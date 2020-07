تاریخ معرفی آیفون ۱۲ و کامپیوترهای جدید مبتنی بر اپل سیلیکون لو رفت

دیگر اینکه اواخر شهریور ماه هر سال منتظر آیفون جدید باشیم، تبدیل به یک عادت شده. حالا شایعات خبر داده‌اند که امسال هم این عادت سر جایش هست و در تاریخ ۸ سپتامبر مصادف با ۱۸ شهریور ماه، شاهد مراسم اپل برای معرفی آیفون ۱۲ خواهیم بود. نکته جالب‌تر اینجاست که در تاریخ ۶ آبان ماه‌، اپل مراسم دیگری برای معرفی اولین کامپیوترهایش با پردازنده‌های اپل سیلیکون برگزار خواهد کرد.

این خبرها را حساب کاربری iHacktu در توییتر اعلام کرده که پیش‌تر سابقه خیلی خوبی در زمینه لو دادن اطلاعات اپلی داشته است. اینطور که او می‌گوید، در مراسم ۱۸ شهریور، چهار مدل آیفون ۱۲ را در کنار نسل جدید اپل واچ، مدل‌های جدید آیپد و شارژر ایرپاور خواهیم دید و این مراسم هم به صورت کاملا آنلاین برگزار خواهد شد.

این اولین بار نیست که می‌خوانیم اپل قرار است دوباره ایرپاور را احیا کند و اولین شارژر بی‌سیم خود را به بازار عرضه کند. نسل اولی که از این شارژر معرفی شد، به دلیل گرمای بیش‌از حد در هنگام شارژ، به بازار عرضه نشد اما حالا چند وقتی است که مدام در خبرها داریم که اپل یک نسخه بهبود یافته از ایرپاور را توسعه می‌دهد.

مراسم بعدی که ۶ آبان ماه برگزار می‌شود نیز یک جورایی تبدیل به عادت سال‌های اخیر اپل شده که در آن نسل جدید آیپد پرو را معرفی می‌کند. این مراسم هنوز مشخص نیست که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد یا ممکن است اوضاع جهان و پاندمی ویروس کرونا بهتر شود تا مراسم حضوری برگزار شود.

در کنار نسل جدید آیپد پرو، iHacktu می‌گوید که اپل اولین کامپیوترهای خود مبتنی بر اپل سیلیکون را هم معرفی خواهد کرد. این کامپیوترها احتمالا شامل مدل جدید MacBook و مدل‌های جدید مک بوک پرو ۱۳ اینچی می‌شوند.

نکته قابل توجه بعدی این است که iHacktu عقیده دارد که اپل عینک واقعیت افزوده خود یعنی Apple Glass را هم در مراسم آبان ماه معرفی می‌کند. البته معرفی این عینک بستگی به این دارد که مراسم اپل به صورت آنلاین برگزار می‌شود یا حضوری؛ اپل نمی‌خواهد معرفی چنین محصول بزرگی را به یک مراسم آنلاین بسپارد و می‌خواهد حتما در حضور خبرنگاران از عینک واقعیت افزوده خود رونمایی کند.

در سال ۲۰۱۹ هم Ming-Chi Kuo گفته بود که نسل اول اپل گلس در سال ۲۰۲۰ از راه می‌رسد. جان پراسر هم در خبری دیگر اعلام کرده بود که این عینک را مراسم آیفون ۱۲ خواهیم دید اما او هم اشاره کرده بود که تنها در صورتی که مراسم آیفون ۱۲ به صورت حضوری برگزار شود، شاهد معرفی اپل گلس در آن خواهیم بود.

این تاریخ‌های اعلام شد با سابقه اپل همخوانی دارند و از این نظر می‌توانیم به آن‌ها اعتماد کنیم.

از مراسم‌های اپل در پاییز چه انتظاراتی داریم؟

در اولین مراسم، اپل می‌خواهد چهار آیفون جدید از خانواده آیفون ۱۲ معرفی کند. اولین مدل که نمایشگر ۵.۴ اینچی دارد و صرفا آیفون ۱۲ نام می‌گیرد، ارزان‌ترین عضو این خانواده خواهد بود. مدل بعدی که آیفون ۱۲ پلاس نام دارد، نمایشگر ۶.۱ اینچی خواهد داشت. سپس دو مدل iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max را خواهیم دید که به ترتیب نمایشگر‌های ۶.۱ و ۶.۸ اینچی خواهند داشت.

هر ۴ آیفون امسال با نمایشگر OLED همراه هستند!

هر چهار مدل آیفون‌های امسال قرار است با نمایشگر OLED و پشتیبانی از ۵G همراه باشند. دو مدل اول احتمالا تنها دو دوربین خواهند داشت که یکی از آن‌ها اولترا واید است. حافظه رم این مدل‌ها هم ۴ گیگابایتی خواهد بود. دو مدل رده‌بالا اما با دوربین‌های سه گانه و البته سنسور LiDar همراه هستند، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی ProMotion دارند و حافظه رم آن‌ها هم ۶ گیگابایتی است. پردازنده این چهار آیفون هم یکسان و Apple A14 خواهد بود.

محصول بعدی، اپل واچ سری ۶ است که گفته شده از نظر ضد‌آب بودن تقویت خواهد شد و یک باتری بزرگ‌تر درون آن قرار خواهد گرفت تا استفاده از قابلیت پایش خواب کاربر با مصرف کمتر شارژ باتری همراه باشد. جزئیات بیشتری از این نسل از اپل واچ نداریم اما پردازنده جدید هم قطعا در این ساعت خواهیم دید.

مورد بعدی آیپد‌های جدید است. آنطور که در شایعات داشتیم، اپل قرار است یک آیپد با نمایشگر ۱۰.۸ اینچی معرفی کند و سپس آیپد ایر جدید را خواهیم دید که احتمالا با نمایشگر ۱۱ اینچی و در بدنه آیپد پرو ۱۱ اینچی عرضه می‌شود. در پایان آیپد مینی جدید را هم احتمالا خواهیم دید.

نسل جدید ایرپاور هم احتمالا خواهیم دید و گویا بالاخره اپل بر مشکل گرمای بیش‌از حد این محصول فائق آمده است. آنطور که جان پراسر گفته بود، این شارژر که با اسم کد C68 شناخته می‌شود، به پردازنده Apple A11 مجهز شده تا بتواند به بهترین شکل عمل کند. هنوز معرفی این شارژر با ابهامات مختلف همراه است و ممکن است اصلا شاهد معرفی آن نباشیم.

در مورد مراسم آبان ماه هنوز یک سوال مهم وجود دارد و آن این است که اپل چند ماه پیش آیپد پرو ۲۰۲۰ را عرضه کرد و حالا عرضه نسل جدید در همین سال، کمی عجیب به نظر می‌رسد. اما در هر صورت چیزی که از آیپد پرو جدید می‌دانیم، این است که از ۵G پشتیبانی می‌کنند و احتمالا نمایشگر mini-LED هم خواهند داشت.

معرفی مک بوک ۱۲ اینچی جدید با اپل سیلیکون و مک بوک پرو ۱۳.۳ اینچی با همین پردازنده‌ها نیز قطعا هواداران کامپیوترهای اپل را خوشحال می‌کند. آینده کامپیوترهای اپل با توجه به چیزهایی که دیده‌ایم، به نظر خیلی درخشان است و باید ببینیم نسل اول این کامپیوترها چه عملکردی خواهند داشت.

در نهایت در مورد اپل گلس هم باید بگوییم آنطور که جان پراسر گفته بود، این عینک‌ها با قیمت ۴۹۹ دلار همراه هستند. همچنین گرچه معرفی آن‌ها قرار است امسال انجام شود اما احتمالا عرضه این عینک واقعیت افزوده به سال بعد موکول می‌شود. نسل اول این عینک به جای اینکه جای محصولی مثل آیفون را بگیرد، تنها قرار است یک وسیله جانبی برای آیفون به حساب بیاید و از این نظر شبیه به نسل اول اپل واچ است. شما درباره محصولاتی که اپل برای ادامه ۲۰۲۰ در نظر گرفته چه فکر می‌کنید؟

منبع: Apple Insider

