تولید انبوه آیفون ۱۱ در هند آغاز شد

در میان روابط تجاری پرتنش بین آمریکا و چین و برنامه‌های اپل برای افزایش سهم بازار هند، این شرکت تولید انبوه آیفون ۱۱ در کشور هند را آغاز کرده است. این حرکت به اپل اجازه می‌دهد تا عوارض مربوط به واردات گوشی‌های هوشمند در کشور هند را دور بزند.

این خبر رسما توسط وزیر بازرگانی و صنایع هند تایید شده و در همین زمینه باید به تولید انبوه آیفون XR در هند اشاره کنیم که ماه‌ها قبل خبر آن منتشر شد. آیفون XR و آیفون ۱۱ توسط کارخانه‌های فاکس‌کان موجود در هند تولید می‌شوند و در این کشور کارخانه‌های Wistron هم دست به تولید آیفون ۷ می‌زنند. گفته می‌شود آیفون ۱۱ تولید هند در حال حاضر روانه‌ی فروشگاه‌های این کشور شده‌اند.

اپل قصد دارد به تدریج ظرفیت تولید آیفون‌ها در هند را افزایش دهد و به صادرات آن‌ها برای کشورهای دیگر روی بیاورد.

دولت هند از مدت‌ها قبل طرح «تولید هند» را آغاز کرده که در جریان آن، این دولت طیف وسیعی از مزایا از جمله ارائه معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی است که مایل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی راه‌اندازی کارخانه‌های داخلی هستند. مونتاژ آیفون ۱۱ در هند نشان‌دهنده‌ی افزایش تعهد اپل به بازار گوشی‌های هند است. با این حال، واضح است که انگیزه‌های مالی برای این تصمیم اپل نقش مهمی داشته‌اند.

اپل قصد دارد به تدریج ظرفیت تولید آیفون‌ها در هند را افزایش دهد و به صادرات آن‌ها برای کشورهای دیگر روی بیاورد. علاوه بر این، اپل می‌خواهد تولید نسل جدید آیفون SE در کشور هند را به شرکت Wistron واگذار کند. آیفون ۱۱ در بین دیگر پرچم‌داران موجود در بازار هند طرفداران زیادی دارد و شاید اپل با بهره‌گیری از مزایای ارائه شده توسط دولت هند در نهایت تصمیم بگیرد قیمت این گوشی را برای بازار این کشور کاهش دهد و با این کار به رقیب قدری برای رقبای اندرویدی تبدیل می‌شود.

