مشخصات فنی گلکسی بادز لایو سامسونگ لو رفت

تاکنون در رابطه با مشخصات فنی گلکسی بادز لایو خبرهای زیادی منتشر شده که از صحت آن‌ها کاملا مطمئن نبودیم اما روز گذشته شماره مدل این محصول در وب‌سایت سامسونگ دیده شده و به همین خاطر اکنون می‌توان گفت خبرها و شایعاتی که پیش‌تر در رابطه با ایربادزی با این شماره مدل منتشر می‌شده حقیقت داشته.

ایربادز لوبیایی شکل و جالب سامسونگ، احتمالا در رویداد آنپکد پیش رو معرفی می‌شود. غول کره‌ای برخلاف شرکت‌های دیگر، تلاش می‌کند همیشه محصولی را طراحی کند که از لحاظ شکل ظاهری منحصر بفرد بوده و قابلیت‌های بسیار خوبی هم داشته باشند. گلکسی بادز لایو نیز دقیقا یکی از آن هاست. در حالی که ایربادزهای نسل قبل سامسونگ شکل و شمایل بیشتری به ایربادزهای معمولی داشتند اما این محصول کاملا از این لحاظ جدید و جالب طراحی شده.

تیزر جدیدی از سامسونگ گلکسی بادز لایو منتشر شد

اگرچه در این تصویر نه از محصول مورد نظر خبری است و نه مشخصات فنی آن اما خوشبختانه شماره مدل آن (SM-R180) ثبت شده. این یعنی خبرهایی که پیش‌تر در رابطه با محصولی با این شماره مدل منتشر می‌شده تقریبا درست بوده. برای مثال چند هفته پیش بود که وب‌سایت WinFuture، تصاویری را به همراه یک سری قابلیت کلیدی از این محصول منتشر کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به قطر درایور ۱۲ میلی‌متری تنظیم شده توسط شرکت AKG و وزنی معادل ۵.۵ گرم برای هر ایرباد اشاره کرد.

از آن جایی که سامسونگ قابلیت حذف نویز را هم به مشخصات فنی گلکسی بادز لایو افزوده، بنابراین انتظار داریم غول کره‌ای باتری خوبی برای آن در نظر گرفته باشد. اگرچه هنوز از این محصول رونمایی نشده، نمی‌توانیم در عمل این مورد را بسنجیم اما به گفته WinFuture، دوام باتری این محصول با و بدون قابلیت حذف نویز به ترتیب چیزی در حدود ۴.۵ و ۵.۵ است. همچنین به طور کلی، دوام باتری این محصول با کیس شارژر ۲۸ ساعت تخمین زده شده که عدد بسیار خوبی به حساب می‌آید.

وب‌سایت یاد شده، قیمت احتمالی این محصول را ۱۶۹ دلار اعلام کرده که در مقایسه با ایرپادز پرو ۲۴۹ دلاری با دوام باتری ۴.۵ ساعت در صورت فعال بودن قابلیت حذف نویز، (کیس شارژر تا ۱۹ ساعت شارژ نگه می‌دارد)، قیمت مناسبی به حساب می‌آید و ارزش گلکسی بادز لایو را در مقایسه با همتای اپلی بسیار افزایش می‌دهد.

به تازگی حساب کاربری Samsung Mobile هم در توییتر پستی را منتشر کرده بود با این مضمون که در رویداد آنپکد ۵ آگوست (۱۵ مرداد)، «صدای قدرتمند جدیدی» را تجربه خواهیم کرد. در این رویداد، کهکشانی کوچک سامسونگ به همراه محصولاتی نظیر گلکسی نوت ۲۰، گلکسی Z Fold 2 و گلکسی واچ ۳ رونمایی خواهد شد.

سامسونگ رسما تایید کرد؛ معرفی ۵ محصول در رویداد رونمایی گلکسی نوت ۲۰

منبع: Tom’s Guide

The post مشخصات فنی گلکسی بادز لایو سامسونگ لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala