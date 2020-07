آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس احتمالا با مشکل در عرضه مواجه خواهند شد

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد گوشی‌های آیفون ۱۲ را مطابق برنامه سال‌های گذشته، در ماه سپتامبر رونمایی و راهی بازار کند اما ظاهرا دسترسی به آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس به نسبت سایر محصولات این سری سخت‌تر خواهد بود.

اخیرا راس یانگ، مدیرعامل مجموعه Display Supply Chain Consultants اعلام کرد تولید نمایشگرهای ۵.۴ و ۶.۱ اینچی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس مطابق برنامه پیش می‌رود اما برنامه تولید نمایشگر مدل‌های پرو که ۶.۱ و ۶.۷ اینچی هستند، یک ماه با تاخیر مواجه شده. به گفته یانگ، نمایشگر نسخه استاندارد آیفون ۱۲ در همین ماه در دست ساخت قرار گرفته اما برای مدل پرو این اتفاق تا ماه آگوست رخ نخواهد داد.

این تفاوت یک ماهه در تولید نمایشگر می‌تواند به این معنا باشد که عرضه دو مدل استاندارد زودتر از مدل‌های پرو رخ خواهد داد. یا حداقل اگر هم این اتفاق در یک تاریخ رخ دهد، آیفون ‌۱۲ پرو و پرو مکس در یکی دو ماه ابتدایی، با مشکل در عرضه مواجه خواهند شد و نمی‌توانند در تعداد زیادی در دسترس قرار بگیرند.

البته راس یانگ دقیقا اشاره نکرد که در عرضه آیفون‌های نسخه پرو تاخیر رخ خواهد داد اما از آن جایی که نمایشگر این محصولات همانند آیپد پرو ۲۰۲۰ (احتمالا) از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ProMotion بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که در نهایت با تاخیر یکی دو ماهه در عرضه انبوه مواجه شوند چرا که تولید این نمایشگرها فرایند متفاوتی دارد.

دلیل بکار بردن کلمه «احتمالا» در استفاده از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز این است که خود یانگ ادعا کرد این نمایشگر در هیچ یک از آیفون‌های جدید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی خب بسیار عجیب خواهد بود چرا که تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی سال ۲۰۲۰ از نمایشگرهایی با رفرش ریت حداقل ۹۰ هرتز بهره می‌برند و اگر اپل تصمیمی غیر از این بگیرد، این امکان وجود دارد که دچار مشکل شود. مخصوصا اینکه سری گلکسی نوت ۲۰ با خیل عظیمی از امکانات و قابلیت‌های گوناگون به عنوان قدرتمندترین رقیب آیفون‌ها به زودی راهی بازار می‌شوند.

گلکسی نوت ۲۰ چگونه می‌تواند آیفون ۱۲ را شکست دهد؟

از طرفی اگر اپل مدل‌های پرو را اوایل عرضه در تعداد انبوه تولید نکند، کاربران ممکن است با خرید نسخه‌های ارزان قیمت آیفون ۱۲، تمایل خود را برای خرید مدل‌های پرو از دست بدهند و اپل قطعا از این بابت به صورت جدی زیان خواهد دید. بهترین کار این است که هر ۴ محصول در یک تاریخ و به تعداد کافی عرضه شوند؛ چرا که نمایشگر OLED، پردازنده کم مصرف و بسیار قدرتمند A14، اینترنت ۵G، دوربین‌های بهبود یافته و طراحی جدید، مدل‌های استاندارد آیفون ۱۲ را جذاب‌تر از همیشه کرده‌اند و آن‌ها می‌توانند فروش مدل‌های پرو را با مشکل مواجه کنند.

همچنین آیفون ۱۲ احتمالا قیمت پایینی دارد. تا کنون خبرهای زیادی منتشر شده مبنی براینکه اپل قصد دارد آیفون ۱۲ را چیزی بین ۶۴۹ تا ۷۴۹ دلار قیمت‌گذاری کند و اگر این اتفاق رخ دهد، آیفون جدید حتی از گلکسی اس ۲۰ نیز ارزان‌تر خواهد بود و نه تنها فروش برادران بزرگ‌تر خود بلکه فروش دیگر گوشی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. حتی گفته می‌شد مدل ۴G آیفون ۱۲ نیز با قیمت حدودا ۵۵۰ دلار عرضه خواهد شد که خب بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد.

با این حال اگر بخواهیم از گفته‌های یانگ نتیجه بگیریم به این دو گزینه می‌رسیم که یا در عرضه آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس تاخیری رخ می‌دهد، یا در ماه‌های اولیه، تعداد کافی از این محصولات راهی بازار نمی‌شود. البته اگر در عرضه آن‌ها تاخیری هم پیش بیاید، کاربران با صبر کردن می‌توانند به گوشی‌هایی دسترسی داشته باشند که نه تنها نمایشگر بهتری دارند بلکه از سه دوربین بهبود یافته نیز بهره می‌برند. همچنین گفته می‌شود مدل پرو مکس به سنسور LiDAR هم مجهز خواهد شد تا در بخش واقعیت افزوده، تحولی ایجاد کند.

اپل احتمالا در ماه سپتامبر (کمتر از دو ماه دیگر) از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند. حال اینکه چه برنامه‌ای برای عرضه آن‌ها در سر دارد باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد.

تولید انبوه آیفون ۱۲ احتمالا به تاخیر خواهد افتاد

