تکنولوژی فیس آیدی اپل از سنسورهای مختلفی تشکیل شده که می‌تواند در کسری از ثانیه و با امنیت بالایی چهره افراد را برای آنلاک کردن گجت آن‌ها شناسایی کند. در حال حاضر فقط آیفون و آیپد از این مشخصه بهره می‌برند ولی با بررسی کدهای موجود در سیستم‌عامل macOS Big Sur شواهدی مبنی بر بهره‌گیری کامپیوترهای مک از این قابلیت پیدا شده است.

مشخصا، متخصصین در این سیستم‌عامل موفق به یافتن یک افزونه شده‌اند که از یک کد مربوط به پشتیبانی از قابلیت موسوم به PearlCamera بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم عبارت Pearl اسم مستعار سیستم فیس آیدی و دوربین TrueDepth از زمان ارائه‌ی آن برای آیفون X محسوب می‌شود.

همچنین در این افزونه به FaceDetect و BioCapture هم اشاره شده و این نام‌ها احتمال تعبیه دوربین TrueDepth برای مشخصه فیس آیدی در کامپیوترهای مک را افزایش می‌دهند.

در حال حاضر، مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر از تاچ آی‌دی بهره می‌برند و این دکمه درون کیبورد آن‌ها تعبیه شده و کارکرد آن‌ها مبتنی بر چیپ‌های T2 است. اپل در سال ۲۰۱۶ قابلیت تاچ آی‌دی را برای لپ‌تاپ‌های خود معرفی کرد و برای اولین بار مک‌بوک پرو مجهز به تاچ بار از این مشخصه بهره‌مند شد.

هنوز معلوم نیست چه زمانی کامپیوترهای مک تاچ آی‌دی را دریافت می‌کنند و یا اینکه کدام یک از آن‌ها در ابتدا مجهز به این مشخصه خواهند شد. اما طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار است برای آی‌مک، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو تغییرات مختلفی عملی شود و همچنین در کنار آن باید به مهاجرت به سمت نمایشگرهای mini-LED و تراشه‌های اختصاصی اپل هم اشاره کنیم؛ بنابراین شاید فیس آیدی در کنار این به‌روزرسانی‌های برای مک‌های موردنظر ارائه شود.

همچنین پیاده‌سازی این قابلیت ممکن است مدت بیشتری طول بکشد و تاکنون منابع موثق در رابطه با زمان ارائه‌ی این مشخصه گزارشی منتشر نکرده‌اند.

منبع: Mac Rumors

