ میلی‌متری و حساسیت ۱ کیلوهرتز – برای کیس، ۳۷.۹ × ۵۹.۶ × ۵۲.۲ میلی‌متر

برای هر گوشی، ۳۷.۹ × ۱۶.۱ × ۱۸.۸ میلی‌متر با درایورهای ۱۳.۴ میلی‌متری و حساسیت ۱ کیلوهرتز – برای کیس، ۳۷.۹ × ۵۹.۶ × ۵۲.۲ میلی‌متر میکروفون: ۳ میکروفون در هر گوشی با قابلیت حذف نویز محیط برای تماس‌های صوتی و حساسیت ۲ دسیبل

۳ میکروفون در هر گوشی با قابلیت حذف نویز محیط برای تماس‌های صوتی و حساسیت ۲ دسیبل اتصالات: بلوتوث نسخه ۵.۰

بلوتوث نسخه ۵.۰ محدوده فرکانس پاسخ‌دهی: ۲۰ هرتز – ۲۰ کیلوهرتز

۲۰ هرتز – ۲۰ کیلوهرتز باتری و شارژدهی: ۳۵ میلی‌آمپر ساعت برای هر گوشی، ۴۳۰ میلی‌آمپر ساعت برای کیس، پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰ واتی از نوع USB-C، قابلیت اجرای ۱۰ ساعت موسیقی با ۱۰ دقیقه شارژ، قابلیت اجرای ۱۰۰ دقیقه موسیقی با بادز در صورت ۱۰ دقیقه شارژ شدن درون کیس.

۳۵ میلی‌آمپر ساعت برای هر گوشی، ۴۳۰ میلی‌آمپر ساعت برای کیس، پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰ واتی از نوع USB-C، قابلیت اجرای ۱۰ ساعت موسیقی با ۱۰ دقیقه شارژ، قابلیت اجرای ۱۰۰ دقیقه موسیقی با بادز در صورت ۱۰ دقیقه شارژ شدن درون کیس. طول عمر باتری: ۷ ساعت پخش موسیقی، ۴.۳ ساعت تماس، تا ۳۰ ساعت پخش موسیقی به کمک کیس

وان پلاس بادز از شارژر بی‌سیم پشتیبانی نمی‌کند و از آن جایی که وان پلاس ۸ پرو از چنین قابلیتی بهره می‌برد، می‌توان آن را نقطه ضعف بزرگی دانست. با این حال با در نظر گرفتن قیمت ۷۹ دلاری این محصول که بسیار کمتر از پیکسل بادز و مدل پایه ایرپادز است، می‌توان آن را نادیده گرفت. البته وان پلاس می‌تواند بعدها نسخه بروزرسانی شده این گجت را با چنین قابلیت و احتمالا با قیمت بیشتر راهی بازار کند.

مقایسه مشخصات فنی وان پلاس نورد ۵G با گلکسی A71 5G و آیفون SE 2020

محتویات جعبه وان پلاس بادز

بعد از باز کردن جعبه، طبیعتا یک کیس، یک جفت ایرباد و یک کابل شارژ از نوع USB-A به USB-C دریافت خواهید کرد. کاربر می‌تواند با استفاده از این کابل و اتصال آن به شارژرهای سریع Warp charger وان پلاس یا هر شارژر سریع ۱۰ واتی دیگر، به میزان تبلیغ شده ۱۰ دقیقه شارژ و ۱۰ ساعت پخش موسیقی دست پیدا کنید.

طراحی

وان پلاس بادز را باید بدون تعارف یک محصول کاملا مشابه با ایرپادز دانست. این شباهت نه تنها در خود گوشی‌ها بلکه در فرم کوچک و شکل ظاهری کیس هم دیده می‌شود. شاید تنها تفاوت عمده این دو گجت را باید پشت بادزها دانست که در وان پلاس بسیار شبیه به یک CD و در اپل به شکل متفاوتی طراحی شده.

کیسی که وان پلاس برای گجت خود در نظر گرفته، از ابعاد ۳۷.۹ × ۵۹.۶ × ۵۲.۲ میلی‌متر و هر کدام از گوشی‌ها نیز از ابعاد ۳۷.۹ × ۱۶.۱ × ۱۸.۸ میلی‌متر برخوردار هستند. کیس بسیار کوچک و جمع و جور است و فرایند حمل و نقل آن‌ اصلا سخت و دشوار نخواهد بود. البته بدیهی است که کاربر نمی‌تواند این کیس را درون جیب خود قرار دهد اما با این حال تا آنجا که امکان داشت کوچک طراحی شده.

از لحاظ زیبایی، نمی‌توان به ایربادز جدید وان پلاس و کیس مات و زیبایش خرده گرفت. اگرچه این محصول شباهت زیادی با ایرپادز دارد اما وان پلاس در طراحی آن ظرافت و دقت بسیاری بکار برد. با یک بار باز و بسته کردن در کیس به خوبی متوجه کیفیت بالای لولاهای بکار رفته در آن خواهید شد و اینطور به نظر می‌رسد که بعد از چندین سال استفاده همچنان کیفیت و روان بودن خود را حفظ خواهد کرد.

روی کیس، حفره کوچکی قرار دارد که درون آن یک LED برای نمایش طول عمر باتری کیس و ایربادز تعبیه شده. هنگامی که ایربادز را از کیس خارج کنید، این حفره مقدار باتری باقی مانده را به شما نشان می‌دهد. در زیر کیس یک پورت USB-C به منظور شارژ و در پشت آن، یعنی دقیقا زیر لولاها، یک کلید به منظور نمایش وضعیت باتری بادزها تعبیه شده‌اند. خود لولاها نیز طراحی نقره‌ای رنگ زیبایی دارند که در کنار رنگ مات بدنه کیس، ترکیب زیبایی را بوجود آورده‌اند.

راحتی قرارگیری در گوش

ایربادزهای جدید وان پلاس از سری‌های قابل تعویض برخوردار نیستند و همین مسئله باعث می‌شود هر کسی نتواند از آن‌ها استفاده کند. البته بیشتر کاربران مشکلی با آن نخواهند داشت اما خب این مشکلی است که در شرایط خاص ممکن است آزاردهنده باشد. خود وان پلاس هم به صورت کلی این ایربادز را به گونه‌ای طراحی کرد که مناسب گوش‌های متوسط و بزرگ باشد، بنابراین کاربرانی با گوش‌های کوچک احتمالا وان پلاس بادز را کمی بزرگ خواهند یافت.

قابلیت‌ها و کیفیت تماس وان پلاس بادز

وقتی به لیست قابلیت‌های وان پلاس بادز نگاهی می‌اندازیم چیز زیادی را شاهد نیستیم. البته از یک محصول زیر ۱۰۰ دلار انتظار بیشتر از این هم نمی‌رود. با این حال به عنوان یک کاربر معمولی، این گجت تمام نیازهای شما را بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید برآورده می‌کند.

اما پد CD شکلی که در پشت هر گوشی قرار گرفته قابلیت تشخیص دو ضربه را دارد. اگر گوشی وان پلاس در اختیار داشته باشید، می‌توانید ایربادز خود را به گونه‌ای شخصی سازی کنید که دو ضربه، واکنش‌های متفاوتی نشان دهد. اما در غیر این صورت، با دو بار ضربه زدن روی هر گوشی، موسیقی بعدی پخش می‌شود.

همچنین نگه داشتن دست روی این گوشی‌ها، اتصال آن‌ها را از دستگاه اول قطع کرده و به محصول دیگری که پیش‌تر به آن متصل بود وصل می‌کند. این ویژگی خصوصا اگر لپ تاپ در اختیار داشته باشید بسیار کاربردی است چون می‌توانید به راحتی بین موبایل و کامپیوتر خود سوییچ کنید.

