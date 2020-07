در فهرست مربوط به بهترین گوشی‌های اندرویدی ۲۰۲۰، بدون شک باید به گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اشاره کنیم. با توجه به اینکه به‌زودی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ معرفی خواهند شد، پس در آینده نزدیک گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ در مرکز توجه شایعات قرار می‌گیرند. در این مطلب قصد داریم با مرور رویکرد سامسونگ در قبال گوشی‌های سری گلکسی اس، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد گلکسی اس ۲۱ مطرح کنیم.

در رابطه با نام این گوشی‌ها هم برخی بر این باور هستند که سامسونگ مانند گوشی‌های سری P و میت هواوی عمل می‌کند و بعد از گلکسی اس ۲۰ شاهد معرفی گلکسی اس ۳۰ خواهیم بود. اما از طرف دیگر، برخی می‌گویند نام‌گذاری این گوشی‌ها مبتنی بر سال میلادی خواهد بود و این یعنی باید انتظار انتخاب نام گلکسی اس ۲۱ را داشته باشیم.

گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ در چه تاریخی معرفی می‌شوند؟

گوشی‌های گلکسی اس سامسونگ معمولا در اوایل سال جدید میلادی و حوالی ماه مارس معرفی می‌شوند. در این رابطه، در ادامه می‌توانید تاریخ معرفی چند نسل قبلی این خانواده را مشاهده کنید.

گلکسی اس ۸ – ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)

گلکسی اس ۹ – ۱۶ مارس ۲۰۱۸ (۲۵ اسفند ۱۳۹۶)

گلکسی اس ۱۰ – ۸ مارس ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷)

گلکسی اس ۲۰ – ۶ مارس ۲۰۲۰ (۱۶ اسفند ۱۳۹۸)

با توجه به روند ۳ سال گذشته، به احتمال زیاد گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ در ماه مارس سال آینده میلادی معرفی خواهند شد. البته به دلیل بحران ویروس کرونا و مشکلاتی که برای خطوط تولید ایجاد شده، شاید معرفی این گوشی‌ها در ماه بعدی یعنی آوریل اتفاق بیفتد.

در ضمن باید خاطرنشان کنیم رویداد رونمایی از این گوشی‌ها متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود. سامسونگ مانند بسیاری از شرکت‌ها، برای معرفی گوشی‌های پرچم‌دار خود به برگزاری مراسم‌های پر زرق‌وبرق علاقه دارد ولی با توجه به اینکه احتمالا تا آن موقع بحران کرونا به طور کامل برطرف نخواهد شد، پس این شرکت باید به برگزاری مراسم آنلاین بسنده کند. در همین زمینه باید به آنلاین بودن مراسم معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ اشاره کنیم.

قیمت احتمالی گوشی‌های گلکسی اس ۲۱

مانند تاریخ معرفی، در مورد قیمت این گوشی‌ها هم هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. با این حال، این بار هم می‌توانیم با توجه به قیمت نسل‌های قبلی حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم.

گلکسی اس ۹ – ۷۲۰ دلار

گلکسی اس ۹ پلاس – ۸۴۰ دلار

گلکسی اس ۱۰ – ۸۹۹ دلار

گلکسی اس ۱۰ پلاس – ۹۹۹ دلار

گلکسی اس ۲۰ – ۱۰۰۰ دلار

گلکسی اس ۲۰ پلاس – ۱۲۰۰ دلار

گلکسی اس ۲۰ اولترا – ۱۴۰۰ دلار

مانند تقریبا تمام سازندگان گوشی‌های هوشمند، سامسونگ هم هر ساله قیمت پرچم‌داران خود را افزایش می‌دهد. سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ قیمت بسیار بالایی را در نظر گرفت و همین موضوع اعتراضاتی را به همراه داشت. احتمالا سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ در بهترین حالت قیمت نسل قبلی را حفظ خواهد کرد و بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت آن‌ها را داشته باشیم.

چرا قیمت جهانی گوشی‌های هوشمند انقدر افزایش یافته است؟

چند مدل گلکسی اس ۲۱ روانه‌ی بازار می‌شود؟

طی دو سال گذشته، گوشی‌های گلکسی اس در سه مدل راهی بازار شده‌اند. در سال ۲۰۱۹ شاهد معرفی مدل‌های S10e، اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس بودیم و در سال ۲۰۲۰ از گوشی‌های اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا رونمایی شد. S10e در حقیقت یک پرچم‌دار قدرتمند محسوب می‌شد که قیمت مناسب‌تری نسبت به دیگر اعضای خانواده داشت ولی در سال بعد، سامسونگ با عرضه اس ۲۰ اولترا تلاش کرد یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف بسیار گران‌قیمت را به دست کاربران برساند.

در هر صورت بر اساس شایعات اولیه، به نظر می‌رسد در سال آینده شاهد معرفی سه مدل گلکسی اس ۲۱ خواهیم بود و ظاهرا سامسونگ قرار نیست برای این گوشی‌ها رویکرد خود را تغییر دهد. البته معلوم نیست آیا سامسونگ مانند سال ۲۰۱۹ در بین اعضای خانواده اس ۲۱ یک مدل مقرون به صرفه قرار می‌دهد یا نه.

طراحی

در رابطه با طراحی این گوشی‌ها، سامسونگ دو گزینه پیش روی خود دارد. یک اینکه می‌تواند زبان طراحی گوشی‌های اس ۲۰ را حفظ کند یا اینکه دست به بازطراحی گسترده آن‌ها می‌زند.

اما اگر بخواهیم در این زمینه حدس بزنیم، باید بگوییم که پنل جلویی این گوشی‌ها مانند اس ۲۰ و نوت ۲۰ خواهد بود؛ یعنی باید انتظار نمایشگر کم‌حاشیه با حفره در میان بخش فوقانی آن را داشته باشیم. طبق اخبار فاش شده مربوط به گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، مدل اولترا این خانواده از نمایشگر نسبتا خمیده و مدل استاندارد از نمایشگر تخت بهره می‌برد. بنابراین معلوم نیست سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ از چه نوع نمایشگری استفاده می‌کند.

در پنل پشتی هم احتمالا بار دیگر شاهد تعبیه ماژول مستطیل شکل سامسونگ هستیم زیرا این مشخصه به بخش ثابت طراحی گوشی‌های این شرکت تبدیل شده و احتمالا برای گوشی‌های اس ۲۱هم این رویکرد تکرار خواهد شد.

مشخصات سخت‌افزاری

گوشی‌های گلکسی اس همواره از بهترین مشخصات سخت‌افزاری بهره می‌برند و مطمئنا گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ هم از این قاعده مستثنا نخواهند بود. هنوز در این زمینه گزارش موثقی منتشر نشده ولی با خیال راحت می‌توانیم حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم.

به‌عنوان مثال، بهره‌گیری از جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام بخش جدایی‌ناپذیر پرچم‌داران سامسونگ محسوب می‌شوند. مدل اگزینوس این گوشی‌ها هم بدون شک از تراشه ۵ نانومتری اگزینوس ۹۹۲ بهره می‌برند که در ابتدا گفته می‌شد این تراشه برای گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در نهایت قرار نیست این مشخصه عملی شود.

سامسونگ برای این گوشی‌ها به احتمال زیاد بار دیگر از نمایشگر ۱۲۰ هرتز امولد استفاده می‌کند و شاهد حداقل دوربین سه‌گانه و مقادیر بیشتری حافظه رم و حافظه داخلی خواهیم بود. این گوشی‌ها همچنین با جدیدترین نسخه اندروید یعنی اندروید ۱۱ روانه‌ی بازار می‌شوند که بر روی آن رابط کاربری One UI قرار می‌گیرد.

روی هم رفته نباید انتظار تغییر و تحولات گسترده گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ نسبت به نسل قبلی را داشته باشیم و احتمالا سامسونگ تلاش می‌کند که بهبودهای جزئی را عملی کند.

مشکلات خانواده‌ی گلکسی اس ۲۰ و راه رفع آن‌ها

منبع: Android Central

The post درباره گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ چه می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala