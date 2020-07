پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره AMD از پردازنده‌های Ryzen 4000 Renoir با لیتوگرافی ۷ نانومتری، معماری Zen 2 و گرافیک‌های داخلی تقویت شده وگا (Vega) رونمایی کرد.

AMD برای پردازنده‌های جدید خود تبلیغات زیادی کرده؛ این در حالی است که نه از لحاظ معماری و نه از لحاظ لیتوگرافی پیشرفت خاصی به نسبت نسل قبل نداشتند و همچنان بر پایه معماری زن ۲ و لیتوگرافی ۷ نانومتری طراحی شده‌اند. البته عملکرد فوق‌العاده خوب پردازنده‌های رایزن ۳۰۰۰، محصولات این شرکت را در بین مردم به محبوبیت و مقبولیت بالایی رساند، چرا که در کنار قدرت و عملکرد مناسب، از قیمت بسیار کمی هم به نسبت رقبای سرسخت خود از اینتل برخوردار بودند. اما AMD با سری ۴۰۰۰، هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند.

قدرتمندترین پردازنده این سری، رایزن ۷ پرو ۴۷۵۰G نام دارد که از ۸ هسته و ۱۶ رشته با توان مصرفی ۶۵ وات بهره می‌برد که خب حداقل روی کاغذ به نسبت قبل هیچ پیشرفت چشمگیری نداشته. با این حال AMD ظاهرا تمرکز خود را بیشتر روی بخش پایین‌رده نظیر کارهای دفتری و مصارف خانگی معطوف کرده. بدین ترتیب همه پردازنده‌های جدید خود را به پردازنده گرافیکی داخلی Radeon مجهز کرد. همچنین تعدادی از پردازنده‌ها در این بین پسوند GE را به همراه دارند به این معنا که تنها ۳۵ وات توان مصرفی دارند.

هر دو اقدام AMD بسیار عالی بوده چون در کارهای معمولی، کاربران به پردازنده‌هایی نیاز دارند که در کنار عملکرد خوب پردازشی و گرافیکی، توان مصرفی پایینی نیز داشته باشند. بنابراین با توجه به شناختی که از محصولات AMD داریم، هم می‌توانیم عملکرد گرافیک داخلی رادئون را مناسب ارزیابی کنیم و هم مصرف پایین آن‌ها را چرا که نیاز به خرید خنک‌کننده‌های گران قیمت و یا کیس‌های حرفه‌ای را کاهش می‌دهند.

خوشبختانه پردازنده‌های سری جدید از همان سوکت AM4 بهره می‌برند و مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری و فناوری زن ۲ هستند و به همین خاطر کاربران احتمالا نیازی به تعویض مادربردهای قدیمی خود نخواهند داشت. البته در خبرهای زیادی آمده که نسل جدید تنها از مادربردهای سری ۵ یعنی X570، B550 و A520 پشتیبانی می‌کنند. شاید تنها نقطه ضعفی که بتوان از این پردازنده‌ها گرفت، پشتیبانی آن‌ها از PCI express 3.0 باشد، در حالی که نسل قبل از PCI express 4.0 پشتیبانی می‌کرد که البته بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی ایجاد شود.

در رابطه با عملکرد این پردازنده‌ها، AMD هیچ خبر قطعی منتشر نکرد اما این نکته را یادآور شد که رایزن ۴۰۰۰ سری G دو برابر سریع‌تر از سری اینتل vPro هستند. در تصویر بالا هم شاهد این ادعا بودیم که پردازنده‌های جدید ۲.۵ برابر از پردازنده‌های سری رایزن ۳۰۰۰ عملکرد بهتری دارند. اما این عدد در حالی بدست آمده که رایزن ۷ ۴۷۰۰G با رایزن ۵ ۳۴۵۰G مقایسه شده و نه رایزن ۷ ۳۷۰۰X. به همین خاطر در بنچمارک Cinebench R20، حدودا ۱۵۲ درصد امتیاز بهتری کسب کرد. اما قطعا این اصلا مقایسه درستی نیست و بنابراین باید برای بررسی دقیق‌تر، منتظر عرضه آن‌ها به بازار شویم. ولی خب سوال بزرگی که پیش می‌آید این است که چرا AMD چنین مقایسه‌ای را انجام داده؟

با این حال، اگر به دنبال خرید پردازنده‌ای قدرتمند با قیمت مناسب هستید، پردازنده‌های Ryzen 4000 Renoir قطعا می‌توانند انتخاب ایده‌آلی برای کاربران باشند. اما متاسفانه این پردازنده‌ها در حال حاضر تنها در دسترس تولید کنندگان قرار خواهند گرفت و مشخص نیست چه زمانی و با چه قیمتی به دست مصرف کنندگان می‌رسند.

سری پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ با گرافیک داخلی

نام پردازنده فناوری هسته/رشته فرکانس پایه فرکانس بوست حافظه رم گرافیک داخلی فرکانس گرافیک توان مصرفی قیمت رایزن ۷ ۴۷۰۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۶/۸ ۳.۶ گیگاهرتز ۴.۴۵ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 8 / 512 ۲۱۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۲۹۹ دلار (؟) رایزن ۵ ۴۶۰۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۲/۶ ۳.۷ گیگاهرتز ۴.۲۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 7 / 448 ۱۹۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۱۹۹ دلار (؟) رایزن ۳ ۴۳۰۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۸/۴ ۳.۸ گیگاهرتز ۴.۰۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 6 / 384 ۱۷۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۱۳۹ دلار (؟) رایزن ۷ ۴۷۰۰GE ۷ نانومتری/زن۲ ۱۶/۸ ۳.۱ گیگاهرتز ۴.۳۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 8 / 512 ۲۰۰۰ مگاهرتز ۳۵ – رایزن ۵ ۴۶۰۰GE ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۲/۶ ۳.۳ گیگاهرتز ۴.۲۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 7 / 448 ۱۹۰۰ مگاهرتز ۳۵ – رایزن ۳ ۴۳۰۰GE ۷ نانومتری/زن ۲ ۸/۴ ۳.۵ گیگاهرتز ۴.۰۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 6 / 384 ۱۷۰۰ مگاهرتز ۳۴۵ – رایزن ۷ پرو ۴۷۵۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۶/۸ ۳.۶ گیگاهرتز ۴.۴۵ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 8 / 512 ۲۱۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۳۲۵-۳۶۳ دلار رایزن ۵ پرو ۴۶۵۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۲/۶ ۳.۷ گیگاهرتز ۴.۳۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 7 / 448 ۱۹۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۲۲۰ – ۲۴۸ دلار رایزن ۳ پرو ۴۳۵۰G ۷ نانومتری/زن ۲ ۸/۴ ۳.۸ گیگاهرتز ۴.۱۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 6 / 384 ۱۷۰۰ مگاهرتز ۶۵ وات ۱۵۳ – ۱۷۴ دلار رایزن ۷ پرو ۴۷۵۰GE ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۶/۸ ۳.۱ گیگاهرتز ۴.۳۵ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 8 / 512 ۲۰۰۰ مگاهرتز ۳۵ وات ۳۰۹ دلار (؟) رایزن ۵ پرو ۴۶۵۰GE ۷ نانومتری/زن ۲ ۱۲/۶ ۳.۳ گیگاهرتز ۴.۲۵ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 7 / 448 ۱۹۰۰ مگاهرتز ۳۵ وات ۲۰۹ دلار (؟) رایزن ۳ پرو ۴۳۵۰GE ۷ نانومتری/زن ۲ ۸/۴ ۳.۵ گیگاهرتز ۴.۰۰ گیگاهرتز DDR4-3200 Vega 6 / 384 ۱۷۰۰ مگاهرتز ۳۵ وات ۱۴۹ دلار (؟)

