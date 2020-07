طی روزهای گذشته اطلاعات مختلفی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فاش شده و حالا می‌توانیم به شارژر موجود در جعبه آن‌ها بپردازیم. بر اساس اعلام یکی از افشاگران، همانطور که انتظار داشتیم این دو گوشی همراه با شارژر ۲۵ وات به دست خریداران می‌رسند.

همانند نسل قبلی، مدل گران‌تر این خانواده یعنی گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌تواند از سرعت شارژ ۴۵ وات بهره ببرد ولی کاربران که خواستار بهره‌گیری از این سرعت هستند، باید شارژر موردنظر را جداگانه خریداری کنند. برای تکرار این تصمیم سامسونگ می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد.

از یک طرف گفته می‌شود سامسونگ می‌خواهد از فروش جداگانه شارژر درآمد بیشتری کسب کند و از طرف دیگر برخی می‌گویند سامسونگ اگر شارژر ۴۵ وات را در جعبه گلکسی نوت ۲۰ اولترا قرار دهد باید قیمت نهایی آن را افزایش دهد. به همین خاطر با ارائه‌ی شارژر ۲۵ وات از یک طرف قیمت نهایی را پایین می‌آورد و کاربران در صورت تمایل می‌توانند شارژر ۴۵ وات را بخرند.

همچنین از آنجایی که شارژر ۴۵ وات اندازه نسبتا بزرگی دارد، تعبیه آن در جعبه می‌تواند اندازه آن را افزایش دهد و سامسونگ برای حمل و نقل آن‌ها باید هزینه‌ی بیشتری بپردازد. در هر صورت همانطور که انتظار داشتیم، سامسونگ بار دیگر می‌خواهد رویکرد سال گذشته را تکرار کند که احتمالا این بار هم این اقدام سامسونگ با اعتراضاتی روبرو خواهد شد.