در رابطه با قابلیت‌های دو بار ضربه روی بادزها باید گفت در حال حاضر با در اختیار داشتن گوشی وان پلاس هم نمی‌توانید این ویژگی را شخصی سازی کنید اما گفته می‌شود یک بروزرسانی نرم‌افزاری تا آخر این ماه میلادی برای آن عرضه می‌شود و بدین ترتیب کاربران گوشی‌های وان پلاس می‌توانند عمل‌هایی نظیر پخش/توقف موسیقی، رفتن به موسیقی بعد، رفتن به موسیقی قبل، پاسخ/پایان تماس و فعال کردن فرمان صوتی را برای آن تنظیم کنند.

همچنین یک قابلیت به صورت پیش‌فرض درون این گجت وجود دارد که وان پلاس آن را «Find device» می‌نامد. همانطور که از نام آن پیداست، کاربران می‌توانند در صورتی که یکی از گوشی‌ها یا هر دوی آن‌ها را گم کرده‌اند (در جایی که اتصال بین آن‌ها و گوشی همچنان برقرار باشد) آن‌ها را پیدا کنند.

اگرچه وان پلاس بادز با تمام گوشی‌های غیر وان پلاس، حتی محصولات مبتنی بر iOS هم سازگاری دارد، اما هنوز هیچ برنامه‌ای طراحی نشده تا کاربران بتوانند از این محصول آنطور که باید استفاده کنند. اگر قرار باشد وان پلاس بادز با محصولات دیگر سازگاری داشته باشد، منطقی نیست برنامه‌ای برای آن عرضه نشود. حتی بهتر است وان پلاس به عنوان یک قابلیت خوب، امکان شخصی سازی دو بار ضربه روی هر گوشی را نیز برای گوشی‌های دیگر فراهم کند.

علاوه بر این‌ها، در صورتی که کاربر یک سری را از گوش خود خارج کند، موسیقی متوقف شده و در صورتی که آن‌ها را مجددا درون گوش خود بگذارد، موسیقی ادامه پیدا می‌کند. به گفته وان پلاس، این ایربادز از قابلیت حذف نویز محیطی درون میکروفون‌های خود بهره می‌برد که هنگام برقراری تماس‌های صوتی، می‌توانند تجربه خوبی برای کاربران به ارمغان بیاورند.

طبق گفته شخص بررسی کننده، حین برقراری تماس، صدا بسیار واضح بود و هیچ مشکلی در برقراری ارتباط بوجود نیامد. البته صدای موسیقی که در پس زمینه با صدای کمی در حال پخش بود به گوش طرف مقابل می‌رسید اما آنقدری آزار دهنده نبود که در کیفیت مکالمه مشکلی بوجود بیاورد. همچنین صدای شخص مقابل هم به وضوح شنیده می‌شد و این موضوع یعنی هم کیفیت دریافت صدا در این محصول بالاست و هم کیفیت ارسال آن.

این ایربادز قدرت بسیار بالایی در دریافت صدا دارد اما به نظر می‌رسد به خوبی تنظیم نشده. وان پلاس بادز، باس قدرتمندی دارد و همین موضوع باعث می‌شود صدای دریافت شده حین گوش دادن به موسیقی وضوح بالایی نداشته باشد. البته کاربرانی که به باس بالا علاقه دارند هنگام گوش دادن به موسیقی از کیفیت این محصول شگفت‌زده می‌شوند اما جا برای تنظیم بیشتر آن برای افزایش وضوح صدا وجود دارد.

خوشبختانه با فعال کردن قابلیت Dolby Atmos در گوشی وان پلاس ۸ پرو، کیفیت صدا به طرز قابل توجهی افزایش یافت که البته تنظیم این قابلیت با توجه به سلیقه هر شخص می‌تواند متفاوت باشد. اینطور که به نظر می‌رسد، اگر تنظیمات مربوطه به خوبی انجام شود، کاربر کیفیت بسیار خوبی دریافت خواهد کرد و می‌تواند اکثر نت‌ها و ابزارهای بکار رفته در آن موسیقی را تشخیص دهد.

گوشی میان‌رده وان‌پلاس Nord رسما معرفی شد

طول عمر باتری وان پلاس بادز

طبق ادعای وان پلاس، این ایربادز می‌تواند با یک بار شارژ، ۷ ساعت موسیقی پخش کند و به مدت ۴.۳ ساعت تماس صوتی،‌ روشن بماند. اگر هم شارژ کیس را در نظر بگیریم، می‌توانیم این میزان را به ۳۰ ساعت افزایش دهیم. در ادعایی دیگر، وان پلاس اعلام کرد با ۱۰ دقیقه شارژ کیس توسط هر شارژر ۱۰ واتی، می‌توانید ۱۰ ساعت موسیقی گوش کنید. همچنین با قرار دادن ایربادز درون کیس به مدت ۱۰ دقیقه، این گجت تا ۱۰۰ دقیقه پخش موسیقی همراهی‌تان می‌کند که خب در حد یک ادعا، فوق‌العاده است.

متاسفانه هنوز این مورد در عمل تست نشده اما به محض انجام این بررسی، نتیجه را به شما عزیزان اعلام خواهیم کرد.

نتیجه گیری

وان پلاس اعلام کرده هنوز برنامه اختصاصی برای کنترل این گجت طراحی نشده اما در حال کار روی این موضوع است. همچنین تا آخر ماه جولای (تقریبا تا یک هفته دیگر)، احتمالا شاهد اضافه شدن قابلیت‌های جدید نیز به آن خواهیم بود. گوشی‌های سری ۶، ۷ و ۸ وان پلاس هم به ترتیب در روز‌های ۳۰، ۲۹ و ۲۸ جولای (۶، ۵ و ۴ روز دیگر)، یک بروزرسانی دریافت می‌کنند تا بدین ترتیب قابلیت جدیدی از وان پلاس بادز در دسترس کاربران قرار گیرد. لازم به ذکر است پشتیبانی از Dolby Atmos تنها برای گوشی‌های سری ۸ و ۷ وان پلاس امکان‌پذیر خواهد بود.

در تاریخ ۲۷ جولای (۳ روز دیگر)، وان پلاس بادز در کشور آمریکا، با رنگ‌های سفید و خاکستری و با قیمت ۷۹ دلار عرضه می‌شود. متاسفانه نسخه آبی رنگ این محصول، تنها در بازارهای اروپا و هندوستان در دسترس قرار می‌گیرد و خب مشخص نیست دلیل این اقدام وان پلاس چه بوده. همچنین به نظر می‌رسد مدل خاکستری رنگ آن هم اواسط ماه آگوست (اواخر مرداد) در دسترس قرار بگیرد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد بخشی از قابلیت‌های جذاب وان پلاس بادز، با دریافت بروزرسانی‌های آینده به آن اضافه می‌شود. بدین ترتیب با در نظر گرفتن طول عمر بالای باتری، قیمت فوق‌العاده و عملکرد رضایت بخش، این گجت دوست‌ داشتنی می‌تواند یک محصول ایده‌آل و عالی به حساب بیاید.

به طور کلی، خلاصه‌ای از نقاط قوت و ضعف این ایربادز به شرح زیر است.

نقاط قوت

طراحی زیبا و کیفیت عالی کیس و ایربادز

صدای بلند و قدرتمند

صدای واضح حین تماس در مکان‌های شلوغ

طول عمر بالای باتری

پشتیبانی از شارژ سریع

قیمت رقابتی

نقاط ضعف

کیفیت صدا نیاز به تنظیم دستی دارد

عدم پشتیبانی از شارژر بی‌سیم

عدم وجود برنامه اختصاصی

تنها از کدک‌های AAC پشتیبانی می‌کند

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ آیا طراحی، عملکرد و قیمت آن را می‌پسندید؟

منبع: GSMArena

The post بررسی اولیه وان پلاس بادز | ایربادز قدرتمند و مقرون به صرفه وان پلاس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala