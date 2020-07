نیکون از دوربین Z5 با سنسور فول فریم رونمایی کرد

شرکت نیکون با معرفی دوربین بدون آینه Z5 تنوع دوربین‌های بدون آینه خود را افزایش داد. این دوربین جدید همانند دوربین‌های Z6 و Z7 که در گذشته معرفی شدند از سنسوری با اندازه فول فریم و با رزولوشن ۲۴ مگاپیکسل بهره می‌برد. دوربین جدید در کنار دوربین‌های Z7 ،Z6 و دوربین Z50 که دارای سنسور APS-C است خانواده دوربین‌های بدون آینه شرکت نیکون را تشکیل ‌می‌دهند.

در مقایسه با دوربین Z6، دوربین جدید به جای مانیتور نشان دهنده وضعیت از دکمه‌ی چرخانی در قسمت بالایی دوربین جهت انتخاب حالت‌های مختلف عکاسی بهره می‌برد و در ساخت بدنه‌ی این دوربین بیشتر از پلاستیک استفاده شده است. در این دوربین بر خلاف نیاکان خود از سنسور Backside-Illuminated استفاده نشده است و بدلیل استفاده از کراپ ×۱.۷ در زمان ضبط ویدیو‌های ۴K، دوربین ایدئالی برای فیلم برداری محسوب نمی‌شود.

دوربین Z5 در کنار منظره‌یاب OLED با رزولوشن ۳.۶۹ میلیون نقطه از یک مانیتور لمسی با اندازه ۳.۲ اینچ نیز بهره می‌برد و دارا بودن پردازشگر تصویر Expeed 6 و لرزشگیر تصویر درون بدنه از ویژگی‌های دیگر این دوربین است.

با وجود برخی کاستی‌ها در مقایسه با دوربین Z6 و Z7، نیکون در دوربین جدید یکی بزرگترین مشکلات دوربین‌های قبلی یعنی استفاده از یک جای مموری کارت و همچنین نیاز داشتن به مموری کارت‌های جدید و گران‌قیمت XQD را رفع کرده است. دوربین Z5 برای ذخیره تصاویر گرفته شده از دو جای مموری کارت UHS-II SD بهره می‌برد.

جعبه‌گشایی و بررسی دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D

در کنار رونمایی از دوربین Z5، نیکون همچنین از لنز‌ جدید ۵۰-۲۴ میلی‌متر دارای f/4-6.3 رونمایی کرد که کوچکترین لنزی است که نیکون برای دوربین‌های بدون آینه فول فریم خود با مانت Z ساخته است. طول این لنز در کوچکترین حالت خود برابر با ۳ اینچ ( ۷.۶۲ سانتیمتر) است و استفاده از این لنز جدید بر روی بدنه کوچک دوربین‌های Z باعث ایجاد یک پکیج کوچک ولی قدرتمند برای عکاسی می‌شود.

شرکت نیکون اعلام کرده است که قیمت این دوربین در مقایسه با دوربین Z6 در حدود ۶۰۰ دلار ارزان‌تر است و قیمت دوربین جدید ۱۳۹۹ دلار برای بدنه خواهد بود. علاوه بر بدنه تنها، می‌توان این دوربین را با لنز جدید نیکون ۵۰-۲۴ میلی‌متر دارای f/4-6.3 یا لنز ۲۰۰-۲۴ میلی‌متر دارای f/4-6.3 سفارش داد که به ترتیب ۱۶۹۹ و ۲۱۹۹ دلار قیمت خواهند داشت. این دوربین در ماه آگوست (مرداد ماه) عرضه خواهد شد.

در پایان این شرکت اعلام کرد که با ارائه نسخه‌ی جدید از نرم افزار ویندوز خود در ماه آینده، دارندگان دوربین‌های بدون آینه یا DSLR این شرکت قادر خواهند بود که از دوربین‌های خود به عنوان وب‌کم هم استفاده کنند.

کانن دوربین EOS R5 و EOS R6 را معرفی کرد

منبع: The Verge

The post نیکون از دوربین Z5 با سنسور فول فریم رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala